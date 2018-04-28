Об ошибке ярких, умных, благородных борцов со сталинизмом

Благородный Брут говорил вам,

что Цезарь был честолюбив.



У. Шекспир "Юлий Цезарь"

Борцы со сталинизмом говорят нам, что Сталин был коварным властолюбивым интриганом. Если это так, то это очень печально. Но если это так, мы должны признать за ним гениальную прозорливость. Поскольку только гений мог в начале его политической карьеры, более чем за 20 лет до Октябрьской Революции, разглядеть в крошечной РСДРП, количество членов которой на тот момент исчислялось десятками, ту силу, которая в итоге захватит власть. И предпочесть трудный и рискованный путь сквозь остроги и ссылки верной и надёжной для столь коварного интригана карьере в Церкви.Борцы со сталинизмом говорят, что Сталин был кровожадным садистом. Если это так, то это очень печально. Но тогда мы должны признать за ним величайшую силу воли, ибо свою маниакальную жестокость он прекрасно умел подавлять. Не вступил в гораздо более сильную в то время (да и почти 20 лет после этого) партию эсэров, практиковавшую индивидуальный террор, наводивший ужас на страну, а пошёл обходным путём, через организацию стачек и распространение прокламаций, в надежде когда-нибудь получить такую власть, которая позволит ему оторваться по-полной. Принимал участие в двух решениях об отмене смерной казни (сразу после Революции и в 1946 году), уже обладая полнотой власти, был среди тех, кто объявил амнистию проигравшим в Гражданской войне, вместо массового уничтожения колаборационистов после Великой Отечественной ограничился для многих из них минимальным сроками, а то и высылкой. Да, этот маньяк умел держать в руках своих демонов.Борцы со сталинизмом говорят, что Сталин был чудовищем, ненавистником русского народа, ведшим страну в пропасть..Если это так, то это очень печально. Поскольку если это так, то получается, что все его невинные жертвы были слепцами, глупцами, трусами, или ненавидели русский народ не меньше, чем он. Ведь они не хотели его свергнуть и убить. Ведь если бы они хотели это сделать, то они не могли бы уже считаться невинными жертвами, во всяком случае, по тогдашним законам.Борцы со сталинизмом говорят, что Сталин был бездарным управленцем, ни черта не смыслил в экономике и стратегии. Если это так, то это очень печально. Но тогда мы должны признать, что он построил самое настоящее Идеальное Государство, которое даже под столь неумелым управлением выбралось из разрухи Мировой и Гражданской войн, в условиях мирового экономического кризиса и жёстких эмбарго смогло совершить мощнейший рывок в промышленности и науке, выстоять перед ударом силы, до этого поработившей и поставившей под свои знамёна всю континентальную Европу. И это тем более удивительно, если учитывать, что после смерти Сталина это Идеальное Государство рухнуло меньше, чем за 40 лет, при том что им управляли последовательно три правителя, два из которых нам больше всех рассказывали о бездарности Сталина.Борцы со сталинизмом говорят, что Сталин был параноиком, главной целью которого было удержание собственной неограниченной власти. Если это так, то это очень печально. Но если это так, то мы должны заключить, что он был очень наивным и доверчивым человеком. Потому что тот, кто больше всего трясётся за свою власть, окружает себя безыдейными тупыми и трусливыми исполнителями. А он сумел собрать вокруг себя людей, которые всего за пять лет после его смерти совершили три государственных переворота, каждый из которых сопровождался ещё и довольно сильными изменениями во внутренней и внешней политике.Борцы со сталинизмом говорят, что Сталин был ничтожеством, "блестящей посредственностью". Если это так, то это очень печально. Ибо получается, что наш народ и не заслуживает ничего лучшего – он не только не смог выдвинуть конкурентоспособную альтернативу и отстоять её, но и сейчас, после многих лет активного разъяснения чудовищности сталинизма, до сих пор полностью не отрёкся от этой пустой и ничтожной идеи. Это вдвойне печально, ибо никому из великих, ярких, мудрых, благородных, наделённых властью и вершивших судьбы мира не удалось оставить такую идею. Никому сейчас не приходит в голову бороться с голизмом, рузвельтизмом, черчиллизмом, ленинизмом, горбачевизмом или рейганизмом, бонапартизмом или цезаризмом, саванаролизмом, кальвинизмом или даже бушизмом столь яростно, как борются тысячи людей со сталинизмом. И это после оттепели и перестройки, после травли 90-х, после всех усилий Геббельса и шести десятилетий направленной пропаганды ЦРУ. Гитлеризма нет, развеялся вместе с дымом во дворе Рейхсканцелярии, а сталинизм всё ещё представляет собой нечто, что не даёт людям покоя, побуждая их снова выходить на Священный Бой. Ну разве что дарвинизм порождает схожие эмоции, но у значительно меньшего числа людей.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com