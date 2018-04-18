Тело света. Александр Жарков. Часть 2
10 апреля 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Тело Света”.
Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 1 https://youtu.be/bR86X_REUf4
В передаче беседовали о раскрытии природных способностей человека, восстановлении Родовой памяти и структур ДНК, открытии предназначения и взаемодействии с тонкими телами и структурами человека и Вселенной.
Были рассмотрены следующие вопросы:
1. Что такое вибрации человека и к чему приводит их повышение.
2. Эффективные техники повышения вибраций, доступные каждому.
3. Узнаете, как управлять событиями и моделировать их в позитивную сторону через повышение вибраций.
4. Как начать формировать и создать тело света
5. Как сгармонизировать работу чакральной системы и энергетических тел человека
6. Самоисцеление организма
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Источник: www.youtube.com