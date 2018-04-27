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США создают коалицию врагов Пекина

19:57. 27 апреля 2018 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: ria.ru
Отношения между Вашингтоном и Пекином переживают трудные времена. В апреле госсекретарем США стал Майкл Помпео — сторонник жестких мер против КНР. Американцы теперь пытаются сформировать коалицию из стран, имеющих территориальные претензии к Китаю.

Кто пойдет против Китая?

После завершения холодной войны американо-китайские противоречия постепенно накапливались. Отношения между странами становились все более натянутыми, хотя экономические связи крепли. Причина — неожиданно быстрое развитие Китая, в том числе в военной сфере. Резкое изменение баланса сил на суше и море пугает Вашингтон, а КНР требует считать себя сверхдержавой, с чем в США согласны не все.

Президент Барак Обама избегал резких высказываний в адрес Пекина. При сменившем его Дональде Трампе риторика Вашингтона совсем другая. Своим советником по торговле Трамп назначил экономиста Питера Наварро, автора книги «Смерть от Китая: как Америка потеряла свою промышленную основу». А новый госсекретарь Майкл Помпео в 2017 году заявлял, что если говорить о противниках США, то главный — не Россия или Иран, а Китай. Выбрав радикально настроенных помощников, Трамп послал сигнал Пекину: Белый дом недоволен и готов к разговору на повышенных тонах. Последовали и первые экономические меры.

Чтобы дополнить торговое давление военным, Вашингтон стремится создать коалицию стран, граничащих с Китаем. Работа в этом направлении ведется с начала десятых годов. На руку США и затяжные территориальные споры Пекина с соседями: Японией, Вьетнамом, Филиппинами, Бутаном, Малайзией. В этих странах сильны антикитайские настроения — в том числе на уровне государственной риторики. Вашингтон готов сделать ставку и на единственную крупную англосаксонскую державу региона — Австралию.

Дракон и кенгуру

С конца нулевых австралийцы предпринимают усилия по укреплению военных связей в Юго-Восточной Азии со всеми странами, за исключением Китая. На Зеленом континенте даже вспомнили про соглашение о совместной обороне Сингапура и Малайзии, заключенное с Великобританией и Новой Зеландией в 1971 году, — для альянса против Китая обнаружилось хотя и хрупкое, но законное основание. Австралийцы намерены привлечь к своим оборонительным инициативам Японию, тем более что в Стране восходящего солнца активно обсуждается вопрос о восстановлении полноценной армии. А после выборов 2017 года у премьер-министра Абэ достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть сопротивление пацифистов.

Готовность Канберры к сдерживанию Китая объясняется повышенной военной активностью Австралии. Несмотря на отсутствие сухопутных соседей, эта страна успела принять участие в девяти вооруженных конфликтах со времен завершения Второй мировой, включая войны в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке. С 2011 года действует соглашение с Вашингтоном о размещении американской военной базы на территории Австралии. Единственным вероятным противником в регионе может считаться КНР.

Девушка у стенда китайской компании CITIC на Международной выставке финансовой культуры в Пекине, КНР

Естественным союзником Австралии в этом вопросе выступает Вьетнам. С середины 1970-х годов Ханой и Пекин оспаривают принадлежность Парасельских островов и архипелага Спратли. Лишившись советской помощи, вьетнамская компартия обратилась за содействием к Вашингтону и получила поддержку. Неофициально одним из ведущих лоббистов Вьетнама в Америке выступил забывший прежние обиды Джон Маккейн.

«Китайцы впервые почувствовали, что живут в сверхдержаве»

В разговоре с РИА Новости китаист, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Андрей Давыдов выразил уверенность в том, что Китай сможет противостоять этим вызовам: «Несмотря ни на что, у США и КНР сохраняется высокая взаимная зависимость, общий товарооборот огромен — 600 миллиардов долларов. Баланс, разумеется, в пользу Китая, больше поставляющего в США, чем вывозящего оттуда. Торговые войны, которые пробует вести Трамп, ещё не слишком серьезны, это только первые попытки. В любом случае на стороне Китая — его способность к экспорту. Такое государство не окажется в изоляции, оно нужно другим странам и, разумеется, всегда обеспечит себя».

По мнению Давыдова, играет роль и новое самосознание китайцев. «Я бы привел в пример Шанхай. Это был чрезвычайно американизированный город, но теперь это не чувствуется. Китайцы меняются и пересматривают ценности: они все больше воспринимают себя как граждан сверхдержавы, государства глобального значения, и отношение к США, ранее восторженное, становится более прагматичным и основанным на самоуважении», — говорит эксперт.

Автор: Игорь Гашков

Источник: nstarikov.ru

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