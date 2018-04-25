Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 апреля 2018
- 05:00 «Используя силы терроризма»: Шойгу обвинил Запад в намерении закрепить военное присутствие в Сирии.
- 03:00 «План не сработал»: зачем Пентагон заявил о неэффективности российских ПВО в Сирии.
- Вчера 23:07 СРОЧНО: Все вражеские беспилотники сбиты при подлёте к авиабазе Хмеймим (ВИДЕО).
- Вчера 22:29 Атака на Хмеймим. 24.04.2018.
- Вчера 21:18 Уникальные кадры: Российские военные и сирийские красавицы отобрали у боевиков США пояса смертников и оружие в Рухейбе (ВИДЕО).
«Используя силы терроризма»: Шойгу обвинил Запад в намерении закрепить военное присутствие в Сирии
Основная цель США и их союзников — закрепить своё военное и экономическое присутствие в Сирии. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, подчеркнув, что ракетный удар Вашингтона, Лондона и Парижа по САР стал нарушением международных норм. В Совете безопасности РФ высказали аналогичную точку зрения, отметив, что Соединённые Штаты «бросили вызов всей системе ООН».
Основной целью США и возглавляемой ими коалиции в Сирии является не борьба с террористической организацией ИГИЛ*, а закрепление своего военного и экономического присутствия в регионе. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Они используют в своих целях силы международного терроризма и экстремизма. В качестве примера приведу Ирак и Сирию. Длительное время возглавляемая США мощнейшая коалиционная группировка из более 30 передовых в военном отношении государств не могла справиться с боевиками… Видимо, цель была другая — расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нём своё военное и экономическое присутствие», — заметил глава Минобороны, выступая в Пекине на совещании министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Он подчеркнул, что ракетный удар США и союзников по Сирии является нарушением международных правил.
«Это, безусловно, нарушение всех возможных и невозможных правил — и международных, и гуманитарных», — сказал Шойгу.
По мнению главы Минобороны, удар осуществлён «строго в стиле Запада — наказание, не разобравшись, наказание без расследования».
«Не дожидаясь расследования, США и примкнувшие к ним Великобритания и Франция в нарушение всех международных норм нанесли ракетные удары по территории суверенного государства», — цитирует его РИА Новости.
При этом события в сирийской Думе носили явно постановочный характер, отметил Шойгу.
«США бросили вызов всей системе ООН»
В Совбезе России также считают, что ударом по Сирии США и их союзники бросили откровенный вызов всей системе ООН.
«Нанесённый 14 апреля США совместно с Великобританией и Францией ракетный удар по ряду сирийских правительственных объектов стал примером откровенного пренебрежения нормами и принципами международного права, откровенным вызовом всей системе ООН и мировому сообществу, идущему по пути многополярного развития», — заявил в интервью ТАСС помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что США и их союзники взяли курс на развал Сирии.
«Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии. США клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемое Исламское государство», — сказал он на заседании ШОС.
По его словам, «вопреки своим заявлениям, вопреки заявлениям президента (Дональда) Трампа, на практике США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить».
Дипломат также добавил, что США создают там местные органы власти, их действия поощряет Франция, которая и настояла на том, чтобы коалиция осталась на сирийской территории.
«Очевидное вмешательство во внутренние дела, нарушение всех мыслимых норм международного права и приличий», — охарактеризовал российский министр действия коалиции.
По мнению Лаврова, лакмусовой бумажкой станет открывающаяся на этой неделе в Брюсселе международная конференция по вопросам помощи и содействия Сирии.
«Посмотрим, как организаторы этой конференции, прежде всего ЕС, как другие западные страны будут себя позиционировать относительно задач по восстановлению сирийской экономики и хозяйства», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
В ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция выпустили 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля» по целям в Сирии. Система ПВО арабской республики успешно перехватила 71 снаряд. В результате атаки жертв нет, однако пострадала инфраструктура САР, в частности, военные объекты в Дамаске, Хаме и Хомсе.
Президент США Дональд Трамп обещал вывести из Сирии американские войска «очень скоро». Однако лидер Франции Эммануэль Макрон призвал Соединённые Штаты и союзников остаться в стране после разгрома террористической организации ИГИЛ и построить там «новую Сирию».
Восстановление Сирии
В ООН заявили, что для оказания помощи нуждающимся в Сирии необходимо собрать около $3,5 млрд.
«В этом году ООН и сотрудничающие с ней организации изыскивают 3,5 миллиарда долларов для оказания помощи», — сказал замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
Он отметил, что организация исчерпала свои ресурсы для гуманитарной помощи.
В Сирии, в первую очередь, нужно решать гуманитарные задачи и восстанавливать базовую инфраструктуру, отметил Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что экономическое восстановление страны потребует определённого времени и соблюдения суверенитета страны.
«Что касается экономического восстановления, то это займёт какое-то время, и я убеждён, что нам всем нужно действовать, исходя из интересов сирийского народа и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности САР, потому что целый ряд стран взял откровенный курс на развал Сирии», — сказал министр.
По его словам, Москву тревожит отказ Запада оказать поддержку районам Сирии, находящимся под контролем законного правительства.
«Нас очень тревожит громогласно заявленная позиция Запада о том, что они не будут никакой помощи оказывать тем районам, которые находятся под контролем сирийского правительства», — сказал Лавров.
Напомним, ранее США заявили, что не будут восстанавливать районы Сирии, находящиеся под контролем президента страны Башара Асада. Кроме того, в конце марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп распорядился отменить выделение $200 млн на оказание гуманитарной помощи сирийцам.
Гуманитарная ситуация в САР
Как сообщил Сергей Шойгу, в Сирии сейчас созданы все необходимые условия для возрождения единого государства.
«В настоящее время созданы все условия для возрождения Сирии как единого, неделимого государства. Но для достижения этой цели необходимо приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества», — сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
Он отметил, что Москва в этом вопросе рассчитывает на поддержку государств — членов ШОС.
По словам главы оборонного ведомства, в результате уникальных гуманитарных операций, которые проведены в Сирии под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо и Восточной Гуте, удалось спасти сотни тысяч мирных жителей. Многие сирийцы, отметил он, уже вернулись в освобождённые от боевиков районы.
Российский центр в настоящее время оказывает им медицинскую помощь, доставляет гуманитарные грузы, продолжает очищать территорию от взрывоопасных предметов и восстанавливает инфраструктуру.
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Анастасия Иванова
* запрещенная в РФ террористическая организация
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«План не сработал»: зачем Пентагон заявил о неэффективности российских ПВО в Сирии
Даже американские издания усомнились, что заявления Пентагона о неэффективности советских и российских средств ПВО в Сирии соответствуют действительности.
Так, журнал The National Interest полагает, что Минобороны США пытается оправдать таким образом огромные расходы на истребители пятого поколения и ракеты большой дальности. Кроме того, по мнению экспертов, ракетный удар Соединённых Штатов и их союзников был призван вынудить Россию применить ЗРК С-300 и С-400, чтобы узнать их ТТХ. Почему Вашингтон отказывается признавать превосходство Москвы в сфере ПВО — в материале RT.
Зарубежные СМИ считают, что официальные лица Пентагона лукавят, опровергая эффективность размещённых в Сирии российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Так, обозреватель американского аналитического журнала The National Interest Дейв Маджумдар раскритиковал выводы военных.
По мнению эксперта, колоссальные расходы Минобороны США на разработку и покупку самолётов-невидимок и малозаметных крылатых ракет большой дальности должны вызывать вопросы. Именно это оружие, как убеждали в Пентагоне, призвано нивелировать возможности российских систем ПВО.
По подсчётам Маджумдара, на создание и закупку новейших боевых самолётов для нужд ВВС Соединённых Штатов были потрачены сотни миллиардов долларов.
Стратегический бомбардировщик B-2 Spirit обошёлся бюджету в $45 млрд, а истребитель пятого поколения F-22 Raptor — в $67 млрд. Совокупная стоимость программы истребителя F-35 составляет $406 млрд, а бомбардировщика B-21 — $56 млрд.
Также Маджумдар предполагает, что Пентагон намеренно критикует российские средства ПВО, чтобы отбить у Турции желание приобрести комплекс С-400 «Триумф». В настоящее время два дивизиона этого ЗРК несут боевое дежурство в арабской республике на авиабазе Хмеймим и вблизи города Масьяф.
Комплекс «Панцирь» на авиабазе Хмеймим РИА Новости
«Предпочли не наносить удар»
14 апреля западная коалиция во главе с США нанесла по Сирии удары под предлогом «возмездия за химатаку», которую правительственные войска якобы организовали в Восточной Гуте 7 апреля. По данным Минобороны РФ, из 103 ракет сирийские средства ПВО сбили 71.
Ракета западной коалиции, выпущенная по Сирии в ночь на 14 апреля globallookpress.com © Matthew Daniels
В отражении атаки были задействованы ЗРК сирийской армии «Бук», «Оса», «Стрела-10», «Квадрат», С-200, произведённые в СССР, а также новейшие российские комплексы «Панцирь». Российские системы С-400 и С-300В-4 (размещены в Тартусе) западных ракет не сбивали.
Наибольшую эффективность продемонстрировали «Панцири», сбив 23 из 25 выпущенных коалицией ракет. «Буки» уничтожили 24 из 29 ракет. На счету ЗРК «Оса» 5 из 11 ракет, «Квадрата» — 11 из 21 ракеты, С-125–5 из 13 ракет. «Стрела-10» смогла сбить 3 из 5 ракет. Ни одной ракеты не ликвидировал только комплекс С-200.
В Пентагоне отказались признавать факт результативной работы сирийских средств ПВО. 19 апреля представитель Минобороны США Дана Уайт заявила, что ракетная атака доказала «абсолютную неэффективность» советских и российских средств противовоздушной обороны в САР, включая С-400 и С-300В-4.
«После нашей операции Россия ошибочно заявила, что сирийские средства ПВО сбили значительное количество ракет, хотя на самом деле мы поразили все свои цели. Что касается ракет класса „земля — воздух”, запущенных режимом Асада, то почти все эти пуски были произведены уже после того, как наши последние ракеты поразили цели», — сказала Уайт.
В этот же день представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что сирийские ПВО якобы «потерпели полную неудачу». В то же время он воздержался от негативных оценок российских зенитных комплексов.
Российские ЗРК в Сирии РИА Новости
«В ходе атаки в пятницу ночью российские средства ПВО были приведены в состояние готовности. Они (русские) сканировали самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который находился в воздухе. Они предпочли не наносить удар, и я не могу строить догадки и предположения о том, почему они так поступили», — сообщил Маккензи.
По мнению Дейва Маджумдара, в реальности Пентагон обеспокоен мощью, которой обладают российские С-300, С-400 и ЗРК малого и среднего радиуса.
Однако об опасности российских средств ПВО, как обратил внимание обозреватель The National Interest, говорится только тогда, когда Минобороны США просит денег на новые разработки ударных вооружений.
Осознание уязвимости
В беседе с RT директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов отметил, что заявления официальных лиц Пентагона носят провокационный характер.
По его словам, американским военным не даёт покоя отсутствие необходимой информации о тактико-технических характеристиках (ТТХ) российских ЗРК. США прекрасно осознают уязвимость не только своих ракет, но и самолётов.
Американские истребители F-22 в небе над Сирией в районе реки Евфрат globallookpress.com © Leonid Faerberg
«Напомню, что С-300 и С-400 находятся в Сирии для защиты российских военных объектов. Атака коалиции опасности для них не представляла. Если бы такая угроза возникла, то огонь был бы открыт. К тому же ракета комплекса С-400 слишком дорогая, чтобы сбивать ею западные ракеты. С этой задачей в Сирии прекрасно справились расчёты «Панцирей» и «Буков», — сказал эксперт.
Кнутов пояснил, что «Триумф» в большей степени предназначен для отражения атаки новейших американских самолётов. Боевые машины были разработаны по технологии «стелс», которая призвана обеспечить максимальную малозаметность для российских радиолокационных станций. Однако ожидания Соединённых Штатов не оправдались.
«Исторически сложилось, что США опережали нас в сфере авиации. Это вызвано наступательным характером их доктрины. Но мы, чтобы нивелировать это отставание, создавали и продолжаем создавать более совершенные средства ПВО. На мой взгляд, текущая ситуация в Сирии ярко подтверждает данное утверждение», — заявил Кнутов. Как предполагает собеседник RT, Пентагон готов устраивать в Сирии всевозможные провокации, чтобы вынудить Москву применить в бою С-400. Одной из них была атака 14 апреля. Именно поэтому Дана Уайт озвучила вывод, что российские средства ПВО якобы оказались неэффективными.
«Ещё один важный момент. ВКС России не хотят раскрывать телеметрию полёта ракет С-400. Телеметрические данные могут записать американские самолёты радиотехнической разведки. Эта информация необходима Пентагону для выработки рекомендаций для противоракетных манёвров и создания новых систем радиоэлектронного подавления. Этот план пока не сработал», — подчеркнул Кнутов.
Алексей Заквасин
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СРОЧНО: Все вражеские беспилотники сбиты при подлёте к авиабазе Хмеймим (ВИДЕО)
Как сообщала РВ, этим вечером российские средства ПВО на авиабазе ВКС РФ Хмеймим сбили в провинции Латакия вражеские летательные объекты.
Напомним, что по данным «Русской Весны», атака врага полностью провалилась, пострадавших не было.
Представитель авиабазы Хмеймим только подтвердил эту информацию:
«24 апреля, с наступлением тёмного времени суток, средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы «Хмеймим» на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности», — рассказал журналистам офицер Вооружённых сил России.
Военнослужащий подчеркнул, что «все воздушные цели были уничтожены штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы».
Он добавил, что «пострадавших или материального ущерба нет, российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме».
По данным «Русской Весны», вражеская атака была сорвана метким огнём зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Атака на Хмеймим. 24.04.2018
Вечером состоялась очередная попытка нападения на авиабазу Хмеймим. Уже традиционно использовались малоразмерные беспилотники, которые боевики запускают из юго-западного Идлиба.
По поступающей информации, уничтожено как минимум 2 БПЛА.
Официальный комментарий.
"24 апреля, с наступлением темного времени суток, средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы "Хмеймим" на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены.
пострадавших или материального ущерба нет, российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме"
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Уникальные кадры: Российские военные и сирийские красавицы отобрали у боевиков США пояса смертников и оружие в Рухейбе (ВИДЕО)
Боевики проамериканской группировки «Ахмад аль-Абдо», НВФ «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» сдали город Рухейба в Восточном Каламуне.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Всего по подсчётам Центра примирения враждующих сторон, Рухейбу покинули 262 боевика и чуть более тысячи членов их семей.
Для исключения возможных конфликтов на религиозной почве, по рекомендации Центра примирения, в группы досмотра были добавлены девушки-военнослужащие, работавшие с личными вещами матерей, жён и дочерей боевиков (на видео с 02:08).
Несколькими днями ранее эти же прекрасные сирийки досматривали багаж в г. Думейр, где у боевиков также было изъято значительное количество вооружения и боеприпасов.
Представители сирийской стороны отметили особую изобретательность боевиков в попытках провезти в личных вещах оружие и боеприпасы больше положенного для самозащиты.
Например, в детском чемодане в каждом предмете гардероба были обнаружены упаковки патронов калибра 7,62, завёрнутые в носки, дуло пулемёта ПКМ выезжавшие пытались выдать за трубку кальяна, упорно это доказывая.
Остроты добавили четыре пояса смертника, изъятые и обезвреженные военнослужащими российской военной полиции.
На сегодня процедура вывода не закончена. Досмотровые мероприятия продолжаются. Также сирийские СМИ сообщают о митинге в Рухейбе, подготовленном местными активистами, призывающими оставить часть выезжающих боевиков и их семьи в провинции Риф Дамаск.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su