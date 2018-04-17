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Самоорганизация общества и государства с точки зрения метафизики.Часть 2

09:05. 17 апреля 2018 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:

05 апреля 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Самоорганизация общества и государства с точки зрения метафизики”.

Автор-сказитель – Вадим Мосин

Часть 1 – https://youtu.be/KjvFIbdaDPM

«Государство становится возможно, когда среди населения, разбитого на бессвязные части с разобщенными или даже враждебными стремлениями, является либо вооруженная сила, способная сплотить эти бессвязные части, либо общий интерес, достаточно сильный, что бы добровольно подчинить себе эти разобщенные или враждебные стремления. В образовании Русского государства принимали участие оба указанных фактора». В.О. Ключевский

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Источник: www.youtube.com

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