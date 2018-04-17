Самоорганизация общества и государства с точки зрения метафизики.Часть 2
05 апреля 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Самоорганизация общества и государства с точки зрения метафизики”.
Автор-сказитель – Вадим Мосин
Часть 1 – https://youtu.be/KjvFIbdaDPM
«Государство становится возможно, когда среди населения, разбитого на бессвязные части с разобщенными или даже враждебными стремлениями, является либо вооруженная сила, способная сплотить эти бессвязные части, либо общий интерес, достаточно сильный, что бы добровольно подчинить себе эти разобщенные или враждебные стремления. В образовании Русского государства принимали участие оба указанных фактора». В.О. Ключевский
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com