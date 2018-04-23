9-летняя девочка спасла 600.000 человек, но сама погибла

На свой 9-й день рождения Рейчел Беквит не просила об игрушках, куклах, новом платье или паре обуви. Вместо этого девочка из Сиэтла пожелала, чтобы ее семья и друзья пожертвовали эти деньги благотворительной организации «Charity Water«, помогающей людям в развивающихся странах выжить в условиях нехватки питьевой воды.«12-го июня 2011 мне исполняется 9 лет» — написала она на своей специально созданной страничке для сбора средств. «Я узнала, что миллионы людей не доживают до своего 5 дня рождения. И почему? Потому что у них нет доступа к чистой питьевой воде. Поэтому я решила отпраздновать свой день рождения, как никогда прежде. Я прошу всех, кого я знаю, пожертвовать деньги на мою компанию вместо подарков на день рождения».Её желанием было собрать 300 $, но успела она собрать лишь 220$, что очень расстроило её. Но осталась надежда, что остальную часть суммы удастся собрать в следующем году. По трагическому стечению обстоятельств, ей не суждено было дожить до следующего дня рождения. Рейчел погибла в автокатастрофе.Но вместе с распространением новости о смерти девочки распространялась и история о её последнем желании. Тысячи людей со всего мира прониклись идеей исполнить последнее желание девочки и продолжили делать пожертвования на её странице, сделав эту кампанию самой большой в истории «Charity Water».За довольно короткий срок было собрано более одного миллиона $. Собранных средств хватило, чтоб спасти 600 000 человек.Рейчел была необычайно добрым ребенком и все время пыталась помогать другим людям: она дважды отращивала длинные косы, а затем срезала их и жертвовала больным раком детям, прошедшим курс химиотерапии.

Источник: nashaplaneta.su