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Нисхождение Америки (ВИДЕО)

04:00. 24 апреля 2018 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:
Нисхождение Америки (ВИДЕО) | Русская весна

Историк Андрей Фурсов рассказывает о малоизвестных фактах современной истории США.

Почему новый курс Рузвельта был неуспешен. В чьих интересах на самом деле проводились реформы, с какой целью у населения было конфисковано золото. Какая реальная альтернатива была у американцев, в чём была суть программы губернатора Луизианы Хьюи Лонга.

Почему 50-е годы 20-го века называют золотым веком Америки, как простые американцы стали попадать в зависимость от банков. В чём заключался феномен хиппи. Когда в США начало формироваться глубинное государство.

Как сращивание государства и частных финансов привело к изменению Америки и всего мира. Почему СССР и страны третьего мира не смогли ничего сделать с новой тактикой США, которые резко ужесточили денежно-кредитную политику. Какие технологии были использованы, чтобы организовать 1991-й год и отодвинуть кризис капиталистической системы на двадцать лет.

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Андрей Фурсов

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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