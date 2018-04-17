Новости Украины и Новороссии 17 апреля 2018

Понятно, что тема Сирии, взаимоотношений США и России и войны в Донбассе связаны между собой множеством незримых нитей и любые серьезные перемены в общей диспозиции на Ближнем Востоке способны спровоцировать очередной виток военных действий на Украине

В тот момент, когда Вашингтон еще только анонсировал акцию возмездия, ставившую цель наказать Башара Асада за якобы проведенную им операцию в Восточной Гуте с использованием химического оружия, Донецк полнился скверными предчувствиями. Один из местных политологов писал, что американцы могут вновь вернуться к идее демонтировать нынешний сирийский режим и тогда им придется действовать предельно жестко. Учитывая то обстоятельство, что силы коалиции значительно превосходят по объему и численности российскую группировку ВКС, то эта задача кажется в перспективе выполнимой.

У меня несколько иное представление о соотношении сил, но тревоги дончан предельно ясны и в определенной степени оправданны.

Понятно, что если Вашингтону удалось бы обнулить успехи, достигнутые сирийской армией при поддержке российских вооруженных сил, то это, с одной стороны, вдохновило бы Киев попробовать свои силы в противоборстве с Донбассом, с другой — стало бы поводом для решения Западом следующей по важности задачи — подорвать позиции России в украинском конфликте.

По итогам ракетного обстрела военных объектов в Сирии обо всех подобных опасениях можно на время забыть, поскольку американцы и их союзникисо всей очевидностью сначала продемонстрировали, а потом и подтвердили официально что, во-первых, намерений добиваться ухода Асада у них нет, а во-вторых, они абсолютно не желают втягиваться в обмен ударами с непредсказуемыми последствиями с российскими ВКС Та деликатность и предупредительность, которую они проявили при атаке, говорит прежде всего о том, что Дональд Трамп вообще не имел в виду Сирию, когда отдавал решение о нанесении удара. Современные средства поражения вообще не были задействованы при попытке поражения целей.

Вместо анонсированных «новых, хороших и умных» ракет в ход пошли устаревшие «Томагавки», произведенные 20 лет назад. Большинство из них оказались сбиты остановлены еще более древними советскими системами ПВО, нейтрализовать которые при желании не представляло никакой особой сложности.

Демонстрационный удар оказался акцией, которую американский президент намерен «продать» внутри США своим оппонентам, продолжающим разыгрывать карту российской поддержки Трампа во время президентских выборов. Неполная дееспособность американского руководства, скованного по рукам и ногам, позволяет относительно свободно действовать лишь на антироссийском направлении, куда либеральная американская элита фактически выдавливает нынешнего главу американского государства.

Будучи вынужден принять навязанное решение, Трамп постарался осуществить акцию возмездия в Сирии так, чтобы нанести сирийцам минимальный ущерб. Думаю, что это еще явится поводом для кампании беспощадной критики действий Пентагона.

Нынешняя сирийская эпопея дает Донбассу надежду, что Киев, глядя на предельно осторожные пасы американской администрации, тоже не станет делать каких-то резких и непродуманных движений на линии соприкосновения. Ни о какой победе западной коалиции в Сирии не идет и речи. Напротив, Вашингтон дал понять, что он очень серьезно относится к российским предостережениям о возможности применения военной силы и совершенно не собирается провоцировать Москву на какие-либо ответные действия. Собственно, опасения украинского руководства, что ему придется столкнуться в случае широкомасштабного наступления с вводом российских подразделений для защиты Донбасса и его населения, являются главным фактором, удерживающим Порошенко от отдачи приказа брать штурмом сепаратистские образования. Теперь выясняется, что не только он находится в плену подобных страхов. Серьезные люди из американской столицы тоже не хотят испытывать на себе силу русского оружия. Таким образом, время авантюр или еще не наступило, или уже закончилось. Брать пример в своем безудержном стремлении идти на приступ Донецка и Луганска украинским радикалам не с кого. Атака в Сирии показала, что Россия является игроком, серьезно упрочившим за последние годы свои позиции. С ее геополитическим весом и военными возможностями Запад вынужден считаться. Слова Путина о том, что Москва «не допустит» резни в Донбассе — это не просто заявление. Россия неофициально взяла на себя роль гаранта безопасности людей, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках. И раз с нею так церемонятся в Сирии, то и Киеву следует попридержать коней, понимая, что ему, как и Грузии в свое время никто не окажет реальной помощи на театре военных действий, если он безответственно решит попробовать свои силы. Читайте также: США и союзники боятся выводов ОЗХО и уже ищут оправдания, — постпред РФ

Андрей Бабицкий, Украина.ру