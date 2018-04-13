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Захарова прокомментировала идею об исключении России из Совбеза ООН

00:30. 13 апреля 2018 Просмотров - 257 Нет комментариев Опубликовал:
Захарова прокомментировала идею об исключении России из Совбеза ООН | Русская весна

Идея об исключении России из Совбеза ООН совершенно безумна и грозит полной деконструкцией системы международных отношений, заявила в интервью телеканалу «Совершенно секретно» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Если задача в принципе развалить всю систему международных отношений полностью, если задача перекроить мир под гегемонию одного, двух или группы стран, которая ведома одним политическим лидером или одной страной, возможно, так можно ставить вопрос», — сказала она.

В то же время дипломат отметила, что существующие процедуры и сами цели, ради которых создавалась ООН, позволяют говорить о подобной инициативе как о полном безумии.

Представитель МИД напомнила, что Совбез задумывали не для того, чтобы «друзья дружили».

«По ту сторону переговорного стола сидят люди, которые, как правило, имеют очень большие претензии друг к другу», — подчеркнула она, указав на то, что подобная структура необходима для преодоления противоречий, которые неизбежно возникают между ведущими державами.

«Поэтому механизм Совбеза даже тогда был запущен и был создан таким образом, чтобы никогда ни одна группа стран, ни одна конкретная страна, какой бы богатой, мощной, сильной, замечательной она ни была, не смогла узурпировать эту власть», — пояснила Захарова.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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