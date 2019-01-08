Константинополь умер, Стамбул остался

Постоянный комментатор ресурса nstarikov.ru Александр Самохвалов высказался о чисто политическом трюке кандидата на президентский пост Украины Петра Порошенко, который подгадали как раз под православное Рождество.

Только эффект получился обратный. Нет больше Константинополя, есть Стамбул. Исчез второй Рим теперь и из духовной сферы. Исчез окончательно.

А Москва – Третий Рим. А четвертому не бывать.

Как и писал монах псковского Елеазарова монастыря Филофей…

Нельзя не испачкаться, дотронувшись до смолы

Итак, свершилось. Украинская делегация во главе с президентом Порошенко прибыла в Стамбул, где из рук патриарха Варфоломея получила церковный томос – документ, провозгласивший независимость, автокефалию недавно созданной ПЦУ (православной церкви Украины).

Событие это весьма поучительное для всех, кто, услышав словосочетание «международное право», всё ещё пытается оставаться серьёзным и не смеяться. Или не ругаться самой последней, отборной бранью, заменить которую смехом уже невозможно даже интеллигентному человеку.

В последнее время часто говорят о том, что международное право умерло. Ах, если бы! Это был бы сущий пустяк в сравнении с тем, что происходит на самом деле. Реальность же такова, что международное право не убито, а взято в плен. На него надеты замечательные западные аксессуары — ошейник, намордник и короткая цепь. По щелчку кнута международное право умеет подавать голос, по этому же щелчку оно замолкает. Всё это очень похоже на цирк, если бы один не существенный нюанс, упомянутый ранее – хочется не смеяться, а ругаться.

Как создавалась «новая единая церковь» Украины? Предельно просто и предельно бессовестно. Прежде всего, патриарх Варфоломей отменил решение Константинополя от 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Вот так просто – юридический акт, просуществовавший почти 350 лет, отменён словно заказ пиццы. Мол извините, мы передумали. Кстати, большой вопрос, кто эти «мы», которые передумали? Кто такой этот Варфоломей и Ко, сидящие в турецком городе Стамбул?

Итак, пусть нагло и топорно, а результат получен: «фундамент» под автокефалию был подведён. Но проблема осталась, ведь единственной канонически признанной православной церковью на Украине была УПЦ московского патриархата. Вручить томос независимости ей? Естественно, нет. Очевидно, что вся эта чехарда с автокефалией затевалась не для этого.

Оригинальному решению проблемы позавидовал бы даже Остап Бендер. Было решено созвать «объединительный» собор, на который были приглашены все неканонические церкви Украины плюс каноническая УПЦ МП. (Кстати, Варфоломей перед собором по-быстрому «простил» глав непризнанных церковных структур, сняв с них анафему, которую, к слову, накладывал не он. Но это так, ерунда на фоне происходящего шабаша.) По замыслу организаторов собор должен был «объединить» все церкви Украины и слепить из них новую, единую. Прекрасный, демократический выбор для канонической УПЦ – объединиться с раскольниками и легализовать их, или отказаться от участия в соборе и наблюдать, как раскольники объединятся и легализуются без тебя. Что, собственно, и произошло.

Так и была создана ПЦУ – православная церковь Украины, глава которой митрополит Епифаний получил томос независимости от патриарха Варфоломея в Стамбуле. Вот только грязь от всей этой истории легла на руки «великим комбинаторам», провернувшим её. И осталась на них навсегда. Для десятков миллионов людей древний город Константинополь, и без того существующий лишь в нашей памяти, из уважения к истории, этот город умер навсегда. Стамбульский патриархат – вот что возникло вместо него.

Александр Самохвалов (Радио Стыдоба)