Появилась первая внятная реакция российского Генштаба на атаку Сирии Томагавками
И Израиль впал в ступор. Генштаб РФ предложил вернутся к вопросу поставки в Сирию комплекса ПВО С – 300 “Фаворит”.
Причём я бы рекомендовал поставлять их не с урезанными возможностями (какие поставляются на экспорт), а в полном боекомплекте, как он стоит на дежурстве в России.
«Мы отказали Сирии в поставках по настоятельным просьбам западных коллег. Учитывая произошедшее сегодня в САР, Россия считает возможным снова поднять этот вопрос. Причем не только применительно к Сирии, но и в других государствах», — заявил генерал Рудской.
В своё время данные комплексы не были поставлены в Сирию по слезливым просьбам Израиля, поскольку они перекрывали его воздушное пространство. И Россия отнеслась с пониманием к тревоге евреев и приостановила поставки.
«Мы отказали Сирии в поставках по настоятельным просьбам западных коллег. Учитывая произошедшее сегодня в САР, Россия считает возможным снова поднять этот вопрос. Причем не только применительно к Сирии, но и в других государствах», — заявил генерал Рудской.
В своё время данные комплексы не были поставлены в Сирию по слезливым просьбам Израиля, поскольку они перекрывали его воздушное пространство. И Россия отнеслась с пониманием к тревоге евреев и приостановила поставки.
Источник: apral.ru
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Вот это ХОД!!!
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Это не ход. Это просто слова о том, что такой ход рассматривается в перспективе как потенциально возможный. Российское руководство против Израиля? “Пчёлы против мёда”? Ну-ну.
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Правильное решение, поддерживаю.
Москве нужно обязательно поставить Сирии ЗРК С-300 в ответ за нападения и агрессивную политику Израиля и США.
Модернизировать все действующие советские ЗРК в Сирии.
Кроме этого, оказать помощь в обучении сирийских летчиков и поставить Дамаску
современные истребители.
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Не дай бог таких союзничков.Тех бомбят вовсю,а эти только предлагают.А вдруг те которые бомбят ненароком обидятся.
Тьфу мля амебы
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Насчёт “вовсю” – это серьёзно? Более 100 “томагавков” выпущено – и ни одной жертвы. Это цирк, а не боевые действия.
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Ни одной жертвы?Написать что угодно можно
Тот же Израиль бомбит Сирию,но по просьбе Израиля С-300 так и не были поставлены в Сирию.Маразм кремлинов во всей красе
Хотя чего еще ждать от вечно виляющих задницами партнеров,признавших Порошенко и кинувших в этом вопросе ДЛНР
Кроме гадливости эта шобла ничего больше не вызывает