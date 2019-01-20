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Мастер света. Александр Жарков. Часть 1

08:57. 20 января 2019 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:

Как открыть родовую память.

Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 2 – https://youtu.be/NcftiKHBglw

Эфир посвящён глубинному раскрытию природных способностей человека, восстановлению Родовой памяти и структур ДНК, открытию предназначения и взаимодействию с тонкими телами человека и Вселенной.
Расскажем о личной энергетике и управлении ею, раскрытии «сердца», повышении вибрации чакральной системы и диагностике, гармонии и достижении состояния счастья в жизни, испытании состояния любви и как этого достичь, работе с космическим предназначением и миссией в этом воплощении. И конечно отвечать на возникшие в ходе эфира вопросы.

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Источник: www.youtube.com

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