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Прощальная встреча с консулом США

10:43. 25 апреля 2018 Просмотров - 169 Нет комментариев Опубликовал:

Четыре года назад консул США в Петербурге пригласил меня на встречу. На что получил ответ, что ходить в американские дипмиссии – дурной тон для российского патриота. Мы пригласили американцев придти в наш офис. К нашему удивлению они согласились. Пришло двое: консул США Чэд Норберг и помощник консула по политическим вопросам Константин Крайи, который всю встречу просидел молча.

Надо сказать, что мы подготовились к приходу американских «гостей». И посадили их прямо на фоне портрета товарища Сталина.

Угостили печенюшками, что в марте 2014 года, после майдана в Киеве, звучало вполне «конкретно».

Почему мы сегодня вспомнили эту историю четырехлетней давности?

Во-первых, потому, что беседа с американцем получилась весьма любопытной. Ваш покорный слуга все пытался донести до дипломатов США суть российской политики и позиции. Судя по ситуации 2018 года – ничего они услышать не пожелали.

Во-вторых, потому, что через некоторое время тот самый консул США Чэд Норберг в одном из торговых центров Петербурга набросился с кулаками на охранника. Оказалось, что мирный и спокойный с виду консул ранее был десантником в одном из спецподразделений войск США. История получила огласку – на 5 канале в программе «Место происшествия» вышел сюжет, посвященный этому вопиющему случаю. И вскоре агрессивного дипломата выслали на Родину.

А теперь и вовсе консульство США в Петербурге закрыто.

Вот не слушали ни дипломатов наших, ни руководство страны, ни общественность.

И все – янки, как говорится, гоу хоум…

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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