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Очищение организма

21:45. 1 мая 2018 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал:
Процедуры очищения организма необходимы для людей питающихся традиционно, т. е. неадекватно.
 
Рекомендуемая литература по самоизцелению (необходимый минимум).
А.Эрет. Целебная система безслизистой диеты.
Г.С.Шаталова. Целебное питание.
М.Оганян. Золотые рецепты натуропатии.
М.Оганян. Экологическая медицина- путь будущей цивилизации.
А. Мориц. Удивительное очищение печени.
А. Мориц. Очистите свой организм от болезней.
Н.Семенова. Очистись от паразитов.
Г. Шелтон. Основы правильного питания.
Д.Грэхем. Диета 80-10-10
Ф. Патенод. Секреты сыроедения.
ВП СССР. От человекообразия к человечности.
ВП СССР Основы социологии. Тома 1-4.
Ю.М. Иванов. Йога. 99 асан, дарующих здоровье.
А. Налян. Опасная медицина. (очень полезно для врачей).
 
Метки: адекватное питание, диета, очищение, очищение организма, очищение от шлаков, очищение травами, похудение, чистка организма
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