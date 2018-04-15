Крокодиловые слезы Вашингтона и Лондона

Удивительное дело, вряд ли похожее на совпадение: два основных новостных сюжета в мировых новостях связаны с … химическим оружием. И его, якобы, случившимся применении. Оба случая послужили поводом для определенных действий на международной арене – причем без всяких доказательств, что дает основания думать о провокации.

Первый случай – в пригороде Лондона с отцом и дочерью по фамилии Скрипаль, второй в пригороде сирийской столице под названием Дума.

Постоянный комментатор ресурса nstarikov.ru Александр Самохвалов уже писал по «делу Скрипалей», теперь он решил разобрать ситуацию вокруг Сирии.

Источник: radiostydoba.ru

Ну и кто же здесь «животное»?

07 апреля 2018 года, сразу несколько сирийских неправительственных организаций, включая знаменитые оскароносные «белые каски», сообщили о химической атаке в Восточной Гуте, в городе Дума, который контролируется группировкой «Джейш аль-Ислам». По их сведениям, вертолёт правительственных сил сбросил на город бомбы с зарином (по другим данным – с хлором), в результате чего от удушья погибли десятки человек, ещё сотни пострадали в разной степени тяжести.

Естественно, эти сообщения были подкреплены множеством душераздирающих фотографий – детские «трупы», дети в разрушенных зданиях с повязками на лицах, дети, спасаемые из-под завалов доблестными «белыми касками». Дети, жертвы, дети, разрушения, снова дети… В общем – классика жанра, в лучших традициях голливудских фильмов-катастроф. Моментально эти фото были подхвачены и растиражированы ведущими мировыми СМИ (западными, понятное дело). Шокирующую жестокость тирана Асада увидели простые, добрые и ранимые обыватели свободного мира, а их лидеры – главы западных государств, немедленно выступили с воинственными речами, обещая обязательный ответ по заслугам сирийскому режиму и поддерживающим его России и Ирану.

Доказательства применения химического оружия посчитали исчерпывающими. Вина Асада сомнению не подлежала. «Свободный мир» требовал возмездия. И угрожал возмездием. Президент США Дональд Трамп написал в твиттере следующее: «В результате безумной химической атаки в Сирии погибли много людей, включая женщин и детей». Ответственность за это он возложил на Президента Путина, Россию и Иран, поддержавших «животное Асада», и пообещал, что все они «дорого заплатят». И это на фоне заявления советника Трампа о рассмотрении Штатами возможности нанесения ракетно-бомбового удара по сирийским военным объектам.

И никому не интересно было слушать опровержение самого факта химической атаки от правительства Сирии, от российских военных, от врачей арабского полумесяца, от собственного здравого смысла, в конце концов. И даже то, что ещё 13 марта, за месяц до описываемых событий, начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщал, что обладает достоверной информацией о подготовке боевиками в Восточной Гуте инсценировки химической атаки с целью провокации, даже этот важный факт никто не хотел принимать в расчёт. Что, впрочем, неудивительно, ибо разрабатывалась эта провокация под руководством западных же спецслужб, по указанию политиков, громче всех кричащих о необходимости возмездия.

Уже восьмого апреля девять стран потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН, которое прошло на следующий день в своём обычном режиме – как разговор глухих и плохо воспитанных людей. Западный блок имел заранее сформированную позицию, основанную не на фактах, а на своих геополитических целях, и химическая атака в Сирии отвечала достижению этих целей. Следовательно, доводы российской стороны им были не интересны. Заседание превратилось в обмен претензиями, колкостями и даже откровенными оскорблениями.

Таким образом в современном мире сложилась парадоксальная ситуация. Применение химического оружия запрещено международной конвенцией. Но Запад, невероятно искусный и изобретательный во всём, что касается войн и провокаций – он научился химическое оружие не применять, но использовать. И именно то обстоятельство, что оно запрещено, делает его особенно эффективным. Мы могли убедиться в этом совсем недавно, когда британцы использовали боевое отравляющее вещество «Новичок» против России, создав провокацию в Солсбери. И весьма успешно, учитывая количество высланных российских дипломатов по всему миру.

Но вернёмся к Сирии и её президенту Башару Асаду. Дональд Трамп, в чисто американской хамской манере, назвал его «животным» за якобы применённое им оружие массового поражения против мирных жителей. Зачем это нужно было Асаду в завершающей стадии войны, когда правительственные войска уже практически победили, вернув под свой контроль почти всю территорию страны? Никто и никогда не отвечал на этот вопрос. И не ответит. Выкрики про кровавого тирана, убивающего просто потому, что он кровавый тиран, не в счёт.

Все мы прекрасно помним случай в истории, когда оружие массового поражения было реально применено против мирного гражданского населения. В конце войны, без всякой военной необходимости, ради устрашения и демонстрации собственной мощи. Десятки, сотни тысяч жертв, в том числе женщин и детей. Да, речь идёт о ядерной атаке японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году, осуществлённой Соединёнными Штатами Америки, президентом Трумэном. А в 2015 году, внук Трумэна сказал следующее: «Дед до конца жизни считал, что решение сбросить бомбу на Хиросиму и Нагасаки было верным, и США никогда не попросят прощения за это».

Ну и кто здесь «животное»?

Автор: Александр Самохвалов (Радио Стыдоба)