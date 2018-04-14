Новости Украины и Новороссии 14 апреля 2018
- 06:00 ДНР: четыре года независимости.
- 03:30 Украина начала возвращать себе ядерный статус, — украинский генерал.
- 02:30 Военкор главного телеканала РФ выступил за присоединение Донбасса к России (ВИДЕО).
- 01:30 «Это неподъемная цифра»: Гройсман рассказал о внешних долгах Украины.
- 01:00 В Пентагоне рассказали о выделенном Украине миллиарде долларов.
- Вчера 23:38 Порошенко нахамил Путину и оскорбил всех россиян (ВИДЕО).
- Вчера 21:25 Россия захватит Украину уже осенью, — СБУ .
- Вчера 20:57 Лавров озвучил позицию РФ по расследованию крушения Boeing над Донбассом.
- Вчера 19:51 “А сын в Киeве…”.
ДНР: четыре года независимости
Почему именно сейчас, на четвертом году существования республики, стали появляться люди, которые изначально приветствовали разрыв с Киевом, но по прошествии времени изменили свою точку зрения.
В компании, куда меня пригласили отпраздновать Пасху, присутствовал молодой парень лет тридцати. Я знал о нем немногое: в 2014 году он успел повоевать в составе ополчения два или три месяца, потом бросил это дело и устроился работать в донецкую фирму по доставке пресной воды.
Когда зашел разговор о разнообразных проблемах, с которыми уже несколько лет сталкивается население — низких зарплатах, безработице — парень вдруг сказал, что ему хорошо известна причина всех неурядиц Донбасса. Это русский мир. «Хотели его, — с нажимом заявил он, — вот, получите».
На мои слова о том, что русский мир и Россия вроде бы никак не виноваты в том, что в Киеве устроили бучу и начали ломать собственное государство, он упрямо ответил, что эту бучу затеяла Москва. А бандеры — так он называл украинских националистов — прекрасные люди. Он с ними служил и знает.
Я не стал спорить, поскольку по той ярости, с которой мой собеседник готов был доказывать верность своей точки зрения, стало понятным, что он непроницаем для каких-либо доводов, не совпадающих с его оценкой происходящего.
Тем не менее, мне показалась необычной трансформация, которая с ним произошла: от очевидного сторонника республики (в противном случае едва ли он взял бы в руки оружие) до сторонника Украины и отчаянного критика России.
С этими настроениями я сталкиваюсь все чаще. Нет, в Донецке с самого начала было какое-то не слишком значительное количество людей, утверждавших, что с Украиной жизнь и была и была бы нормальной, тогда как провозглашение ДНР опрокинуло бывшую донецкую область во мрак и хаос. Но именно сейчас, на четвертом году существования республики стали появляться люди, которые изначально приветствовали разрыв с Киевом, но по прошествии времени изменили свою точку зрения.
С одной стороны, это даже неплохо, поскольку свидетельствует о том, что жители Донецка не опасаются доносов или преследования за открытое выражение несогласия и критику местных властей и России. Общество остается свободным, насколько это вообще возможно в условиях военных действий и отсутствия независимых медиа.
С другой стороны, очевидно, что негативный настрой начинает расползаться все шире, и тому есть объективные и субъективные причины. Из объективных — невысокий уровень жизни, обусловленный разрушениями, остановкой большинства производств, необходимостью отвлекать средства на решение задач, связанных с обороной рубежей.
Субъективные — это полная непрозрачность действий власти и отсутствие понимания, в каком направлении движется республика, в полной неспособности в таких условиях сформировать какой-то горизонт планирования, чтобы рассчитать параметры собственного существования на долгосрочную перспективу.
Будучи не в состоянии оценить, насколько эффективно или неэффективно действует руководство, люди просто возлагают на него ответственность за те проблемы, которыми наполнена их жизнь. Патриотический пафос, лозунги в стиле «Нацизм не пройдет», неизменные реляции об успехах или достижениях давно уже никого не воодушевляют, поскольку в лучшем случае кажутся пустыми, в худшем — лживыми.
РИА Новости, Сергей Аверин
Я лично просто не в состоянии оценить ошибки или достижения властей ДНР из-за отсутствия полной и объективной информации. Фантастические показатели экономического роста за прошедший год, которые приводят официальные лица, вполне могут отражать реальные процессы, но на существовании обычных граждан это никак не сказывается.
Конечно, наблюдая порядок и безопасность, которых удалось достичь в ДНР за почти четыре года, я понимаю, что республике удалось в этом отношении продвинуться куда дальше, чем ее предшественникам — Приднестровью, Абхазии и Южной Осетии.
Но рядовые жители об этом ничего не знают, они, в отличие от меня, могут сравнивать нынешний уровень жизни только с предвоенным.
Есть и хорошие новости, но время исполнения обещаний еще не пришло. Так, например, в конце прошлого года глава республики анонсировал двукратное увеличение пенсий в течение 2018 года благодаря внутреннему экономическому росту. Если это действительно произойдет — а я думаю, что так и будет — то благосостояние граждан возрастет очень заметно, хотя цифра все равно кажется достаточно скромной. Но достигнутый итог может оказаться впечатляющим еще и по той причине, что такая пенсия окажется вдвое выше, чем на Украине.
Все это важно, но есть еще и другие сущностные вещи, которые едва ли не более существенны, если говорить о психологическом состоянии граждан и их ощущении причастности к судьбе республики.
Необходима прозрачность и открытый детальный разговор о причинах бедственного положения, которое, может быть, вовсе и не такое бедственное, но представляется катастрофическим из-за невозможности сориентироваться в идеологических пространстве и времени.
Нужны статистика, обратная связь, т. е. сознательно формируемые медийные площадки для критики действий руководства. Сама власть и должна попытаться все это обеспечить.
В противном случае, ее так и будут продолжать обвинять во всех грехах, поскольку, если люди не в состоянии заглянуть за кулисы, они начинают думать, что от них специально прячут какие-то недозволенные или преступные вещи.
Александр Захарченко недавно объявил, что он намерен перенести центр тяжести государственной политики, который раньше располагался в сфере, связанной с вопросами обороны, на проблемы гражданского строительства. Это, как мне кажется, верное направление, но только без контроля над действиями чиновника со стороны общества, без транспарентности системы управления, без конкуренции в политике общественная жизнь так и продолжит скатываться в состояние полного уныния или негативизма.
В конце концов, республика названа народной и было бы неплохо, если бы она соответствовала этому определению.
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Андрей Бабицкий
Украина начала возвращать себе ядерный статус, — украинский генерал
Украинский генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Василий Богдан заявил, что Украине не нужно было избавляться тактического ядерного оружия, которое «давало бы возможность обезопасить себя от агрессивных действий соседних стран».
«То, что Украина может впоследствии вернуться к этой ситуации, — это закономерное явление. У нас есть для этого и экономический потенциал, и технический, и интеллектуальный, и конструкторские и промышленные мощности для того, чтобы это все восстановить», — заявил генерал.
При этом Богдан считает, что Украина уже открыла окно возможностей в направлении восстановления ядерного статуса тем, что отработала и утвердила ракетную программу.
«Эта ракетная программа является тем путем, или дорожной картой, которая позволит на определенном этапе осуществить то, о чем мы говорим. Но эти вещи составляют государственную тайну, и никто вам открыто об этом не скажет», — пояснил он.
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Военкор главного телеканала РФ выступил за присоединение Донбасса к России (ВИДЕО)
России следует признать независимость Народных Республик Донбасса, а в идеале — присоединить их.
Об этом заявил военный корреспондент телеканала «Россия — 24» Евгений Поддубный.
«Я хочу, чтобы независимость донбасских республик была признана, а в идеале — чтобы они стали частью России», — отметил он.
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«Это неподъемная цифра»: Гройсман рассказал о внешних долгах Украины
Правительство Украины не сможет обслуживать внешний долг страны, если рост ее экономики не возобновится.
Об этом в пятницу на телеканале «Интер» заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман.
«У нас очень большие внешние долги. Только в этом году для их обслуживания нам необходимо выплатить 130 млрд гривен (около $5 млрд). Это неподъемная цифра», — сказал Гройсман.
Для сокращения суммы заимствований, сказал глава правительства, следует «быстрее возобновлять рост экономики».
В то же время Гройсман отметил, что Украина стремится возобновить кредитование со стороны Международного валютного фонда, выполнив необходимые для этого условия.
«Условий остается два: самое главное — создание антикоррупционного суда, а также — цена на газ», — сказал премьер.
«Мы согласовываем формулу цены и социальной защиты. Это мы должны сбалансировать и только после повышать цену на газ», — отметил глава правительства.
Ранее Гройсман сообщил, что с 2007 года по 2014 год Украина получила кредиты на сумму $46 млрд.
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В Пентагоне рассказали о выделенном Украине миллиарде долларов
Начиная с 2014 года США выделили почти 1 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности и обороны.
Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем, выступая на 11 Киевском форуме по безопасности.
«США по-прежнему стремятся к глубокой перестройке оборонных возможностей украинских сил и преодолению препятствий на пути в НАТО. С 2014 года мы предоставили почти миллиард долларов на помощь Украине в области безопасности», — сказал он.
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Порошенко нахамил Путину и оскорбил всех россиян (ВИДЕО)
Президент Украины Петр Порошенко обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину и жителям России со словами о необходимости введения миротворцев ООН на Донбасс позволил себе тон, более подобающий представителю маргинальных слоев населения, чем главе государства.
При этом текст его интервью украинским телеканалам, в котором он хамски выражался в адрес Путина и россиян, опубликован на официальном президентском сайте.
«И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо не уважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства», — говорится в заявлении украинского президента.
«Эскорт — это нечто другое, уважаемые либо не уважаемые россияне, — допустил очередной хамский пассаж Порошенко, рассуждая о формате миротворческой миссии. — А у нас нужна полноценная миротворческая миссия, которая будет иметь мандат, полномочия и возможности по разоружению незаконных вооруженных формирований российского или местного происхождения под контролем россиян».
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На видео с 6:39.
Россия захватит Украину уже осенью, — СБУ
По заявлению украинских спецслужб, поводом для осеннего вторжения Вооруженных сил РФ станет «защита русскоязычных». Информация была озвучена сегодня в Киеве на брифинге заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко.
СБУ якобы располагает информацией о тайных планах Кремля, которые заключаются, по словам спикера, в «существовании в окружении Путина группы, которая поставила себе целью создать предпосылки для ввода уже осенью этого года российских войск на Украину под предлогом защиты русскоязычного населения».
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Кононенко утверждает, что для осуществления такого замысла Москва якобы планирует задействовать криминалитет, «спортсменов» и другие околокриминальные структуры «для избиения участников пророссийских мероприятий и крестных шествий».
В дальнейшие подробности офицер СБУ не вдавался, однако многочисленные публикации украинских военных экспертов однозначно говорят о том, что, в случае настоящего вторжения России, сопротивление будет сломлено за считанные дни.
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Сегодня секретарь СНБО, пастор сектантской церкви Александр Турчинов заявил, что в любой момент против Украины могут быть задействованы 260 тысяч российских солдат, около 3500 танков и до 4000 артсистем и что Россия разместила ОТРК «Искандер» на границе с Украиной.
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Лавров озвучил позицию РФ по расследованию крушения Boeing над Донбассом
“А сын в Киeве…”
От нормальных людей 731, 732
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“Порошенко нахамил Путину и оскорбил всех россиян”.
Я не сумасшедший. И понимаю, что Порошенко в тему говорит.
К очень большому моему сожалению.
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Ты сумасшедший и не понимаешь, что он говорит, к большому сожалению… И ты убийца, потому что хочешь, чтобы убили кучу народа, прикрываясь касками ООН.