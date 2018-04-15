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Появилась первая внятная реакция российского Генштаба на атаку Сирии Томагавками

15:11. 15 апреля 2018 Просмотров - 654 6 коммент. Опубликовал:

генерал Рудской

И Израиль впал в ступор. Генштаб РФ предложил вернутся к вопросу поставки в Сирию комплекса ПВО С – 300 “Фаворит”.

Причём я бы рекомендовал поставлять их не с урезанными возможностями (какие поставляются на экспорт), а в полном боекомплекте, как он стоит на дежурстве в России.

«Мы отказали Сирии в поставках по настоятельным просьбам западных коллег. Учитывая произошедшее сегодня в САР, Россия считает возможным снова поднять этот вопрос. Причем не только применительно к Сирии, но и в других государствах», — заявил генерал Рудской.

В своё время данные комплексы не были поставлены в Сирию по слезливым просьбам Израиля, поскольку они перекрывали его воздушное пространство. И Россия отнеслась с пониманием к тревоге евреев и приостановила поставки.

«Мы отказали Сирии в поставках по настоятельным просьбам западных коллег. Учитывая произошедшее сегодня в САР, Россия считает возможным снова поднять этот вопрос. Причем не только применительно к Сирии, но и в других государствах», — заявил генерал Рудской.

В своё время данные комплексы не были поставлены в Сирию по слезливым просьбам Израиля, поскольку они перекрывали его воздушное пространство. И Россия отнеслась с пониманием к тревоге евреев и приостановила поставки.

Источник: apral.ru

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6 коммент.»

  • 942 500
    вельзевул 15 апреля 2018 в 15:19 Ссылка Пометить
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    Вот это ХОД!!!

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    • 6500 3607
      Omnia вельзевул 15 апреля 2018 в 16:06 Ссылка Пометить
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      Это не ход. Это просто слова о том, что такой ход рассматривается в перспективе как потенциально возможный. Российское руководство против Израиля? “Пчёлы против мёда”? Ну-ну.

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  • 5933 5103
    Руса 15 апреля 2018 в 15:21 Ссылка Пометить
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    Правильное решение, поддерживаю.
    Москве нужно обязательно поставить Сирии ЗРК С-300 в ответ за нападения и агрессивную политику Израиля и США.
    Модернизировать все действующие советские ЗРК в Сирии.
    Кроме этого, оказать помощь в обучении сирийских летчиков и поставить Дамаску
    современные истребители.

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  • 56 -14
    Vlad Rubos 15 апреля 2018 в 15:50 Ссылка Пометить
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    Не дай бог таких союзничков.Тех бомбят вовсю,а эти только предлагают.А вдруг те которые бомбят ненароком обидятся.
    Тьфу мля амебы

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      Omnia Vlad Rubos 15 апреля 2018 в 16:09 Ссылка Пометить
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      Насчёт “вовсю” – это серьёзно? Более 100 “томагавков” выпущено – и ни одной жертвы. Это цирк, а не боевые действия.

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      • 56 -14
        Vlad Rubos Omnia 15 апреля 2018 в 16:25 Ссылка Пометить
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        Ни одной жертвы?Написать что угодно можно
        Тот же Израиль бомбит Сирию,но по просьбе Израиля С-300 так и не были поставлены в Сирию.Маразм кремлинов во всей красе
        Хотя чего еще ждать от вечно виляющих задницами партнеров,признавших Порошенко и кинувших в этом вопросе ДЛНР
        Кроме гадливости эта шобла ничего больше не вызывает

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