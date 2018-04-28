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Сталин и писатели: диалоги. Часть 1

16:00. 28 апреля 2018 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

Как выстраивались отношения между советской властью и писателями в годы революции и в 20-е годы?

Как проявляли себя вожди в отношениях с писателями, и как выстраивал диалог Иосиф Сталин? Рассказывает доктор исторических наук, ученый, который провел 20 лет в архивах, автор 6 научных монографий, который стали бестселлерами, Юрий Николаевич Жуков.

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Министерство Идей

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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