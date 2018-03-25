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Новости Славянского Мира. Выпуск 91

14:43. 25 марта 2018 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.
Сегодня в новостях:

- Что было, что есть и что будет интересного.
- Находки и артефакты земель славянских.
- Праздники и славянские гулянья.

Начнём с того, что можно посмотреть да изведать

В Санкт-Петербурге открылась выставка картин Александра Угланова!
Выставка продлится до 15 апреля.
Источник: https://vk.com/slavnoemesto

В первое воскресенье месяца – по традиции бесплатный вход для всех на выставки музея-заповедника «Кижи». 5 апреля музей приглашает детей и взрослых бесплатно посетить интерактивную выставку «Где живет загадка?» в выставочном зале на ул. Федосовой, 19.
Добро пожаловать в воскресенье в выставочный зал на ул. Федосовой, 19!
Источник: http://karelinform.ru/news/culture/01…

Продолжим артефактами земель славянских
Новгородские археологи возобновили исследования на дне Волхова после четырехлетнего перерыва.
Источник: https://ria.ru/science/20090316/16506…

Что искали немецкие археологи в 1943 году? Выставка артефактов в Днепре.
Источник: https://galinfo.com.ua/news/shcho_shu…

Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях
1 апреля с 12:00 до 14:00 в Старобельской центральной районной библиотеке можно посетить цикл семинаров «СВЕТОЧ».
Источник: https://vk.com/id338230377?w=wall3382…

Кирилл Владимирович Запорожец приглашает принять участие в его семинаре по Славяно-арийской Науке Времени.
Источник: https://vk.com/svarogmatenn

В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю

В понедельник, 26 марта, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – “Практики очищения от Телегонии”
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять

27 марта, вторник
Роли в астрологии. Следование Ролям и нарушение ролей. ТЕМА 2
Автор-сказитель – Игорь Силенок

28 марта, среда
Уроки Родовой Мудрости. Строй Семьи
Автор-сказительница – Марина Макарова

29 марта, четверг
Путь “из варяг в греки” выдуман немцами в 18 веке
Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов

Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 3 марта, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии –Игорь Северянин. Ведущий – Виктор Маслов.
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.

Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.

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Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com

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