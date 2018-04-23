Новости Украины и Новороссии 23 апреля 2018

Известный доброволец Донбасса, гражданин Латвии и ДНР, военнослужащий Армии ДНР, гражданин Латвии и ДНР Бенес Айо написал обращение к своим единомышленникам.

Уважаемые товарищи, наш Великорусский мир в опасности! В последние месяцы проклятый мировой империализм по всем возможным направлениям жестоко бьёт по русскому народу, унижает его и лишает условий для полноценной реализации его национальной идентичности (язык, культура, наши традиционные социальные практики и т. д.).

Так, в бандеровской Украине киевская клика в 2017 году ввела дискриминационные квоты на использование языка в СМИ — не менее 75% вещания должно вестись на украинском языке, и в этом году эту цифру собираются довести до 95%.

Украинизируются абсолютно все аспекты общественной жизни. В частности, «мова» будет обязательной в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.

В университетах допускается только изложение одного или нескольких предметов «на одном из официальных языков Евросоюза».

Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском. Фильмы снимаются только на украинском. Отдельные реплики на других языках допускаются лишь в сопровождении субтитров. Украинский язык также должен доминировать в книгопечатании и издательской деятельности.

Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском. За нарушение закона нардепы предусмотрели штраф в размере от 3400 до 6800 гривен, если речь о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 3400 до 5100 гривен, если нарушение выявлено в сфере образования, науки и культуры, от 6800 до 8500 гривен — штрафы для СМИ.

Ранее под видом борьбы с «российской агрессией» была запрещена трансляция российских телеканалов, созданы чёрные списки русских сериалов и эстрадных исполнителей.

Министерство образования издало приказ, обязывающий работников этой сферы во время работы говорить исключительно на украинском, а в новом законе о госслужбе предусмотрена сдача экзаменов на владение государственным языком. Впрочем, антирусская истерия далеко не ограничивается законодательными и подзаконными актами.

На Украине происходит дикая травля русскоязычных — неонацисты освистывают выступающих на русском языке депутатов парламента, подают в суды на чиновников за разговоры на русском и закатывают языковые скандалы в магазинах и кафе, борцы за права русских, сочувствующие ЛДНР и люди с левыми взглядами подвергаются незаконным арестам и пыткам со стороны СБУ.

Вводя бесконечные дискриминационные ограничения против русского языка, украинская власть игнорирует положения Конституции Украины. Несмотря на то, что статья 11 Основного закона гарантирует содействие государства «развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов», с момента своего рождения граждане, родным языком которых является русский, уже поражены в правах (на Украине почти 80% населения считает русский своим родным языком).

Их имена волюнтаристским методом переводятся на украинский язык, детский сад с русским языком воспитания не найти, количество русских школ стремительно уменьшается, а высшее образование и научную степень на русском языке получить невозможно.

За попытки «внедрения в Украине официального многоязычия» может грозить уголовная ответственность — это приравнивается к попыткам свержения государственного строя.

Публичное неуважение к языку приравнивается к надругательству над государственной символикой Украины.

Следят за исполнением закона специальные языковые инспекторы и стукачи из местных волонтеров-националистов. При этом, с каждым днём все больше обостряется обстановка на линии соприкосновения в Донбассе.

Так, 4 дня назад ВСУ с направления села Макарово нанесли мощный артиллерийский удар по Луганску из 152 мм орудий, выведя из строя несколько единиц военной техники, которая будет задействована в проведении Парада Победы 9 Мая (сгорело около 4 «Уралов», танк и пушка Д30); недавно был обстрелян автобус, следовавший со сменой на Донецкую фильтровальную станцию, в результате чего ранения получили пять работников, и нашим руководством было принято решение о временном отключении и консервации фильтровальной станции (повреждение ДФС может привести к экологической катастрофе европейского масштаба!); вчера было ранено трое мирных жителей в результате обстрела со стороны ВСУ КПВВ «Марьинка» из снайперских винтовок; на днях Министерством государственной безопасности ЛНР был получен поимённый список иностранной боевой группы НАТО, которая задействована в подготовке украинских диверсантов, действующих на территории Народных Республик Донбасса в ущерб государственной безопасности и интересов их граждан.

А на позициях моего подразделения каждый день творится кромешный ад: ВСУ нагло нарушают минские договорённости, стреляя по нашим позициям и местам компактного проживания мирных жителей из БМП, АГС, 122 мм артиллерийских орудий и миномётов всех мастей.

Россию обложили со всех сторон

В это время, как я уже говорил в своей предыдущей статье, НАТО и Израиль производят наглые ракетные обстрелы Сирии без санкции ООН, а киевские власти, 25 марта нагло задержавшие российское судно «Норд» в Азовском море с 10 членами экипажа, являющимися гражданами России, до сих пор удерживают большинство из них, наложив на парней огромные административные штрафы и грозя посадить капитана на 5 лет.

Россия со всех сторон обложена новыми евро-американскими санкциями. К этому следует добавить, что в мае АТО официально превращается в общевойсковую операцию Украины против «российского агрессора». ВСУ, которым сейчас США поставляют снайперские винтовки, противотанковые установки «Джавелин» и контрбатарейные радары, готовятся к масштабному наступлению на ЛДНР.

При этом они хотят войти к нам под прикрытием натовских миротворцев и установить у нас украинские порядки, таким образом ликвидировав Республики Донбасса и, как сказал украинский министр МВД, нацист Аваков, лишить жителей Донбасса прав.

Антирусские силы также усиливают нажим на русскую общину в Латвии

Как вы помните, в 2004 год антинародный латышский этнократический режим ввёл скандальную реформу образования в школах нацменьшинств, вызвавшую многотысячные акции протеста, в которых активное участие принимало латвийское отделение партии «Другая Россия» (тогда я за свою политическую деятельность был дважды осуждён по статье 81 — «призывы к насильственному свержению государственного строя Латвии» и отсидел около 9 месяцев в латвийской тюрьме).

В результате «реформы русских школ» в республике была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на родном языке можно преподавать только 40% предметов.

Следует отметить, что частичный перевод обучения в русских школах на латышский язык нанес большой урон образованию представителей нацменьшинств в Латвии.

После реформы 2004 года большинство русских школ по результатам централизованных экзаменов были выбиты из списка лучших в Латвии и из первой десятки сместились на 30-е позиции.

И вот теперь, на фоне провоцирования евро-американцами антироссийской истерии в мировом масштабе, спустя тринадцать лет латышские власти решили завершить начатое, переведя всё обучение в школах нацменьшинств на государственный язык.

Сейм Латвии 22 марта принял решение о переводе школ национальных меньшинств полностью на латышский язык обучения, а президент Раймондс Вейонис, грубо проигнорировав мнение русскоязычных жителей, 2 апреля, накануне своего визита в США, подписал эти дискриминационные поправки.

И среднее образование в стране теперь можно будет получить только на государственном языке. Предполагается, что перевод начнется с 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021-го.

Дошкольное обучение будет билингвальным, а в начальной школе с первого по шестой класс будут доступны три модели двуязычного обучения. С седьмого по девятый класс 80 процентов предметов станут преподавать на государственном языке страны, а с десятого по двенадцатый класс обучение будет идти только на латышском языке.

Отмечу, что русские Латвии составляют более 40% населения, и поэтому являются не национальным меньшинством, а государствообразующей нацией.

Русскоязычные жители являются частью населения республики, у них имеются латвийские паспорта и они платят налоги, и поэтому имеют полное право определять политику страны, в том числе и на каком языке должны учиться наши дети.

С точки зрения международного права грядущая реформа в школах нацменьшинств ведет к жесточайшей форме апартеида и сегрегации. При этом Латвия грубо нарушает Рамочную Конвенцию Совета Европы по правам нацменьшинств. Это — настоящий фашизм!

В связи с очередной беспрецендентной по наглости атакой на русские школы ряд латвийских общественных организаций, таких как «Штаб Защиты Русских Школ», «Русский Союз Латвии» и латвийское отделение партии «Другая Россия» во главе с моим соратником и братом по оружию — товарищем Владимиром Линдерманом еще в 2017 году начали мощные акции протеста и гражданского неповиновения: митинги, шествия, сборы подписей и т. д.

Кроме того, на двух площадках — официальном интернет-портале общественных инициатив Manabalss.lv и на платформе Change.org идет сбор подписей за сохранение нынешнего билингвального образования в русских школах.

Также русские активисты собираются провести в Латвии референдум о создании русской школьной автономии. Еще одним элементом в борьбе с грядущей реформой станет участие Латвии в общеевропейской акции по сбору одного миллиона подписей в поддержку обеспечения прав проживающих в ЕС нацменьшинств на сохранение своей идентичности, языка и культуры, которую запускает «Федералистский союз европейских национальных меньшинств».

Общеевропейский сбор подписей поднимает вопрос нацменьшинств на уровень общеевропейской регуляции. Если петиция соберет один миллион подписей, Еврокомиссия должна будет принять директиву о защите традиционных национальных меньшинств на территории ЕС.

И есть определённые надежды на то, что Еврокомиссия осудит латвийский этноцид, имеются положительные прецеденты.

Так, в начале 2018 года Венецианская Комиссия Совета Европы установила, что Украинский закон «Об образовании» поставил русский язык в худшую ситуацию, чем остальные языки национальных меньшинств из-за того, что он отдельно упоминается в Конституции.

Статья 7 этого закона допускает менее благоприятное отношение к языкам, не являющимся официальными в Евросоюзе, в частности к русскому, считают в Венецианской комиссии.

Юридически положение русского языка в Украине сейчас хуже, чем у языков стран-членов Евросоюза. У венгерского и румынского языков на Украине становится больше прав, чем у русского.

Отмечу, что росийские власти крайне негативно относятся к попыткам Минобразования Латвии искоренить русский язык из системы образования.

МИД России неоднократно привлекал внимание правозащитных структур ООН, ЕС, ОБСЕ, Совета Европы к дискриминационной политике властей Латвии в языковой сфере.

А в начале апреля 2018 года Госдума РФ приняла заявление о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на русском и других языках национальных меньшинств.

Депутаты считают необходимым применить «специальные экономические меры» против Латвии в связи с этим решением, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Так вот, столь бурная активность защитников русских школ вызвала у проклятой латвийской этнократической клики приступ панического страха и ненависти!

Ведь если националистически настроенным депутатам латвийского парламента и правительства не удастся продвинуть свой ублюдочный законопроект под давлением русских Латвии и международных организаций, то они лишатся власти.

Кроме того, увидев нашу победу, трудящиеся Латвии, включая многих латышей, поймут, что ещё не все потеряно и есть смысл бороться за наши права и социальную справедливость.

А это чревато народным бунтом! Бунтом беспощадным, но осмысленным (вспомним ту же «революцию камней» в 2009 году). Именно поэтому латышская хунта решила испугать русских активистов и вынудить их прекратить борьбу под страхом репрессий.

Латышские фашисты начали репрессии против русских

Латвийские фашисты вновь стали использовать свою излюбленную противозаконную практику — фабрикацию уголовных дел против инакомыслящих!

Так, 18 декабя 2017 года известный оппозиционый латвийский журналист, офицер Советской Армии и главный редактор дискуссионного портала Imhoclub.lv Юрий Алексеев был приглашён жандармами латвийской полиции безопасности на беседу.

Однако сразу же за дверью Алексеева встретили пять человек, четверо из которых были в масках, и провели в его доме обыск, изъяв компьютерную технику.

В ходе обыска у Алексеева были найдены 34 патрона для пистолета Макарова, упакованные в пакетики и запрятанные за светильник. К этим патронам Юрий не имел никакого отношения! Их ему просто напросто подложили!

По мнению Алексеева, боеприпасы ему подбросили, но сделали это не во время обыска, а намного раньше, чтобы в нужный момент их найти. Кроме того, в полиции безопасности Юрию были предъявлены обвинения по статье за разжигание национальной розни, в связи с комментариями, которые были размещены в интернете от его имени на разных сайтах и призывали к насилию в отношении латышей (в частности, там содержался призыв «прикончить всех фашистских выродков», под которыми подразумеваются представители разных национальностей, а также присутствовали высказывания против языка одной конкретной нации, который назван «фашистским»).

Сам Юрий не писал этих комментариев. Однако они были отправлены с его IP-адреса, что говорит о крайне профессиональной «подставе». Дело в том, что некоторое время назад у него был взломан компьютер, после чего журналист обращался к специалистам по компьютерной безопасности, и те пришли к выводу, что взлом был выполнен очень профессионально — либо крупной IT-фирмой, либо спецслужбами.

Алексеев известен своей пророссийской позицией и является сторонником присоединения Крыма к России. Кроме того, в прошлом году он был задержан властями Косова «за причинение вреда имиджу» самопровозглашенной республики.

По мнению моего товарища по латвийскому отделению партии «Другая Россия» и известного правозащитника Владимира Линдермана, Алексеев выбран мишенью, чтобы как следует пугнуть всех русских журналистов Латвии.

Дело было сфабриковано спецслужбами Латвии! В конце марта ему официально выдвинули два обвинения — разжигание межнациональной розни и хранение боеприпасов, взяв подписку о невыезде.

По мнению товарища Алексеева, межнациональную рознь разжигает не он, а латвийские власти, которые в 1991 году присвоили полумиллиону русских статус негражданина, лишив их элементарных прав и возможности принимать участие в парламентских выборах; латышские националисты, которые на площадях орали: «Русские! Чемодан — вокзал — Россия»; бывшие члены латышского гитлеровского батальона «Waffen SS», которые маршируют каждое 16 марта по Риге со своими фашистскими лозунгами; депуаты парламента, которые сейчас устраивают в Сейме шоу окончательной и бесповоротной латышизации русских школ; депутат правящей коалиции Шноре, который в 2017 году назвал русских Латвии «вшами, которые завелись в шубе».

Как мне вчера сказал сам Юрий Алексеев, его дело уже передано в прокуратуру и будет обязательно доведено до суда. Его могут посадить.

Поэтому ополченцы Донбасса написали письмо латвийским властям и в ОБСЕ с требованием прекратить преследование независимого журналиста Алексеева, оказывающего огромную поддержку жителям и Вооруженным силам ЛДНР, и аннулировать заведенное против него уголовное дело.

Очередной жертвой фашистского режима Латвии стал один из наиболее выдающихся борцов за права русских Латвии, сопредседатель Объединенного конгресса русских общин Латвии, доктор наук и интеллигент с большой буквы; кристально чистый и честный, смелый и самоотверженный человек, мой друг и соратник по борьбе за русские школы и независимость Донбасса, товарищ Гапоненко.

Вчера он был задержан проклятыми жандармами Полиции Безопасности и обвинен по части 1-й статьи 80-й Уголовного закона Латвии — «деятельность, направленная против независимости страны, государственного строя».

В квартире, а позже и на даче товарища Гапоненко провели обыск, изъяли всю компьютерную технику и средства связи. Известно, что накануне латвийский правозащитник собирался вылететь в Москву на кинофестиваль документальных фильмов.

А сегодня, 21 апреля, состоялся суд, который избрал для Гапоненко меру пресечения в виде ареста. Правозащитник направлен в Рижскую центральную тюрьму.

Александр Гапоненко заявил журналистам, что действия властей незаконны, жандармы полиции безопасности его жестоко избивали и 11 часов держали в наручниках.

Он сообщил, что во время задержания его бросали на землю, придавливали, поцарапали, испачкали. И в таком виде заставляли оставаться в течение нескольких часов для того, чтобы унизить.

Напомню, что товарищ Гапоненко входил в число организаторов референдума в Латвии по статусу русского языка, был членом правления общества «Родной язык», а также участвовал в проведении акции «Бессмертный полк» в Риге.

Незадолго до своего ареста Гапоненко заявил, что инициировавшие уничтожение русских школ премьер и депутаты Сейма — это преступники, подлежащие судебному преследованию за преступление, совершенное против человечности.

Гапоненко также разместил в соцсети Facebook текст, в котором указывается, что в мае американцы проведут в Риге показательные учения по организации этнических чисток, а также демонстративные аресты полусотни русских активистов и поместят их во временно оборудованный концлагерь (известно, что 12-15 мая в Латвии будут проходить масштабные учения войск НАТО, в которых примет участие около полка американского спецназа).

Уважаемые товарищи! Гапоненко — это порядочный и законопослушный общественный деятель. Его арест — это подлая репрессия этнократического режима, направленная на запугивание и нейтрализацию русскоязычных активистов.

Его жизнь находится в опасности — жандармы полиции безопасности наверняка будут и дальше его жестоко избивать и пытать с целью выбивания показаний (я это неоднократно испытывал на своей шкуре, находясь в латвийской тюрьме в 2005 году).

Поэтому я считаю, что нам необходимо организовать мощные акции гражданского неповиновения с требованием освобождения товарища Гапоненко и выплаты ему компенсации за причинённый моральный и физический ущерб в связи с арестом.

Я сейчас пишу письмо Главе ДНР товарищу Захарченко и исполняющему обязанности Главы ЛНР товарищу Пасечнику с просьбой использовать их высокий международный вес и связи для освобождения товарища Гапоненко.

Уважаемые товарищи, как мы видим, одни лишь мирные формы сопротивления — митинги и марши, как нам показали 2004 и 2005 годы, малоэффективны, поскольку латышская хунта, несмотря на наши требования, акции прямого действия и давление со стороны международного сообщества, все равно начала реформу русских школ и сейчас собирается просто довести её до конца, полностью уничтожив образование на русском языке.

Поэтому, с моей точки зрения, единственным действенным способом достижения наших целей является создание народного ополчения, как это произошло в Донбассе в 2014 году после фашистского киевского путча.

Сейчас в армиях ЛНР и ДНР служит несколько сотен жителей Латвии. В основном, это русскоязычные люди, выступающие за сохранение образования на русском языке и принимавшие в Латвии активное участие в деятельности «Штаба Защиты Русских Школ».

Некоторые из них, получив в Донбассе хороший боевой опыт, вернулись в Латвию и сейчас тренируются на наших секретных полигонах, расположенных в лесах Латгалии.

За этими людьми, с которыми я поддерживаю теснейшую связь, будущее Латвии!

Бенес Айо, гражданин Латвии и ДНР, военнослужащий Армии ДНР, член партии «Другая Россия», член Марксистско-Ленинской Коммунистической Партии Великобритании, член Коммунистической Партии ДНР, активист «Штаба Защиты Русских Школ» Латвии.

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