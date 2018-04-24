Детские лагеря страны готовятся к летнему сезону по новым правилам

Во второй половине апреля Владимир Путин подписал поправки к закону, который касается обеспечения безопасности детей во время отдыха и оздоровления. О каких же новшествах идет речь?

Во-первых, вводится новая форма общественного контроля. Обращения родителей и ответы чиновников по вопросам детского отдыха будут выложены в свободный доступ на официальных сайтах властных структур. Эксперты считают, что так будет налажен конструктивный диалог и дана эффективная обратная связь между населением и чиновниками. Впрочем, уже сейчас все обращения граждан фиксируются в электронных системах и регламентируются по срокам дачи ответа.

Во-вторых, региональные власти по желанию смогут разрабатывать и утверждать рекомендованные туристские маршруты для детских групп и групп, в которых наряду со взрослыми есть дети.

И, наконец, отныне региональные власти будут обязаны формировать и размещать у себя на сайтах реестры организаций для детского отдыха. Таким образом, администрации будут нести ответственность за сбор и публикацию данных об учреждениях, которые оказывают услуги детского досуга, проживания и оздоровления.

«Пока реестры — это просто списки лагерей, но мне изначально нравилась идея, что будет некая форма гарантии, что те или иные места размещения приспособлены для отдыха организованных детских групп без родителей. Это значит, что у них есть соответствующая инфраструктура, подготовленный персонал, там соблюдаются все меры безопасности», - прокомментировал директор «Мосгортура» Василий Овчинников.

Речь идет не только об обеспечении физической безопасности воспитанников, разнообразии их досуговой деятельности и нормальных бытовых условиях содержания, но и о гарантии пищевой безопасности. Международный лагерь «Артек» в этом смысле считается ведущим детским центром. Регулярные проверки инициируются самим руководством МДЦ. «Артеку» чем больше проверок, тем лучше. Мне так спокойнее. Мы с контролирующими органами вместе делаем общее дело», - отметил директор лагеря Алексей Каспржак.

К сожалению, образцовых лагерей в России не так много – в большинстве сотрудники инспекций время от времени находят нарушения в организации подвоза продуктов и приготовлении блюд. Так, в ноябре прошлого года подростки из Петербурга, отдыхающие в лагере «Связист» под Приозерском, были доставлены в больницу с симптомами отравления. Сказался недостаток надзора и контроля за организацией питания, считают специалисты. Тем временем в Москве уже второй год реализуется проект организации детского отдыха на площадке городских лагерей «Московская смена», в рамках которого детей кормят крупные коммерческие комбинаты, уже зарекомендовавшие себя ранее. Они же обеспечивают питанием школьные и дошкольные учреждения столицы круглогодично.

Отразятся ли изменения в федеральном законе на безопасности детей, покажет время, однако родители надеются, что выбрать правильный и безопасный лагерь для ребенка теперь будет гораздо проще.