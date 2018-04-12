Путин: Обстановка в мире становится все более хаотичной
10:35. 12 апреля 2018 Просмотров - 22 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: www.youtube.com
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И без очков можно видеть, что сейчас главная цель США – изолировать Россию, сделать изгоем в глазах «мировой общественности». И, по законам жанра, события должны развиваться с нарастанием напряженности. Видимо, следующим шагом должен быть более масштабшый теракт с применением химии. Например, газовая атака в центре Нью -Иорка с десятками трупов. На месте события будет найден некий пустой сосуд с надписью на русском языке. Этого будет достаточно, чтобы объявить Россию мировым злом с призывам к мировой общественности — уничтожить злодея. Первым шагом будет исключение России из Совета Безопасности. И всё — успех акции обеспечен без боевых действий.
Другой вариант — взрыв на борту одного из эсминцев, что толкутся в акватории Средиземного моря. Будет объявлено, что это атака России, и снова призыв к «общественности» – обуздать агрессора. А нам это надо?