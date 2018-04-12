Россия впервые обратилась таким тоном к США

Разве можно не воспринимать всерьез слова такого человека, как начальника Генерального штаба РФ генерала армии Валерия Герасимова? Особенно, когда он говорит таким тоном!

Мне кажется, что тут не просто задуматься нужно, тут нужно как можно скорее принимать меры, чтобы больше не обращать на себя внимание этого человека.

Но видимо тяжело доходит все до США. Сколько раз предупреждали, сколько раз официальные заявления делали, сколько раз демонстрировали свою готовность российские военные, все как "в стенку горох".

Как продолжала Америка спонсировать и продвигать терроризм в Сирии, так и продолжает.

Уже ведь ясно, что раскрыли все эти попытки замаскировать свои действия под какую-то гуманитарную помощь, под содействие в борьбе с боевиками, казалось бы, нужно срочно все это прекращать, пока не поздно!

Ведь рано или поздно наступит тот момент, когда мировая общественность поймет, что Россия все это время была права, и тогда уже точно не отвертеться!

Но, судя по действиям США в районе Восточной Гуты, Америка либо настолько недальновидна, либо настолько бесстрашна.

Валерий Герасимов сделал очередное, и как выразились в Генштабе РФ, последнее предупреждение нашим западным "партнерам".

-Все то, что тщательно пытаются скрыть от нас участники западной коалиции, ясно как Божий день.

Все передвижения вооруженных сил, находящихся на территории Сирии нелегитимно, все переброски военной техники, которой в Сирии официально как бы тоже нет, все планы дальнейших действий, все этапы подготовки к различным операциям, провокациям, все это нам досконально известно!

Пора бы уже понять, что осуществляя поддержку террористов и спонсируя очередные кровавые провокации, вы противостоите не режиму Асада, не сирийской правительственной армии, а еще и вооруженным силам России, которые в свою очередь ко всему этому готовы.

Да, мы всегда говорим о том, что решать проблему дипломатическим путем можно и нужно.

Но может настать и тот момент, когда наступит абсолютное понимание того, что в общении с вами дипломатия просто бессильна.

И этот момент не означает провал действий России в отношении Сирии.

Нет, такого, что "русские поговорили и забыли" не будет.

Пора бы это понять!

В очередной раз мы призываем вас изменить свою политику и начать по-настоящему и продуктивно сотрудничать и взаимодействовать с Россией.

Мы знаем, все возможности у вас для этого есть.

Нет только желания. И это плохо.

Сирия обратилась к России с официальной просьбой о помощи.

И Россия согласилась помочь.

В связи с этим, весь мир знает, что мы действуем в Сирии на законных основаниях, в отличии от вас.

Поэтому, конечной точки в наших действиях, до того момента к с терроризмом в этой стране будет покончено, ожидать попросту глупо!

Источник: pravdoiskatel77.livejournal.com