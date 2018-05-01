Очищение организма

Процедуры очищения организма необходимы для людей питающихся традиционно, т. е. неадекватно.

Рекомендуемая литература по самоизцелению (необходимый минимум).

А.Эрет. Целебная система безслизистой диеты.

Г.С.Шаталова. Целебное питание.

М.Оганян. Золотые рецепты натуропатии.

М.Оганян. Экологическая медицина- путь будущей цивилизации.

А. Мориц. Удивительное очищение печени.

А. Мориц. Очистите свой организм от болезней.

Н.Семенова. Очистись от паразитов.

Г. Шелтон. Основы правильного питания.

Д.Грэхем. Диета 80-10-10

Ф. Патенод. Секреты сыроедения.

ВП СССР. От человекообразия к человечности.

ВП СССР Основы социологии. Тома 1-4.

Ю.М. Иванов. Йога. 99 асан, дарующих здоровье.

А. Налян. Опасная медицина. (очень полезно для врачей).