Путь “из варяг в греки” выдуман немцами в 18 веке. Часть 2
29 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Путь “из варяг в греки” выдуман немцами в 18 веке”.
Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов
Часть 1 https://youtu.be/PH-8Jw-ui_Q
“Ысторики” упорно говорят о фантомном торговом пути через Новгород на Волхове и Киев, мол через Киевщину проходил знаменитый торговый путь “из варяг в греки” (от Балтийского моря до Византии): из Балтийского моря, плывя на восток, нужно попасть в Финский залив, войти с запада в Неву и по ней плыть до Ладоги, далее повернуть на северо-восток и, идя вдоль выгнутого дугой берега, зайти в р.Волхов, а по нему грести в юго-западном направлении до озера Ильмень. Из о.Ильмень по реке Ловати подняться до впадения в неё Куньи, от верховьев этой реки волоком несколько километров до Усвячи или озера Двинье, откуда следует спуститься по Западной Двине до впадения в неё реки Межи, а по Западной Двине плыть вверх по течению до её верховьев, откуда снова 2-м волоком допереть к истокам Днепра, по нему спуститься до опасных днепровских порогов, где нужно 3-й раз тащить суда по суше. Далее вниз по Днепру и по Черному морю в Византию. Т.о. Киев через Припять был связан с бассейном Вислы и Немана, через Десну – с верховьями Оки, через Сейм – с бассейном Дона и Азовским морем. Это – немецкий миф. Доказательств этого нет!”
Дмитрий Белоусов
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com