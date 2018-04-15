Появилась первая внятная реакция российского Генштаба на атаку Сирии Томагавками

И Израиль впал в ступор. Генштаб РФ предложил вернутся к вопросу поставки в Сирию комплекса ПВО С – 300 “Фаворит”.

Причём я бы рекомендовал поставлять их не с урезанными возможностями (какие поставляются на экспорт), а в полном боекомплекте, как он стоит на дежурстве в России.

«Мы отказали Сирии в поставках по настоятельным просьбам западных коллег. Учитывая произошедшее сегодня в САР, Россия считает возможным снова поднять этот вопрос. Причем не только применительно к Сирии, но и в других государствах», — заявил генерал Рудской.

В своё время данные комплексы не были поставлены в Сирию по слезливым просьбам Израиля, поскольку они перекрывали его воздушное пространство. И Россия отнеслась с пониманием к тревоге евреев и приостановила поставки.

«Мы отказали Сирии в поставках по настоятельным просьбам западных коллег. Учитывая произошедшее сегодня в САР, Россия считает возможным снова поднять этот вопрос. Причем не только применительно к Сирии, но и в других государствах», — заявил генерал Рудской.

В своё время данные комплексы не были поставлены в Сирию по слезливым просьбам Израиля, поскольку они перекрывали его воздушное пространство. И Россия отнеслась с пониманием к тревоге евреев и приостановила поставки.

Источник: apral.ru