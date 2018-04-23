Токио в одной упряжке с Пентагоном

Источник: inforos.ru

Американские военные базы отравляют жизнь японцам уже более 70 лет.



Можно услышать, в том числе и от самих японцев, что Япония продолжает оставаться фактически оккупированным Соединенными Штатами Америки государством. Ибо на ее территории размещены около 50 тысяч американских военнослужащих на почти 100 принадлежащих США военных базах и объектах, включая наземные базы, порты для заходов кораблей ВМФ США и аэродромы для военно-воздушных сил. Причем существует мнение, что пребывание американского контингента навязано японцам и являлось условием подписания мирного договора со Страной восходящего солнца, восстанавливавшего в этой стране формальный суверенитет. Однако это не совсем так.

На самом деле японское правительство не возражало против пристегивания своей страны к военной стратегии США. При этом правящие круги Японии хотели иметь американские войска на своей территории как «гарантию» от нарастания социального протеста японского народа, его требований твердо придерживаться миролюбивого курса, установления добрососедских отношений с социалистическими странами – Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. Премьер-министр Японии Сигэру Ёсида заявлял: «Мы также ведем борьбу с коммунизмом, и у нас есть очень опасный враг на севере». Незадолго до Сан-Францисской мирной конференции 1951 г. японское правительство втайне от народа обращалось к американцам с просьбой оставить в Японии свои войска и после заключения мирного договора.

США же объявили Японию своим форпостом на Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, «непотопляемым авианосцем», нацеленным на объявленные противниками — СССР и КНР, а также борющиеся за национальное освобождение страны Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии. Со временем американцы пожалели о своем требовании включить в составленную при их участии Конституцию Японии отказ от обладания вооруженными силами и права ведения войны. Ибо скоро Япония понадобилась Вашингтону как союзник и пособник в развязанных Пентагоном кровопролитных войнах в Корее и Вьетнаме. С согласия и поощрения США в стране стали воссоздаваться современные вооруженные силы, а промышленность Японии, обеспечивая американские военные заказы, стала в значительной степени играть роль тыловой и ремонтной базы армии и флота страны-сюзерена.

Все большее вовлечение страны в военные авантюры США встретило отпор миролюбивых сил страны, вызвало рост антивоенного движения с требованием разорвать военный союз с США и вывести из Японии иностранные войска. В это движение вливались все новые силы, включая простых жителей, недовольных беспардонным поведением американских военнослужащих — GI, которые рассматривали японцев чуть ли не как «туземное население» побежденной страны.

Своего пика антиамериканское движение достигло в 1960 году, когда миллионы японцев различных возрастов окружали здания парламента и правительственных учреждений с требованием не допустить заключения с США нового «договора безопасности», позволявшего беспрепятственно использовать японскую землю для нужд Пентагона. Накал борьбы был столь высок, что противникам договора удалось даже сорвать визит в Японию президента США Дуайта Эйзенхауэра.

И все же тогдашний премьер-министр Японии Нобусукэ Киси, кстати, дед нынешнего японского премьер-министра Синдзо Абэ, признанный Токийским международным трибуналом военным преступником, вопреки протестам народа подписал ценой ухода в отставку «договор безопасности», который действует и поныне.

Ситуация усугублялась тем, что военные и гражданские объекты (базы, склады и прочие объекты военной и гражданской инфраструктуры США) на территории Японии, не подконтрольны юрисдикции Японии. А до недавних пор все военнослужащие США пользовались в стране пребывания статусом экстерриториальности. То есть статусом физических или юридических лиц, учреждений либо объектов, изъятых из-под действия местного законодательства и подпадающих (частично или в полном объёме) под действие законодательства государства, гражданство которого таковые имеют. Обычной практикой экстерриториальности является институт дипломатических и консульских привилегий и иммунитетов.

Другими словами, совершившие на территории Японии преступления американские GI могли быть судимы только на родине – в США, где отношение к выполняющим «воинский долг за рубежом» и «находящимся в особом психологическом состоянии» солдатам и сержантам, а то и офицерам, мягко говоря, лояльное. А преступлений американские вояки совершают немало, и регистрируются они чаще всего на превращенном в одну из крупнейших баз США за рубежом острове Окинава. Здесь расквартированы с учетом ротации от 50 до 75 процентов всех американских войск в Японии.

Японцам приходится не только терпеть присутствие незваных гостей, но и оплачивать их пребывание. Например, в госбюджете на 2016 финансовый год на военные базы США было выделено 581,8 млрд иен (более 5,7 млрд долларов). Как сообщается, эти средства идут в значительной степени на оплату платежей за коммунальные услуги на американских объектах. Кроме того, Токио также практически целиком берет на себя выплату зарплат обслуживающему персоналу баз, состоящему из граждан Японии.

Чуть менее половины всех этих выплат проводится в виде так называемого «бюджета солидарности», который принимается отдельно от госбюджета. Ассигнования подобного рода не предусмотрены двусторонним соглашением о статусе Вооруженных сил США в Японии и являются «добровольным проявлением заботы» со стороны Токио, платой за «защиту Японии и японцев» от врагов.

При наличии множества социальных проблем, порождаемых присутствием американских баз на территории Японии и в первую очередь на Окинаве, все же наиболее резонансными являются изнасилования и убийства японских девушек, а подчас и детей.

Страну, да и весь мир, потряс случай в 1995 году, когда трое морских пехотинцев изнасиловали 12-летнюю девочку. Это стало причиной многочисленных общественных выступлений против американского присутствия в стране. Последовавший взрыв негодования японцев этим возмутительным случаем вынудил американские власти пойти на уступки. До этого, как отмечалось, американцы не могли быть судимы японскими судами. Однако изнасиловавшие девочку эти три морских пехотинца подверглись суду в Японии и получили по 10 лет и 6 с половиной. Но бесчинства не прекратились — аналогичные случаи были зафиксированы в 2008, а затем в 2012 годах. В 2016 году была убита американским морским пехотинцем 20-летняя японская девушка.

Большинство преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. 20 ноября 2017 г. командование ВС США ввело запрет на употребление алкоголя для американских военнослужащих на территории Японии после ДТП со смертельным исходом в префектуре Окинава. Запрет распространяется на военнослужащих, дислоцирующихся как на территории военных баз в Японии, так и за ее пределами. Однако подобные запреты не могут кардинально решить проблему преступности американских военнослужащих, которые, конечно же, будут находить способы «снимать стресс» от «тяжелой службы за рубежом». Да и не будем забывать, что в армию США набирают далеко не самых законопослушных и моральных людей.

Случаи насилия и убийств настраивают против американских военных не только жителей Окинавы, но и всех остальных японцев. Между тем проблем из-за присутствия в стране американских баз становится все больше. Дело не только в преступлениях военных, а еще и в том, что весь остров, по сути, превращен в одну сплошную военную базу, что создает немало проблем для развития экономики Окинавы.

Но японская пропаганда усердно работает над тем, чтобы убедить жителей в необходимости присутствия в стране иностранных военных баз. При этом в качестве главного обоснования сегодня используется так называемая северокорейская угроза, а нередко и «опасное наращивание военной мощи КНР». В результате японцы страдают от невозможности спать из-за ночных полетов американских бомбардировщиков, залетающих по ошибке с полигонов в мирные кварталы снарядов во время стрельб, падений на японские дома самолетов и вертолетов во время аварий и множества других инцидентов. Подтверждением тому стал недавний инцидент, произошедший в небе над школой в городе Гиноване на Окинаве. Американский транспортный вертолет, в обход всех норм безопасности, пролетел прямо над территорией учебного заведения. От него отвалился 15-килограммовый иллюминатор, от осколков которого тяжело пострадали дети. Это вызвало новую широкую волну протестов в обществе.

Вот неполный перечень отказа американской техники в последнее время, в результате чего подвергались опасности жизни японцев.

Истребитель F-35A американских ВВС 8 ноября 2017 г. совершил вынужденную посадку на острове Окинава. Инцидент произошел спустя неделю после того, как эти новейшие истребители были размещены в Японии в рамках полугодовой ротации боевой техники. Согласно официальному заявлению командования ВС США, истребитель совершил «профилактическую посадку». Тем не менее власти города Кадена, где на американской военной базе осуществил посадку истребитель, настаивают на том, что приземление было вынужденным.

19 ноября 2017 г. в городе Наха, в результате столкновения автомобиля с грузовиком, принадлежащим Вооруженным силам США, погиб 61-летний мужчина. Кадзухико Мияги из полиции города Окинава подтвердил, что за рулем грузовика находился военнослужащий морской пехоты ВС США. Его проверка на состояние алкогольного опьянения показала превышение допустимого уровня алкоголя в три раза.

22 ноября 2017 г. самолет ВМС США «С-2» потерпел крушение в акватории Филиппинского моря в 804 км к юго-востоку от Окинавы. На борту судна находились 11 человек, 8 из которых были найдены живыми. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра 22 ноября 2017 г. заявил, что причиной крушения «С-2» могла стать неисправность двигателя.

6 января 2018 г. вертолет Bell UH-1 Iroquois ВВС США совершил аварийную посадку на пляже в г. Урума острова Икэидзима в 100 метрах от жилого дома.

8 января 2018 г. ударный вертолет ВМС США Bell AH-1 Cobra совершил экстренную посадку на прилегающую к отелю территорию на острове Окинава.

24 января 2018 г. министр обороны Японии Ицунори Онодэра потребовал от правительства США приостановить полеты вертолетов ВВС США над территорией Японии и провести осмотр всей американской военной техники.

15 февраля 2018 г. трех командиров батальона ВМС США, развернутого в Японии, уволили со службы после того, как один из них был найден в лесу в состоянии опьянения и без одежды. Инцидент произошел на территории американской базы в японской префектуре Окинава. Джейсон Габбард уволен со службы после того, как его обнаружили на территории базы в состоянии опьянения, из одежды на нем была только обувь. Еще двух командиров, Джеймса Чо и Джейсона Холдена, уволили за то, что они пытались скрыть это происшествие.

20 февраля 2018 г. у истребителя F-16 ВВС США произошло возгорание двигателя во время полёта над префектурой Аомори (Япония). Истребитель загорелся спустя несколько минут после вылета с расположенной в этой префектуре авиабазы ВВС США «Мисава». Пилот истребителя принял решение сбросить топливный бак в местное озеро Огаваро, после чего смог благополучно посадить самолёт на авиабазе «Мисава». В результате происшествия никто не пострадал.

Во время поездки на Окинаву в 80-е годы часто слышал от местных жителей и активистов движения за ликвидацию американских баз такие гневные слова: «Центральному правительству, да и японцам с основных островов не понять, в каких условиях проходит наша жизнь и жизнь наших детей и внуков. Ведь мы ещё не видели мирной жизни, для нас война не закончилась в 1945 году, а фактически продолжается и поныне. Задумались бы наши правители в Токио, каково жить, постоянно испытывая страх за наших детей, которым реально грозит смерть от падающего американского самолета, пьяных солдат США за рулем. Мы уж не говорим о расстройстве здоровья в результате невозможности нормального сна из-за ночных полетов американских самолетов, артиллерийских и других учений, взрывов боеприпасов. И никуда не спрячешься — ведь остров маленький, свободной земли нет, а на переезд требуется немало денег. Да и работы на основных островах для окинавцев нет. Кстати, под базами заняты наиболее плодородные и удобные для обработки земли».

Несмотря на активизацию в Японии движения за вывод американских военных баз с Окинавы, хотя бы таких, как расположенная по соседству с жилыми кварталами база Футэмма, надежд на то, что американцы покинут этот ключевой пункт своей стратегии в Восточной Азии, практически нет. А значит, многострадальное население Окинавы и живущие рядом с американскими базами на территории основных островов Японии обречены на новые лишения и страдания, вплоть до риска потери жизни.

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор

Источник: nstarikov.ru