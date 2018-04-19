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Давненько российские дипломаты не называли англичан лжецами, провокаторами и клеветниками

10:37. 19 апреля 2018 Просмотров - 74 Один комментарий Опубликовал:

ÐÐ¾ÑÑÐ¿ÑÐµÐ´ Ð Ð¤ Ð¿ÑÐ¸ ÐÐÐ¥Ð ÐÐ»ÐµÐºÑÐ°Ð½Ð´Ñ Ð¨ÑÐ»ÑÐ³Ð¸Ð½ГААГА, 18 апреля. /ТАСС/. Великобритания встала на скользкий путь, пытаясь скрыть правду по делу Скрипаля.

Об этом заявил в среду постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, выступая на внеочередной встрече Исполнительного совета ОЗХО, посвященного инциденту в Солсбери.

"Тот, кто встал на тропу обмана, вынужден врать вновь и вновь, выдумывать объяснения несостыковкам, заниматься дезинформацией и подлогом, – отметил он. – В ход отчаянно пускаются все средства, лишь бы замести следы лжи и скрыть правду.

На этот скользкий путь встала сейчас Великобритания.

Все это мы наглядно видим на примере сфабрикованного британскими властями так называемого дела Скрипалей – этой шитой белыми нитками антироссийской провокации, сопровождающейся беспрецедентной пропагандистской кампанией, подхваченной группой стран, и завершившейся беспрецедентной высылкой дипломатов под надуманным предлогом".

В качестве подтверждения своих слов дипломат обозначил восемь пунктов, по которым британская сторона "бесстыже и топорно" распространяет ложь.

Ложь по пунктам

Первая ложь, по его словам, заключается в том, что Россия не отвечает на законные вопросы Великобритании, поставленные 12 марта через посла РФ в Лондоне Александра Яковенко.

"Напомню, что британская сторона предложила нам сознаться в одной из двух выдуманных ею версий: либо отравление Сергея и Юлии Скрипалей было целенаправленным действием России, либо Россия утратила контроль над якобы имеющимися у нее арсеналами отравляющих веществ, – сказал Шульгин.

- Несмотря на беспардонный характер этого ультиматума, мы его вовсе не игнорировали, а сразу же дали однозначный ответ: Россия к химинциденту в Солсбери не имеет никакого отношения. Ни с какими другими вопросами Великобритания к нам не обращалась".


Вторая ложь, заметил дипломат, заключается в том, что Великобритания действует в строгом соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

"Факты говорят как раз об обратном", – обратил внимание он, приведя в качестве примера то, что Соединенное Королевство не действует по девятой статье конвенции (которая предписывает ее государствам-членам проводить двусторонние консультации по любым спорным вопросам) и, по сути, выдумав новую форму работы, которой нет в конвенции – "независимая верификация Техсекретариатом ОЗХО выводов, сделанных британской стороной".

"Ложь номер три – Россия отказывается сотрудничать в целях установления истины, – продолжил он. – В действительности все ровным счетом наоборот. Россия крайне заинтересована – пожалуй, даже больше, чем какая-либо другая страна – в честном, открытом и непредвзятом расследовании инцидента в Солсбери.

Мы неоднократно предлагали, просили, требовали от британской стороны сотрудничать в расследовании". "К сожалению, все наши усилия натыкаются на глухую стену полнейшего нежелания Лондона взаимодействовать", – констатировал постпред.

"Четвертая ложь – британцы заявляют, что Россия якобы бесконечно множит свои версии химинцидента в Солсбери, пытаясь отвести от себя волну критики за якобы применение химического оружия на британской территории, – подчеркнул Шульгин.

- На самом же деле этим занимается британская сторона, которая через свои так называемые независимые СМИ вбрасывает бесконечные версии: яд то в чемодане, то на дверной ручке, то в гречке, то в ресторане, то в букете цветов, то в вентиляционной системе автомобиля, то в парфюме".

"Клевета и полная ахинея"

Ложь номер пять, продолжил дипломат, заключается в том, что российское руководство якобы заявляло, что истребление предателей за рубежом – это государственная политика РФ. "Это клевета и полная ахинея, – сказал постпред.

- Пусть покажут, где они это увидели. Очевидно, что британцы не смогут привести ни одного примера подобного высказывания, поскольку ничего похожего российское руководство никогда не говорило".


"Шестая ложь - выводы экспертов Техсекретариата по итогам анализа проб, отобранных у отца и дочери Скрипалей, подтвердили, что они были отравлены веществом из семейства "Новичок".

В докладе ОЗХО о названии "Новичок" не сказано ни слова, в КЗХО такого понятия просто нет, – сказал Шульгин. – И никакого подтверждения "российского следа" в найденном в Солсбери химвеществе в докладе Техсекретариата также не имеется".

Седьмая ложь касается того, что так называемый "Новичок" является советским изобретением, и он якобы мог быть произведен только в России. В связи с этим постпред напомнил, что "Новичок" – это придуманное на Западе название группы боевых отравляющих веществ, которые разрабатывались во многих странах, в том числе в Великобритании и США.

В качестве подтверждения Шульгин привел документ, подтверждающий, что в США нервно- паралитические вещества типа "Новичок" не только производились, но и даже патентовались в качестве химоружия, причем всего несколько лет назад.

"Более того, в результате поиска на электронном ресурсе google.patents.com по ключевому поиску "Novichok" можно найти более 140 выданных США патентов, связанных с использованием и защитой от воздействия боевым отравляющим веществом "Новичок", – добавил дипломат.

Последняя, восьмая ложь - что пострадавшая гражданка России Юлия Скрипаль якобы избегает контактов со своими родственниками и отказывается от российской консульской помощи.

"В настоящее время Юлию Скрипаль британские власти тщательно скрывают от СМИ и общественности, место ее нахождения неизвестно, в доступе к ней отказано как представителям российской стороны, так и ее родственникам. У нее нет возможности вернуться в Россию и пройти медицинское обследование и лечение, – заметил он.

- Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что фактически российская гражданка Юлия Скрипаль находится в заложниках у британских властей, насильно удерживается на территории Великобритании, подвергается мерам психологического воздействия".

Впереди – новые вбросы

Все это, подчеркнул дипломат, "лишь некоторые примеры того, как британские власти занимаются дезинформацией, откровенно врут".

"Характерно, что ни один из своих тезисов британцы и не думают опровергать, несмотря на то, что они совершенно несостоятельны, – добавил он. – Не сомневаюсь, что впереди нас ждут новые информационные вбросы, псевдоутечки в СМИ, бессовестные выпады британских официальных лиц в наш адрес. Но никаких реальных доказательств предъявлено так и не будет".

"Великобритания демонстрирует явное нежелание полноценно сотрудничать в расследовании всей этой мутной истории. Это убеждает нас в том, что англичане не хотят никакой правды. Им нельзя допустить, чтобы она выплыла наружу", – подытожил он.

Россия не примет на веру выводы по делу Скрипаля

Касаясь представленного Техсекретариатом ОЗХО доклада, Александр Шульгин сказал, что он "вызывает ряд вопросов и требует дополнительной детальной проработки, в том числе с британской стороной".


"Окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа проб, – заметил дипломат. – А эти материалы были переданы Техсекретариатом только Лондону".

"Россия не примет на веру никаких выводов в отношении дела Скрипалей до тех пор, пока не будут выполнено простое условие: российским экспертам обеспечат доступ к пострадавшим, а также к упомянутым материалам экспертизы ОЗХО и всему объему имеющейся в распоряжении Лондона реальной информации по этому инциденту, – заключил он. – У нас есть веские основания полагать, что все это является грубой провокацией против РФ со стороны спецслужб Великобритании."

Шульгин подчеркнул, что уверенность российской стороны в этом только возрастет, если Лондон и дальше будет отказываться от сотрудничества.

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Источник.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: великобритания англия, ложь, Провокация, Россия, русофобия
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Один комментарий»

  • 18840 11843
    Ликвидатор 19 апреля 2018 в 11:06 Ссылка Пометить
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    “Мы неоднократно предлагали, просили, требовали от британской стороны сотрудничать в расследовании”. “К сожалению, все наши усилия натыкаются на глухую стену полнейшего нежелания Лондона взаимодействовать”, – констатировал постпред.” – почему не выслан посол???

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