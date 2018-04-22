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Почему американские санкции выгодны России

10:32. 22 апреля 2018 Просмотров - 79 2 коммент. Опубликовал:

 

 

Почему американские санкции выгодны РоссииСегодня проснулся с ощущением, что что-то в мире совсем неправильно. Случилось что-то нехорошее. Мозг еще не до конца отошел ото сна и пытался проанализировать, что случилось? Перебирал разные причины, пока я не вспомнил – санкции! Санкции против нашего бизнеса. Целый спектр компаний серьезно "попали", одни из крупнейших в таких секторах экономики как цветная металлургия и производство алюминия, машиностроение и автостроение, сельское хозяйство, электроэнергетика, строительство. Санкции жесткие, для многих смертельные. И санкции навсегда. Президент США их не имеет права отменить, а Конгресс никогда этого не сделает. Вспомните поправку Джексона-Вэника - причина поправки давно устранена, Россия уже несколько лет полностью и послушно идет в курсе политики США, а Конгресс не отменяет поправку, каждый раз находя повод ее продлить. Так что этот пакет санкций будет вечным. Как и предшествующие.

Впервые санкции бьют по рыночным, прозрачным и конкурентоспособным компаниям. В первую очередь, по российскому экспорту алюминия. И в силу того, что администрация Трампа перед введением данного пакета санкций уже проанонсировала пошлины против иностранных производителей алюминия, ни для кого не секрет: санкции в первую очередь защищают американских производителей. То есть Трамп защищает свои неэффективные компании от конкурентов. Китайских производителей давит пошлинами, наших – пошлинами и санкциями. Alcoa - за последнюю неделю акции выросли уже более чем на 20%! Можно пить шампанское, особенно в свете отчетности за четвертый квартал прошедшего года, сильно расстроившей аналитиков Уолл-Стрит: убыток компании составил $196 млн или $1,06 на одну акцию в сравнении с убытком $125 млн или 68 центов на бумагу, зафиксированным годом ранее.

Нет никакого сомнения, если условно завтра к Трампу придут другие американские производители, проигрывающие конкуренцию некой российской компании, он снова ударит пошлинами. А то и санкциями – почему бы и нет, такой удобный инструмент!

Но Alcoa, конечно, может радоваться, однако стоит ли радоваться потребителям алюминия в США? Совсем нет. Alcoa не станет работать лучше, у нее нет стимула добиваться большей эффективности. А производственникам придется покупать у неэффективной компании дорогой металл, следовательно, их продукция будет дороже, возможно, она будет проигрывать в конкурентной борьбе аналогам, произведенным за границей. Снова протекционизм, защита внутреннего производителя? Хорошо ли это для экономики США? Однозначно нет. Но это, конечно, не может утешить нас – так, повод для мелочного злорадства.

А давайте, оставив за скобками политические причины санкций, проанализируем их исключительно с экономической точки зрения. Да, для нас санкции - болезненный удар в краткосрочной перспективе. Большие убытки и не только на американском рынке, "РУСАЛ" и другие – "плохие парни", и если с ними будут работать корпорации третьих стран или российские производители, имеющие интерес в США, они подпадают под вторичные санкции или крупные штрафы, как это было с европейцами, работавшими в свое время с Ираном. Однако в долгосрочной перспективе значительно большие убытки несет экономика США: консервируются убыточные, неэффективные компании. И это стоит запомнить, к этому мы еще вернемся.

Почему я говорю о краткосрочных убытках России? Дело в том, что у нас есть довольно муторный и сложный выход из данной ситуации. Первое: компания, к примеру, "РУСАЛ" меняет собственника, попавшего под персональные санкции - некто покупает у Дерипаски бизнес, производство, заводы, а не "токсичный" бренд. Таким образом, российский алюминий снова может поставляться на рынок США. Второе: можно поднять уровень передела сырья, поставлять не алюминий в чушках, а произведенный из него товар - это довольно сложно, но в интересах нашей экономики. Государству имеет смысл простимулировать именно второй путь, тем более что таким образом мы выходим и из-под действия пошлин. Таким образом, в долгосрочной перспективе санкции даже выгодны нам. Они заставляют наш бизнес "шевелиться", одновременно убивая такой стимул у американских компаний.

Другой аспект, очень немаловажный. Вводя санкции, администрация Трампа использует свое положение первой экономики планеты. А может быть уже и экономики № 2. Таким образом, они ставят своих союзников перед дилеммой: либо вы несете убытки, отказавшись работать с российским бизнесом, либо подпадаете под вторичные санкции или огромные штрафы. Естественно, это не может понравится бизнесу в ЕС, да и правительствам стран-союзников это не слишком нравится, расшатывая трансатлантическую солидарность. Кстати, возвращаемся к консервации убыточных производств - таким образом они еще больше ослабляют свое доминирование. Рано или поздно, идя по пути протекционизма, экономика США все больше будет терять свое доминирующее положение. Рано или поздно, посчитав плюсы и минусы, бизнес ЕС может прийти к выводу, что выгоднее попасть под вторичные санкции, чем нести убытки, отказавшись сотрудничать с подсанкционными компаниями/странами. До этого очень далеко, но "путь в тысячу ли начинается с первого шага". И я не даром вспомнил здесь именно китайскую поговорку. Уже сейчас США подкладывают очередную мину под свое экономическое и политическое могущество одновременно. А приобретает в первую очередь даже не Россия, а Поднебесная.

Еще один аспект. Своими действиями администрация Трампа усиленно толкает нас с Китаем в объятья друг друга. Главная угроза для США – Китай, но усилиями Конгресса американцы возвышают своего основного конкурента. Абсолютно нелогично, но факт.

В чем-то хорошо, что у США сегодня такой импульсивный президент, как Трамп, думающий сейчас не о долгосрочных интересах страны, а о втором сроке. И такой Конгресс, который лелея старые фобии, не смог выстроить нужные отношения с нашей страной. Казалось бы, ничего хуже для России, чем санкции, они придумать не могли. Де факто, ничего хуже, чем санкции, для экономики США и мировой, США не придумали.

Вопрос в том - что теперь делать нам. Выгодны ли нам контрсанкции, которые вызовут дальнейшие атаки на нашу экономику? Мы понимаем, что они будут в любом случае, но стоит ли нам ускорять их наступление или выгоднее ввести санкции "для галочки" и потянуть время? Не знаю, здесь нужно считать плюсы и минусы. Одно я могу сказать однозначно: рано радуетесь, господа, рано плачетесь, товарищи. Последнее слово в этой партии еще не сказано. И не факт, что оно будет эпитафией российской экономике.

 

 

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Источник: www.finam.ru

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2 коммент.»

  • 987 249
    Павл 22 апреля 2018 в 10:44 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Начинаете просыпаться. Это положительная тенденция.

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  • 987 249
    Павл 22 апреля 2018 в 10:45 Ссылка Пометить
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    “Вопрос в том – что теперь делать нам. Выгодны ли нам контрсанкции, которые вызовут дальнейшие атаки на нашу экономику? ”
    Не выгодны.

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