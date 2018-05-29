Сводки от ополчения Новороссии 29 мая 2018

Во фронтовом поселке Зайцево из-за обстрелов ранения различной степени тяжести получили десять человек, двое мирных граждан погибли.

ФАН публикует историю женщины, любившей Родину, своих соотечественников и дело, которым она спасла сотни жизней.

«С Леночкой Вороненко мы познакомились в 2014 году, когда только начинались военные действия. Этот человек передо мной раскрылся с очень необычной стороны: в любое время суток я могла ей позвонить, она примчится на своей машине, мы вместе вывозили раненых или погибших.

Вдвоем, две женщины! Мы не боялись ничего — мы понимали, что можем спасти чью-то жизнь, и делали это», — рассказывает глава сельсовета Зайцево Ирина Дикун.

Эти женщины делали для поселка необычайные вещи: вдвоем они ездили в такие районы, куда не ходят военные и не доезжают кареты скорой помощи. Страх им неведом — за всем стояла любовь к Родине и жителям поселка. Елена Вороненко жила не в Зайцево, а в соседнем Гольмовском, которому доставалось из-за войны не меньше, но именно для жителей Зайцево она — ангел-хранитель.

Одной из самых первых спасательных миссий стала эвакуация детей из школы, которую, несмотря на установленные договоренности с украинской стороной, ВСУ обстреляли из крупнокалиберного вооружения. Завязался жесткий бой.

«На тот момент были договоренности с Украиной, что во время обучения ни один снаряд на территорию школы не ляжет. Но в одно солнечное утро в девять часов начался целенаправленный обстрел школы.

Лена как раз была у меня, и она говорит: „Все, садимся в мою машину“. Мы все оттуда выкинули и сели вдвоем: пули свистят, снаряды летят, и мы, две женщины, летим по передовой. Страха не было — мы понимали, что там дети и надо их спасать. Нам мальчики, бойцы, помогли — они сделали живой коридор, пока мы вытаскивали детей из окон. Так нам удалось спасти деток», — вспоминает Ирина Дикун.

На протяжении всей войны Елена Вороненко занималась волонтерской деятельностью. Искала людей, нуждающихся в помощи, делала видеоролики и таким образом находила тех, кто может помочь. Девочка, заболевшая воспалением легких в тяжелой стадии, до сих пор помнит, как Елена спасла ее, когда нашла дорогостоящие лекарства и купила их. Помнят об этом и бойцы, и жители поселка, которых она вывезла с тяжелыми ранениями из-под обстрелов.

На войне всегда есть место для любви — был человек, который разделял ее ценности. Он — военнослужащий, и у них была одна большая цель.

«Это хорошо, когда взрослых объединяет что-то такое — они могут больше сделать, больше усилий приложить. Война войной, а хочется всегда какой-то романтики, хочется почувствовать себя женщиной, — улыбается Ирина Дикун.

— И вот они под вечер решили устроить себе романтический ужин. Сидели себе спокойно, отдыхали. Там нет ни позиций, ни каких-то танков или БТРов — ничего. Они спокойно отдыхали…

Первый снаряд лег в шести метрах от них. Его спас пень, который рядом находился, — все осколки влетели туда. Ему оторвало руку, но врачи наши его спасли — мужчину занесло взрывной волной под стол.

А Лена… Она как сидела на лавочке, так и осталась там. Ранения были не совместимые с жизнью. Ей помочь было невозможно».

Елена Вороненко вложила всю свою душу в то, чтобы в республике настал мир. Она так хотела дождаться окончания этой войны, но не дождалась. Спасенные Еленой люди пришли на похороны, и каждый говорил ей спасибо за то, что остался в живых благодаря ей.

Ее дочка, 12-летняя Лиза, осталась сиротой, у ребенка шоковое состояние из-за пережитого, ведь близких родственников у нее не осталось.

«Она понимает, что мамы больше нет, но она не понимает, как теперь ей жить без нее. Мы сейчас с ней, мы подняли всех ее возможных родственников, обратились к ее дяде.

Он сказал, что заберет эту девочку: „Это моя кровь, она не должна воспитываться в детском доме“. На данный момент мы занимаемся документацией — подготавливаем все, чтобы Виктор в ближайшее время мог вывезти девочку в Крым», — рассказывает глава сельсовета Зайцево.

Елизавета уже знакома с дядей — она жила в его семье, когда война в Донбассе только начиналась. Мама отвезла дочку в Крым и с момента подписания минских договоренностей вернула ее обратно. Конечно, солдаты ВСУ нарушают их и по сей день.

Сейчас о девочке заботятся глава сельсовета Зайцево лично и ее родной брат по отцовской линии до тех пор, пока вопрос с опекой над ребенком не будет решен.

«Дочку она растила так же, как ее воспитывали родители, приучая помогать всем вокруг. Дети не могут помочь взрослым, но помогают животным.

Каждую кошечку, собачку, птичку Лиза спасала — столько животных, сколько было в доме Вороненко, не было ни у кого. Ребенок воспитывался с мыслью о том, что Родину нужно любить, пожилых — уважать, и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается», — утверждает Дикун.

Елизавета отправится в Крым в ближайшие дни, как только будет решены все формальности.

Анастасия Вальдамирова

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