Евразийское древо цивилизации

Достижения генетики в последние десятилетия свидетельствует о роли Евразийского континента, в особенности, его центра, в формировании генетического разнообразия всей планеты [1]. Обобщение данных ряда наук позволяет представить, что становление ведущей расы нашей цивилизации происходило на протяжении тысячелетий на равнинном пространстве северо-запада Евразии в ходе разнонаправленных миграций и взаимодействий с населением прилегающих территорий [2]. Важно подчеркнуть особую роль на начальном этапе этих процессов последнего (Осташковского, 24-12 тыс. лет назад) оледенения. Ледник, занимая лишь северо-запад Восточно-европейской равнины, способствовал концентрации на её пространстве массы племен охотников-собирателей центра Евразии вследствие возникновения в приледниковой зоне (в силу распространения тундростепей и сухого климата) обильной мамонтовой фауны.



Советская археология демонстрирует, что Русская равнина заселена ещё в период межледниковья 40-24 тыс. лет назад [3]. При этом последние данные генетики свидетельствуют о европеоидном характере останков человека 38-тысячелетней давности в Воронежской области [4].

Вследствие похолодания около 30 000 лет назад степи протянулись широкой полосой через всю Евразию, «для охотников верхнего палеолита эта экосистема могла быть краем изобилия» и оказалась «местом ученичества…» [1]. Как подчеркивают исследователи, поселения человека на равнине (как и в Сибири) сохранялись во время ледникового максимума, техника обработки орудий труда при этом совершенствовалась [3].

Выживание в условиях приледниковой зоны требовало использования возможностей каждого человека и всего сообщества и, было обусловлено сформировавшимся общинным образом жизни.

Известно, что пространство это не только территория, но и сила, влияющая на человека, обуславливающая его взгляды на мир и поведение. Обширнейшая равнина планеты, благоприятная для развития человеческого сообщества в ходе напряженной трудовой жизни, как будто была предназначена для формирования в детстве человечества отношений взаимопомощи в противостоянии природе.

При таянии ледника охотники-собиратели сообща передвигались вслед за стадами животных. Полагают, что общность охотников-собирателей в пору перехода к мезолиту состояла из представителей праиндоевропейской, прауральской и праалтайской языковых групп [5]. На Восточно-Европейской равнине ядром общности были протоиндоевропейцы.



Обратим внимание, что по данным ДНК генеалогии [6] разделение, образовавшейся около 30 000 лет назад в центре Евразии гаплогруппы R1 У-хромосомы ДНК на гаплогруппы R1a и R1b, произошло на максимуме оледенения (20-16тыс. лет назад). При отступлении ледника, как показано в работе [7], материальная культура распространяется в сторону Западной Сибири.



Одна часть племен остается на равнине, приспосабливаясь к собирательству, охоте и рыболовству в формирующейся лесной зоне, тогда как другая предпочитает либо продвижение за мамонтовой фауной на восток, либо возвращение на более южную территорию привычной для охотников степной зоны.



Со временем из последних, по-видимому, формируются скотоводческие племена индоевропейцев. Таким образом, разделение протоевропеодов на две части племен могло произойти вследствие выбора генетически отличающимися племенами различного жизненного пространства на исходе Ледникового периода [2] .

Археологические данные свидетельствуют о сравнительно плотной заселенности русской равнины, начиная с верхнего палеолита [8] . При этом показательно, что в мезолите «наибольшая плотность археологических памятников совпадает с наибольшими показателями лесистости территорий» [9] .



Лес питал, согревал, снабжал строительным материалом, защищал… Наличие неисчислимых рек, речушек, озер, источников обеспечивало мирное сосуществование и развитие многочисленных родовых общин и племен. Население явно смещается к югу лишь в эпоху металла.



Как полагали А.А. Шахматов, С.В. Жарникова и, как обосновывается В.В. Теном [10], лесная среда смягчала произношение, способствуя становлению у жителей лесов более мягкой сатем-изоглоссы по сравнению с кентум-изоглоссой жителей степей.



Полагают, что в период окончания мезолита – начала неолита в индоевропейском праязыке произошло становление двух диалектных общностей: а) германско-балтско-славянско-индоиранско-а рмяно-греческой и б) хеттско-тохарско-италийско-кельтско-фриг ийской.



Можно допустить, что первое имело место преимущественно на основе общности носителей сатем-изоглоссы, второе же, в большей мере, среди носителей кентум-изоглоссы. Это деление, а также в пределах общностей, проявлялось все более вследствие предпочтения племенами определенного (лесного, лесостепного или степного) образа жизни и концентрации населения вдоль рек, относящихся к бассейнам разных морей.



Б.В. Горнунг, пишет С.В.Жарникова, «считал, что русский язык фактами своего строя сближается с индоиранским, древнегреческим (гомеровским) и древнеармянским языками, что свидетельствует о древней близости их локальных этнических территорий».



Как убеждает нас, в частности, С.В. Жарникова, материалы Махабхараты, характер северных орнаментов, топонимика и гидронимика Русского Севера, а также гидронимика Центральной России, как и сходство русского языка и санскрита отражают присутствие на этих территориях протоариев [11]. (Это согласуется и с данными генетики [6,8], и с представленным в работе [6] детальным анализом данных археологии центра равнины и Приуралья). Хорошо известна балто-славянская языковая общность, распад которой лингвисты соотносят с периодом 3500-2500 лет до н.э.

По мнению ведущего советского антрополога В.В. Бунака (как и других антропологов, а также акад. Т.И. Алексеевой [9], для русского населения основной зоны его обитания характерно наличие определенного антропологического типа, связанного с древнейшим населением Восточной Европы.



Классическая генетика демонстрирует обусловленную, по-видимому, многотысячелетним процессом этногенеза, широтную зависимость разного рода наследственных характеристик современного русского населения равнины [7].

Итак , можно полагать, что значительный пласт праиндоевропейской языковой ветви закладывается в период мезолита на территории, сформировавшейся в послеледниковье лесной зоны равнины.



Обширное равнинное евразийское пространство обеспечило формирование разных ветвей индоевропейской расы: 1)относительно пассивной, женской, сохраняющей, с направленностью сознания на внутреннее состояние (жители лесов) и 2) ветви мужской, более активной на внешнем плане (жители степей), как и их взаимодействие.



В особом положении оказываются жители, можно сказать, буферной, лесостепной зоны и долин рек на западе равнинного пространства (протославяне), где природные условия благоприятствовали развитию земледелия. Это разделение ускоряет процессы развития европейской цивилизации, определяя дальнейшую динамику.

Начало неолита знаменуется, по данным советской археологии и антропологии, «медленной инфильтрацией» финно-угорских племен из-за Урала [9].



Кроме того, как подчеркивает Т.И. Алексеева также примерно с V-IV тыс. до н.э. начинается «Широкая экспансия южноевропеоидного населения на территорию Восточной Европы, а именно в ее степные области…», которые, « судя по их антропологическим чертам, связаны с широким кругом … европеоидных форм бронзы Южной Сибири, возможно, населения афанасьевской культуры Алтая и Минусинской котловины…».

Дело в том, что неолит – время изобретения сохи, колеса, одомашнивания скота и, соответственно, перехода к производительному хозяйствованию.



Проявляются новые возможности передвижения и новые предпочтения в направлениях миграций. В 4-3-ем тысячелетиях до н.э. из-за начавшегося похолодания на равнине и засухи в степяхпроисходит сосредоточение долгожителей лесных и лесостепных пространств с одной стороны и скотоводческих племен степной зоны с другой на юге Восточной Европы вследствие центрального расположения и климатических преимуществ этой территории для развития производительного хозяйствования.

В результате здесь возникает центр распространения праиндоевропейцев (как скотоводов, так и наиболее активных племен лесной и лесостепной зон) на запад, юг и восток [12,4]. На юг мигрируют арии, протоармяне, на юго-запад продвигаются протогреки, балты и протогерманцы – на запад.



Прарусское население как и угро-финны сохраняют, верность лесному пространству. Так у нас складываются лесные сказки, в которых герои – лесные звери и птицы, верования, связанные с представлениями о лесных и водных существах: леших, русалках, водяных.



Русский народ – это потомки древнейшего пласта индоевропейской ветви, изначально (с периода послеледниковья) укорененного на пространстве центральной части лесной зоны Восточно-Европейской равнине.

Евразийский (в узком смысле – от Вислы и Дуная на западе до Кореи на востоке, от океана на севере до южных гор) регион был в ту пору естественным эволюционным центром мира.



Именно здесь были изобретены колесо, колесница, приручена, и впоследствии оседлана лошадь, активно использовались месторождения металлов. Приток обладавшего трудовыми навыками выживания, общинности пассионарного населения с севера обусловил широкое распространение семян северной евразийской культуры, и, как считают многие исследователи, способствовал проявлению многих культур, в том числе, южных.



Знаменательно, что в настоящее время принадлежность основной части мужчин восточно- и западнославянского населения, как и части населения восточной и южной Евразии (в особенности представителей высшей касты Индии) к гаплогруппе R1а подтверждает их генетическое родство [6]. Верность этого населения праматеринским пространствам с периода начала формирования индоевропейской ветви обусловила сохранение корней языка расы.



Это проявляется в характере русского языка, его сходстве с сакральным языком жреческой касты индусов, а также в возможностях расшифровки ряда древних письменных источников на основе русского и других славянских языков.

Праиндоевропейцы степей (носители гаплогруппы Р1б) веками мигрировали на запад (через Среднюю Азию, северное и южное Причерноморье, Ближний Восток, юг западной Европы, Средиземное море, Северную Африку). Период окончания неолита был важной вехой в формировании современного генофонда Западной Европы.

Новые пространства, ландшафты, изменение уклада, взаимодействие с местным населением стимулировали изменение мировосприятия, проявление личностных качеств племен, разделение языков, становление в дальнейшем народностей и народов. Наиболее успешно этапы посева, вегетации и прорастания евразийских семян проходят в Древней Греции.



После распада Римской Империи и времени средних веков начинается активный рост западной ветви цивилизации.

Сравнительно небольшое, чрезвычайно разнообразное географически (в отличие от евразийской равнины), ограниченное морскими и океанскими просторами, геопространство, большая плотность населения, условия жестокой конкуренции с соседями, когда постоянно были востребованы качества прагматизма и рассудочности, морские и океанские просторы обусловили формирование индивидуальностей целого ряда народов и образование около 30 государств.

Во второй половине 2-го тысячелетия западная ветвь цивилизации окончательно проявляется и решается основная её задача – развитие интеллекта. Эта ветвь обретает рассудочный, левополушарный характер, направленный на подчинение природы материальным потребностям человека и на практическое использование богатств планеты, что приводит к становлению потребительского характера цивилизации и к системному кризису на всей планете.

Процесс развития восточной ветви нашей цивилизации проходил иначе. В Индии сохранилась присущая детству цивилизации древнейшая ведическая мудрость, проявилась красочная культура, устремлявшая человека к самосовершенствованию.



Языковая палитра народов Индии в наибольшей мере отражает устремление культуры Востока к осознанию внутренней сущности человека: в языке имеется громадное число терминов, описывающих тонкости изменения его внутреннего состояния.



Восточные военные техники, медицина музыка, мудрость – всё связано с более тонким, по сравнению с физическим, внутренним, энергетическим уровнем организма человека. Обширные степные евразийские пространства, сухой климат, чистое небо, звездная панорама способствовали устремлению внимания человека вовнутрь и состоянию его единения с природой.



На востоке возникли и распространились духовные учения и религии: буддизм, даосизм, ислам, синтоизм и др. (Заметим, что до настоящего времени китайцы, японцы и корейцы стремятся сохранить своё национальное лицо, воспринимая от западной ветви преимущественно техногенные достижения).



Ясно, что в плане культуры, если Запад – аналог левого полушария, то Восток – правого. Но восточная, женская ветвь древа цивилизации, связанная с изучением внутренних возможностей самого человека, в масштабе планеты развита ещё слабо.

А на севере Евразии от Карпат до Китая и Кореи, от Ледовитого океана до пустынь Средней Азии с 16-го века постепенно формируется одно, российское, государство.



Обострение социальных процессов в Западной Европе обусловило в 1-ом – 2-ом тысячелетиях н.э. экспансию славянского населения Днепровско-Карпатского и более северного регионов (фактически исторического центра формирования праславянства [9]) на восток и северо-восток.



Объединение в историческое время трех категорий населения: отступившей на укромные территории части славянства, обретшей опыт самопонимания в хаосе миграций в центральной Европе, прарусских северных народностей [4,11] и основного населения центра русской равнины – привело к рождению русского народа.



Славянские племена в течение тысячелетий и веков проживали на благоприятной для земледелия лесостепной части материнской территории, сохраняя языки и культуру. Для славян было характерно невоинственное отношение к соседям и стремление к объединению лишь при наличии внешней угрозы.



На протяжении тысячелетий многочисленное праславянство было в Европе неярким фоном проявления других племен и народностей, объединения и агрессивные подвиги которых оказались в первую очередь отражены официальной историей, как историей войн.



Привнесение славянами на восток опыта, обретенного в Центральной Европе, способствовало возникновению русской государственности в центре равнины. В процессе рождения русского народа неоспорима роль православия, естественной опорой которого стали высокодуховные корни мировосприятия народов равнинного евразийского пространства.

Постепенно угро-финские племена Поволожья и северного Приуралья, К ак и проявившиеся в Европе, главным образом, с началом новой эры, тюркские племена, нашедшие определенную нишу на территории Восточной Европы, включаются в состав русского государства, формируя на основе евразийского (в узком смысле) мировосприятия русский этнос.



«Общность мировосприятия и осознание общности исторической судьбы играет основную роль в этническом самосознании и становлении этноса. Постепенно все части этноса «генетически сближаются, становятся обладателями некоторых общих генов, образуя некий общий и неповторимый «портрет» генофонда.



Очень ярко это проявилось в истории русского народа. Он включил в себя – кроме славянского – множество иных составляющих не только финно-угорского и тюркского происхождения, но также, видимо, и балтские, иранские, германские элементы» [7].

Формирование русского народа и русского этноса на основе восточной, издревле укоренной на Русской равнине, ветви индоевропейцев фактически означало становление ствола евразийской цивилизации.



Как полагали теоретики проявившегося в начале прошлого века среди русской эмиграции евразийского движения [см., например,13] и другие историки, возникновение подобного государства было обусловлено не столько историей Киевской Руси и северо-восточных русских княжеств, сколько характером евразийского пространства.



Потребность в общеевразийской государственности, предполагавшая объединение в восточно-западном направлении, имела место на протяжении тысячелетий и реализовывалась неоднократно, считая скифо-сарматские полуземледельческие государства общинно-племенного устройства, затем тюркомонгольские ханства, и, наконец, Россию.

Мировосприятие народов и народностей менее населенных по сравнению с Западной Европой евразийских лесов и степей не менялось тысячелетиями. Культура населения, сохраняющего неразрывную связь с природой, способствовала стремлению мирно приспособиться к соседям, сохраняя самобытность, общинный образ жизни, традиции взаимопомощи, гостеприимства в условиях суровой природы, черты душевности и сердечности.



Люди объединялись общностью мировосприятия, обуславливающей внутренний контакт, подсознательную симпатию. В сознании сочетались, и как свидетельствует работа [14], сочетаются и в настоящее время, общественные и личные интересы.



В отношении власти традиция подразумевает сочетание идеологического начала руководства и духовной целостности народа (в России со времён Сергия Радонежского, имела место универсальная идея нераздельности и неслиянности – с одной стороны общинности, соборности и авторитета высокодуховной личности, идеи).

На протяжении веков Византия, Русские княжества, Московское царство, Российская империя, СССР последовательно сдерживали хаос, будучи основой равновесия культур Запада и Востока. Как государство Россия постоянно проводила (и проводит!) политику принципов и шла навстречу тем, кто уповал на её помощь, исходя из нравственных интересов.



В период европейских войн (наполеоновской, немецкой экспансии) наша страна проявила себя как сила, возвращающая стабильность Европе. Таким образом, центр Евразии, где были корни цивилизации, исторически выполнял (и выполняет) роль её центрального ствола.

Итак, рассмотрение древа цивилизации свидетельствует об его однобокости в настоящий период, обусловленной янским, ментальным, индивидуалистическо-потребительским характером западной ветви. (Только около 5-10% накопленных западной мировой наукой знаний касаются не внешнего мира, а самого человека – древние же утверждали, что познать мир возможно, лишь познав самого себя.)



Внешняя направленность этой ветви цивилизации, приземленность поставили человечество на грань катастрофы, разъединяя потребностью удовлетворения эгоистических желаний. Необходим рост женской ветви цивилизации, её цветение и плодоношение древа.

Ядром объединения евразийских народов, формирования единого этноса, недаром стал русский народ – форпост равнинного евразийского пространства, внесший вклад в становление общеевропейской культуры, но противостоящий в своем мировосприятии индивидуалистическому мировосприятию запада.



Россия внесла громадный вклад в западную культуру, науку, технику, но по своему внутреннему содержанию русский человек ближе к Востоку. Благодаря внутреннему настрою русский человек способен как воспринимать положительные стороны западной культуры, так и тонко чувствовать (понимать и воспроизводить) особенности восточной.



Миссия России – быть мостом между двумя культурами и открыть новую эру в развитии человечества – эру гармонии разума и чувства, интеллекта и сердца.



Пространство нашей Родины, севера центра Евразии, материнское пространство нашей расы, с его длительной зимой, как и тысячелетия назад, влияет на человека, способствуя смене состояния самоуглубления весенним устремлением к свету, душевному, сердечному восприятию природы и человеческого сообщества в целом.



Для русского человека важнее мир в душе, чем потребительская ненасытность. Будучи часто индивидуалистами на личном уровне, русские имеют потребность и способны к объединению в интересах общества.

Итак, будущее – в развитии восточной (иньской) ветви цивилизации, раскрытии громадного потенциала Востока, направленного на развитие внутренних способностей человека.



Достигнутые, благодаря западной ветви, уровень интеллекта, науки и информации позволяют человечеству в настоящее время осознанно подойти к решению этой задачи, используя древние знания об энергетическом строении человека и основываясь на стремлении к самосовершенствованию, заложенному в древней ведической традиции выходцев с евразийских просторов ариев–праиндоевропейцев.



Развитие восточной ветви на данном этапе это гармонизация полушарий мозга человека, раскрытие духовных способностей, использование высших психических, всех его потенциальных возможностей и постепенный переход к физическому существованию главным образом за счет потоков поглощения и излучения человеком космической энергии (автотрофности).



Этот процесс будет способствовать уменьшению степени паразитирования человечества на теле планеты (объёма потребления её ресурсов) и выравниванию экологической ситуации.



С другой стороны технические и научные достижения, как и общепланетарные беды, ведут к распространению ощущения единства общего дома и возвращению мировосприятия, которое было присуще детству человечества в колыбели центра Евразии, и которое исторически сохранилось на территории России. Тезис и антитезис в этом плане – единение и разобщенность, исторически реализованы, впереди – синтез.

Населению севера евразийского пространства отведена важная роль в осуществлении этого процесса, ибо «Евразия отличается от запада поисками смысла жизни и духовности».



Важнейшая задача в этом плане – осознание русским этносом, другими евразийскими народами многотысячелетней истории своей общности, объединенной благодаря евразийскому пространству единым мировосприятием. В этом основа национальной идеи России, всех евразийских государств, в первую осередь, других восточнославянских.



Именно на понимании издревле заложенных особенностей евразийского пространства и мировосприятия населяющих его народов естественно основываться стратегии экономики и политики этих государств.



Способствуя самореализации каждого человека (и, естественно, демографическому подъёму), самоосознание русского этноса и славянских народов неизбежно приведет к укреплению центральной части древа нашей расы и его корневой основы.



Это обстоятельство, в свою очередь будет способствовать опылению цветов восточной ветви и появлению плодов разума и чувства. Таким образом может быть реализована неоднократно предсказанная миссия Руси при переходе человечества на духовный уровень сознания.

Стандарт мышления, свойственный веками нашей элите – это отсталость России от Запада в социальном и техническом плане.



Но именно здесь, на Восточно-Европейской равнине у многочисленных рек, речушек, озер, родников формировалось бесконечное количество родовых общин, бурлила жизнь, когда ещё не было культуры ни Шумера, ни Египта.



Здесь заложено зерно цивилизации, в основе которой сочетание общественных и личных интересов человека – иначе бы он не выжил в суровых природных условиях. Здесь формировался характер молодежи, уходящей «за тридевять земель»: человечность, отзывчивость, неприхотливость, выносливость, доверие, – характер так замечательно отраженный в русских сказках.



Этот характер проявляется веками в нашем воинстве и в наших женщинах, будучи заложен в родовой памяти народов евразийского равнинного пространства. В период Царской России, Советского Союза оно недаром оказалось объединенным в границах одной страны.



И именно потребность утвердить общечеловеческие общественные ценности, была проявлена 100 лет назад Октябрем (что, происходило, однако, в силу разрушительной мощности атеистических – кстати, западноевропейских – тенденций и противостояния капитализму, при попрании прав Личности), а 72 года назад – Победой над самым жестоким проявлением западного индивидуализма – нацизмом.



Как следствие, 20-ый век стал веком проявления Независимости, Индивидуальности десятков осознающих себя народов и веком Нового Уровня Социализации отношений в классовом обществе западных стран.



В наше время Личность человека почти независима от влияния церкви, семьи, государства, но нередко искушаема золотым тельцом. Каждый день демонстрирует, что восточное славянство ценой неимоверной тяжести побед и ошибок продолжает быть движителем прогресса всего человечества в построении более справедливого общества.



21 век – пора осознания каждым человеком, народом и государством своей внутренней сути, сознательного выбора мирного пути движения к Общему Благу на планете.



Этому способствует высокая энергетика космического пространства, как и возможность синтеза и проявления в информационном поле всех видов накопленных человечеством Знаний.



Если нашей цивилизации суждено дать росток нового Духовного общества – зерно сочетания Личного и Общественного обязано прорасти!

Литература

1. Уэллс С. Генетическая одиссея. / maxima-library.org Альпина нон-фикшн; 2013.

2.Коренная А.Б. Реконструкция истории формирования народов русской равнины. География: развитие науки и образования, ч.2, СПб, РГПУ им. Герцена, 2017.

3. Величко А.А., Грибченко Ю.Н., Куренкова Е.И. Позднепалеолитический человек заселяет русскую равнину. Природа №3, 2003.

4. Балановский О.П. Генофонд Европы. М., 2015.

5.Андреев Н.Д. Раннеевропейский праязык. Л.,1986. www/bookshare.net

6. Клесов АА. Пензев К.А. Арийские народы на просторах Евразии. М., 2015.

7. Балановская Е.В., Балановский О.П.. Русский генофонд на русской равнине, М.2007.

8.Клёсов А.А.,Тюняев А.А. Происхождение человека по данным археологии, антропологии и ДНК-генеалогии Ч.3 , Бостон-Москва, 2009.

9. «Восточные славяне. Антропология и этническая история русского народа». Под редакцией Т.И.Алексеевой, М., Научный мир, 2002.

10.Тен В.В. Из пены морской (2). Происхождение языка. СПб,2010. Народы и расы. Происхождение. СПб, 2013.

11. Жарникова С.В. Золотая нить. Вологда, 2003. URL:http://www. yperboreia.org/jarn.asр.

12 Курганная гипотеза. URL:http://www.tradition-ru.org/wiki/ .

13.Трубецкой Н.С. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока, М.1999., www.sunaps.ru .

14.Евразийский мир: ценности, константы самоорганизации. Под ред. Ю.В.Попкова. Н-ск