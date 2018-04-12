«Мама, меня развели». Реальные истории краж денег с банковских карт

Многоразовые грабли

Чем только не усыпляют бдительность граждан — невероятно выгодными кредитами, высокооплачиваемой работой или даже выигрышем кругленькой суммы.

Призовой развод

Скупой остается без денег

Однако после списания денег никаких авиабилетов омичу не прислали. А сайт, где он нашел выгодный перелет, и вовсе закрыли.

Дешевые кредиты только у мошенников

Мошенники опустошили счет женщины, а ее заверили, что к ней уже выехал курьер с кредитными средствами. Разумеется, никто к пожилой читинке не приехал, а телефонный номер, с которого звонил банковский служащий, оказался недоступен.

Сайты бесплатных объявлений — биржа развода

В большинстве своем схемы охотников за чужим безналом незамысловаты и сводятся к тому, чтобы заполучить данные банковской карты (номер, инициалы владельца, срок действия, CVC-код) или одноразовый пароль (для входа в личный кабинет или для совершения покупки в интернет-магазине), который банк присылает владельцу карточки в виде смс.При этом банкиры, экономисты, полицейские и журналисты не устают повторять — никому данные карточки (кроме ее номера) не давать, одноразовые пароли никому не называть. Тем не менее мошенники добираются до финансов доверчивых граждан — только в прошлом году аферисты поживились суммой, близкой к 1 млрд рублей.АиФ.ru рассказывает реальные истории людей, оставшихся без денег после встречи с «карточными» мошенниками.На свалившийся на него выигрыш в 32 тысячи рублей и повелся 43-летний житель Йошкар-Олы. В интернете мужчина искал подработку, пока не наткнулся на один сайт, где после заполнения анкеты соискателя, появилось сообщение о призе, говорится в материалах МВД по республике Марий Эл.Чтобы получить деньги, надо было всего-то ввести реквизиты банковской карты. Без задней мысли йошкаролинец все данные ввел, после чего на его телефон пришел одноразовый код, который мужчина ввел на сайте. С его счета тут же исчезли 16,5 тысяч рублей.Мужчина два дня ждал призовых денег, пока не решил почитать отзывы о том сайте, где ему посулили приз. Тогда он и понял, что стал жертвой мошенников. Но поиски дополнительного заработка не прекратил. Уже на другом ресурсе ему пообещали 30 тысяч рублей в обмен на 3 тысячи рублей. Недолго думая, йошкаролинец попытался перевести эти деньги с другой карты, но операцию заблокировал банк — из финансовой организации пришло сообщение, что адресат подозревается в мошенничестве.Оказывается, схемы с призами и выигрышами очень хлебное для мошенников занятие. Вот еще одна история, где фигурируют легкие деньги.В правоохранительные органы Архангельской области обратилась женщина — с ее дочерью в социальных сетях связался неизвестный гражданин, посуливший денежный приз. А для перевода вознаграждения сердобольному неизвестному нужны реквизиты банковской карты. Подросток сообщила ему данные маминой карточки, после чего с той было похищено 13 тысяч рублей.А 30-летний житель Омска потерял 12300 рублей, пытаясь сэкономить на авиабилетах. Молодой человек проанализировал несколько сайтов-агрегаторов по поиску билетов на самолет, пока не нашел ресурс с выгодным перелетом. Для покупки билетов необходимо было ввести данные банковской карты, что, в общем-то обычное дело при таких операциях.Как выяснили полицейские, у ресурса не было ни юридического лица, ни собственного офиса, ни даже отзывов клиентов.57-летняя жительница Ярославля решила сэкономить на кредите. В одной из социальных сетей ей написал мужчина, представившийся работником банка. Незнакомец предложил пенсионерке кредит на очень выгодных условиях. Но чтобы получить его, нужны реквизиты банковской карты. Итог — минус почти 55 тысяч рублей со счета доверчивой женщины.Еще одна история с «выгодным» кредитом недавно произошла в Чите. Там в полицию обратилась 61-летняя женщина, с банковской карты которой аферисты украли 31 тысячу рублей. Оказалось, что читинка в интернете подбирала кредит и оставила заявку на сайте одного из московских банков. Позже с ней связался человек, представившийся работником этого самого банка. Он сообщил, что кредит женщине одобрят, если она погасит имеющуюся задолженность по другому займу.Просьба банковского служащего пенсионерку не смутила — она предоставила ему доступ к своему мобильному банку.Огромное количество мошенников обитает на сайтах бесплатных объявлений — здесь не только продают краденые/поддельные/неликвидные вещи, но еще охотятся за деньгами с банковских карточек граждан.Здесь показательна история 68-летнего жителя Кировской области, опубликовавшего на одном из таких сайтов объявление о сдаче в аренду квартиры. С ним оперативно связался потенциальный квартирант и вызвался внести предоплату за жилье прямо сейчас — чтобы собственник вдруг не сдал квартиру кому-то другому. Перечислить деньги арендатор предложил на банковскую карту пенсионера — для этого ему нужны ее реквизиты. Мужчина назвал и номер карты, и свои инициалы, и CVC-код, и очень быстро с его счета испарились 17 тысяч рублей.Похожее заявление лежит у калининградских полицейских. Его автор — 46-летняя женщина, решившая продать в интернете лодочный мотор. Некоторое время спустя после публикации объявления, женщина получила смс-сообщение со ссылкой, по которой она перешла. Сразу же пришло другое сообщение — о том, что с ее счета списаны деньги (8 тысяч рублей). Оказалось, что после перехода по незнакомой ссылке телефон потерпевшей оказался заражен вирусом, с помощью которого злоумышленники и получили доступ к мобильному банку женщины.

Источник: nashaplaneta.su