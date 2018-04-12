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“Пора заканчивать этот ваш беспредел!”

09:22. 12 апреля 2018 Просмотров - 547 3 коммент. Опубликовал:

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Россия впервые обратилась таким тоном к США

Разве можно не воспринимать всерьез слова такого человека, как начальника Генерального штаба РФ генерала армии Валерия Герасимова? Особенно, когда он говорит таким тоном!

Мне кажется, что тут не просто задуматься нужно, тут нужно как можно скорее принимать меры, чтобы больше не обращать на себя внимание этого человека.

Но видимо тяжело доходит все до США. Сколько раз предупреждали, сколько раз официальные заявления делали, сколько раз демонстрировали свою готовность российские военные, все как "в стенку горох".

Как продолжала Америка спонсировать и продвигать терроризм в Сирии, так и продолжает.

Уже ведь ясно, что раскрыли все эти попытки замаскировать свои действия под какую-то гуманитарную помощь, под содействие в борьбе с боевиками, казалось бы, нужно срочно все это прекращать, пока не поздно!

Ведь рано или поздно наступит тот момент, когда мировая общественность поймет, что Россия все это время была права, и тогда уже точно не отвертеться!

Но, судя по действиям США в районе Восточной Гуты, Америка либо настолько недальновидна, либо настолько бесстрашна.

Валерий Герасимов сделал очередное, и как выразились в Генштабе РФ, последнее предупреждение нашим западным "партнерам".

-Все то, что тщательно пытаются скрыть от нас участники западной коалиции, ясно как Божий день.

Все передвижения вооруженных сил, находящихся на территории Сирии нелегитимно, все переброски военной техники, которой в Сирии официально как бы тоже нет, все планы дальнейших действий, все этапы подготовки к различным операциям, провокациям, все это нам досконально известно!

Пора бы уже понять, что осуществляя поддержку террористов и спонсируя очередные кровавые провокации, вы противостоите не режиму Асада, не сирийской правительственной армии, а еще и вооруженным силам России, которые в свою очередь ко всему этому готовы.

Да, мы всегда говорим о том, что решать проблему дипломатическим путем можно и нужно.

Но может настать и тот момент, когда наступит абсолютное понимание того, что в общении с вами дипломатия просто бессильна.

И этот момент не означает провал действий России в отношении Сирии.

Нет, такого, что "русские поговорили и забыли" не будет.

Пора бы это понять!

В очередной раз мы призываем вас изменить свою политику и начать по-настоящему и продуктивно сотрудничать и взаимодействовать с Россией.

Мы знаем, все возможности у вас для этого есть.

Нет только желания. И это плохо.

Сирия обратилась к России с официальной просьбой о помощи.

И Россия согласилась помочь.

В связи с этим, весь мир знает, что мы действуем в Сирии на законных основаниях, в отличии от вас.

Поэтому, конечной точки в наших действиях, до того момента к с терроризмом в этой стране будет покончено, ожидать попросту глупо!

Источник: pravdoiskatel77.livejournal.com

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3 коммент.»

  • 7 3
    Ewiak Ryszard 12 апреля 2018 в 9:30 Ссылка Пометить
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    Пока мы можем спать спокойно, но не всегда так будет. Куда движутся отношения России с США?

    1) Перед нами распад ЕС и НАТО, и возвращение России. Многие страны бывшего восточного блока покинут американскую сферу влияния и вернутся к военному союзу с Россией (Даниила 11:29a).

    2) Потом будет глобальная ядерная война (Даниила 11:29б, 30a; Матфея 24:7; Откровение 6:4). “Восстанет народ на народ” (подобно тому, как в 2008 году), а потом “царство на царство”. Горячей точкой может быть Грузия. (Сирия не вписывается в этот сценарий).

    Книга Откровения предрекает, что когда США нападёт на Россию, будет использован «большой меч» (6:4). Иисус, говоря об этой войне, предупредил: «Ужасающие вещи [φοβητρα] также [τε] и [και] необычные явления [σημεια] с [απ] неба [ουρανου] могучие [μεγαλα] будут [εσται]» (Луки 21:11). В некоторых древних рукописях содержатся слова Иисуса «и морозы» [και χειμωνες]». Сегодня мы называем это «ядерной зимой». А в Марка 13:8 есть также слова Иисуса: «и беспорядки» [και ταραχαι]. Будут также значительные толчки (из-за использования этого оружия), глады и эпидемии вдоль и поперёк регионов (Луки 21:11). Серьезным последствием этого «меча» будут также изменения климата, катастрофическая засуха и глобальный голод (Откровение 6:5, 6).

    Как видно, мы имеем здесь полную картину последствий глобальной ядерной войны. Иисус предостерегает нас от всех угроз, вызванных этой войной. Все это связано только с этой войной. Иисус указал, что: «Все именно это начало родовых схваток» (Матфея 24:7, 8).

    3) После этой войны будет назначено мировое правительство (Даниила 11:31; Матфея 24:15; Откровение 13:1, 2, 7). Ядерное оружие будет ликвидировано.

    4) Будущий лидер России (будет править по образцу Александра Великого) отлично подготовит армию к следующей мировой войне, не будет жалеть средст на создание новых, не известных ранее видов оружия (Даниила 11:36-39). Он также построит армию военных роботов (Исаия 5:27). В IV мировой войне одержит триумфальную победу (Даниила 11:40-43). После этого Англо-Америка уже не будет мутить воды и не будет больше мировых войн (Иезекииль 32:1-32). Правящие передадут силу и власть свою «зверю» [мировое правительство] (Откровение 17:13, 17).

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  • 1068 596
    Инсургент 12 апреля 2018 в 9:54 Ссылка Пометить
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    ждем начала….

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  • 794 156
    Павл 12 апреля 2018 в 10:05 Ссылка Пометить
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    У себя то в стране не смогли победить терроризм, получилось только откупиться, платят Чечне отступные, а они там живут по своим законам и не трогают нас, пока мы им платим. Ещё куда-то в Сирию лезут.

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