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“Люди сами идут в цифровой гулаг”

08:16. 27 апреля 2018 Просмотров - 86 Один комментарий Опубликовал:

Ковальчук Михаил Ковальчук, возглавляющий  Исследовательский центр, собрал пресс-конференцию, на которой рассказал, какие научные достижения они обсуждали с Президентом, а также о  генно-модифицированными продуктах , цветных революциях и  "цифровом гулаге" . 

Сегодня военная колонизация сменилась технологическим порабощением, который осуществляется при поддержке военных сил. Давайте посмотрим простую вещь – вот все эти цветные революции там, где нефть и газ. Я туда пришел – чем менее образованная публика, тем лучше. Поэтому не надо добивать образование до конца, чтобы оно было, так сказать,  очень поверхностным: убедить вас в том, что учиться не надо, – просто нажали кнопку... Как один актер сказал: "В Википедии все есть". Не надо думать: нажал кнопку – и тебе монотонный голос говорит: налево, направо. А дальше я вас превращаю в полностью управляемую электрическим тумблером цивилизацию. Я выключил электрический тумблер – и все закончилось. У вас в голове пусто, потому что Википедия умерла, а как проехать, вы тоже не знаете, потому что тетка замолчала в GPS. Вот смотрите, что делается, где цветные революции: пришли люди малограмотные, бесплатно раздали айфоны, повесили спутник, промыли мозги, и из суверенного, прекрасно (по тем понятиям, меркам) живущего государства, как Ливия, вы превратились во что? С помощью применения массовой первой когнитивной технологии управления массовым сознанием свергли власти, цветущие страны превратили в руины, где толпы бегают, убивают друг друга, а вы зато получили доступ к ресурсам.

Мы становимся уязвимы по-другому: через лекарства, через продукты, через напитки… Американцы делали прививки в какой-то латиноамериканской стране в течение года от каких-то болезней. Сто процентов женского населения бесплодно. Понимаете, какая история? Вот мы творческая нация, интеллектуальная, и на самом деле сегодня на рынке востребован единственный продукт – это интеллект, и с каждым днем его цена и важность будут только возрастать. На самом деле фактически формируется система по изоляции существенной части населения из общей жизни. Ее забирают в Сети, ее забирают в GPS. Она фактически там начинает жить, в виртуальном мире, потому что она здесь уже, может быть, не нужна. Вот что происходит. И мы туда добровольно идем. Это же построено на самом деле – цифровой ГУЛАГ по-русски, но только в этот ГУЛАГ цифровой люди-то идут сами. Им мама не посоветовала правильно, а сами соображают плохо. И они в этот ГУЛАГ идут. Ну и хорошо. Вот они туда все и собираются. Они полностью управляемы этой кнопкой.

 

Источник: ivan4.ru

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Один комментарий»

  • 4657 2807
    mary 27 апреля 2018 в 8:50 Ссылка Пометить
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    ах,вот почему так скучно здесь,сюда пришли уже,еще невостребованные ,не нашедшие себя в реальности.И если случайно не забредает кто-то живой и любящий ,здесь перемалывают одно и тоже.Эти случайные так редки и на них нападают и их не слышат и они уходят,чтобы сохраниься и восстановиться.А причина?-любопытство ,одиночество у одних и нетерпимость,безопасность обгаживать у других.И тем не менее это факт реальности,на ТВ столь агрессивное нападение на социум с целью “опатриотить” и маргинализовать,что кажущееся здесь свобода выбора привлекает.Вот так ,что с нами сделать решат наверху ,ну и разумеется КОБ с призывом учить ДОТУ.Кстати , вышла последняя аналитическая записка ВП по итогам выборов,как всегда интересная,вот где бы я ее прочитала ?вот статьи Серого я даже не просматриваю,зачем он их строгает?- пустые, как и он сам.Хорошие у Путина друзья эти Ковальчуки.

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