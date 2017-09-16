«Яжемать» – едкая и безжалостная травля российских матерей

Примерно 20% москвичек в возрасте от 30 до 40 лет сегодня не хотят иметь детей. Если говорить о России в целом, то, по данным 1-го канала, становиться матерями даже не собираются 17 из 100 наших соотечественниц в возрасте от 35 до 39. Еще недавно подобное считалось дикостью. Какие-то 30 лет тому назад первый ребенок рождался в среднем у двадцатилетней мамы.

Объясняя демографические тенденции, многие пеняют на экономику. Причем, что парадоксально, материальная мотивация, в зависимости от источника, сообщающего о ней, может отличаться кардинально. Одни говорят, что проблема – в отсутствии денег на воспитание детей, скромно умалчивая о том, что рождаемость в считающейся пока относительно благополучной Западной Европе – гораздо ниже (в РФ состоянием на 2010 год коэффициент рождаемости составлял, например, 12,6 на 1000 населения, а в Германии – 8,2). Другие, наоборот, утверждают, что материальное благополучие заставляет людей расслабиться и не думать о «воспроизведении». Но тогда почему на Украине с ее тотальным неблагополучием и уровнем жизни в разы ниже российского, рождаемость – одна из самых низких на планете и продолжает снижаться со скоростью 10% в год?

Получается, проблема куда глубже и глобальнее, чем это кажется на первый взгляд. Все указывает на то, что снижение рождаемости в ряде стран мира связано с тем, что материнство «выходит из моды», а отказ от рождения ребенка и презрение к семейным ценностям считается признаком «продвинутости», «успешности» и «самодостаточности».

Детоненавистничество даже породило на Западе массовое общественное движение (возникшее в 1970-е годы, и резко расширившееся благодаря возможностям Интернета в 1990-е), постепенно проникшее и на постсоветское пространство – так называемых «чайлдфри». Его адепты частенько по-иезуитски пытаются доказать, что якобы не имеют никакого отношения к «чайлдхейтерам» и к детям на самом деле относятся нейтрально, но эта ложь легко разоблачается – достаточно зайти в любое «чайлдфришное» Интернет-сообщество и воочию убедиться в том, что «самодостаточные» и «продвинутые» искренне ненавидят детей вместе с их родителями. Самое «невинное», что можно найти на их страницах – это призывы запретить рекламу подгузников, как «пропаганду размножения». В начале 2013 года ряд «чайлдфришных» групп в социальных сетях был заблокирован по требованию правоохранительных органов за разжигание ненависти и шокирующий контент, но сегодня на деятельность представителей данного движения, похоже, махнули рукой. Сообщества, в которых состоят десятки тысяч «чайлдфри», действуют совершенно безнаказанно.

Оценки движения «со стороны» – весьма неоднозначны. На многих «женских» и научно-развлекательных сайтах можно найти утверждения о том, что подобное поведение «нормально».

Портал Kleo.ru:

«Специалисты не спешат называть чайлдфри «ненормальными». Они считают, что если человек добровольно и самостоятельно принял решение не иметь детей, при этом не нуждается в постоянном подтверждении правильности своего выбора и не пытается доказать окружающим, что только его точка зрения — единственно верная, то это осознанный подход к жизни, осуждать который не стоит».

Любопытно, но на Украине перед самым Майданом 2013 – 2014 года идеологию чайлдфри ненавязчиво пропагандировал канал олигарха Игоря Коломойского 1+1, сегодня являющийся одним из основных киевских рупоров неонацизма и русофобии.

Сайт ТК 1+1:

«С точки зрения клинической психотерапии лечить это не нужно, если решение не иметь детей принято взрослыми людьми осознанно. Понятие нормы в этом случае чаще всего является культурно обусловленной. Например, на Западе люди подвержены гонке за успехом и постоянной необходимости зарабатывать, поэтому для них уже является нормальным не заводить детей до 40 лет (…). Сегодня одиноких европейцев уже насчитывается 40%. И у некоторых социологов это вызывает опасение, ведь свободные от детей не вкладываются в продление человеческого рода. Однако, исходя из демографических данных по планете, популяция неумолимо растет. При этом демографическая ситуация разная в странах. Например, в Америке или в странах Европы наблюдается демографический спад, что объясняется повышением уровня жизни. Однако эту демографическую прореху заполняют эмигранты из мусульманских стран, в которых рождаемость растет».

А вот специалисты говорят об идеологии чайлдфри с осуждением. Психолог Аслан Мальбахов, давая комментарий по поводу деятельности движения газете «Аргументы и Факты», отзывался о ней не особо тепло:

«Честно говоря, мне не вполне понятно, почему государство не перекрывает доступ к подобным интернет-ресурсам. В конце концов, любой интернет-сайт, открыто призывающий к самоубийствам, будет немедленно заблокирован. И это совершенно справедливо! Но ведь идеология чайлдфри тоже является призывом к коллективному самоубийству, к самоубийству нации. При отказе от деторождения общество и государство могут в течение короткого времени погрузиться в хаос и перестать существовать…»

Эксперт подчеркнул, что за долгие годы практики он не встретил ни одной благополучной «чайлдфри»-семьи. А также, указал на «паразитизм» представителей движения, рассчитывающих на то, что платить им пенсию в старости, защищать их, тушить пожары, лечить их будут чужие дети.

Плотно примыкает к «чайлдфри» не так давно возникшее Интернет-движение «борцов с яжематерями» – т.е. с женщинами, воспитывающими детей. В отличие от «чистых чайлдфри», оно характерно в первую очередь для постсоветского пространства. Причем, если в самых популярных группах «чайлдфри» состоит несколько десятков тысяч человек, только в одном из пабликов из разряда «Яжемать» – 1,7 миллиона подписчиков. Всего их, по подсчетам журналистов, – порядка сорока. Посты в подобных сообществах можно условно разделить на две большие группы: «истории из жизни тупых, наглых и жадных яжематерей» и «истории о том, почему не нужно рожать детей». Например, всего за один день в группе выложен и рассказ о бабушке, у которой никогда не было мужа, детей и внуков, и которая благодаря этому регулярно ездит за границу и абсолютно счастлива; и повествование о даме, которая родила ребенка, которого сразу возненавидела, отдала его мужу и родителям, развелась и теперь счастлива в браке с мужчиной-чайлдфри; и набор картинок с различными «увлекательными занятиями» (от выгула собаки до поедания кучи гамбургеров в одиночку) и иронично-риторической подписью: «Что может быть лучше и приятнее, чем куча детей?»

В общем, никакой принципиальной разницы по содержанию между сообществами «Яжемать» и «Чайлдфри» нет. Разве что в первых больше пошловатого сарказма, направленного на дискредитацию матерей и материнства, плавно подводящего к выводу о том, что рожают детей преимущественно тупые и ограниченные люди. Таким образом, паблики типа «Яжемать» являются своего рода моральной подготовкой человека к переходу к статусу «чайлдфри».

И если прямая пропаганда идей «чайлдфри» редко просачивается в средства массовой информации (даже явно сочувствующие им журналисты говорят, как правило, максимум о «равноправии» или «нормальности»), то у борцов с «яжематерями» – уйма сочувствующих в СМИ.

Тысячи репостов и сотни тысяч просмотров собрал в свое время опубликованный в блоге на «Снобе» материал журналистки Александры Первухиной, в котором она, в достаточно жестких выражениях прошлась по матерям, которые кормят своих детей в общественных местах. Тема, пожалуй, действительно подразумевает возможность для дискуссии. Но использование слов вроде «годовасы», «яжемать», «слингпарад» и едкий сарказм в адрес мам вольно или невольно превратили пост Первухиной в настоящий гимн презрения в адрес женщин с детьми.

А вот фраза из публикации, посвященной «яжематерям», в газете «Вечерний Екатеринбург»: «Яжемать — диагноз, требующий «лечения». Как минимум коррекции!»

Цитата из статьи, размещенной на сайте «Девятка.Ру»:

««Яжматери» были всегда. Просто теперь им гораздо легче объединиться и распространить свои взгляды — есть же Интернет. Поэтому лично я очень негативно настроена к мама-форумам. Хотя бы из-за непрекращающихся увещеваний «Дал Бог зайку, даст и лужайку» и «Аборт = убийство и смертный грех». Ваши убеждения — ваше дело. Не навязывайте их другим».

Огромную «простыню» посвятил критике «яжематерей» даже стоящий обычно на государственнических позициях портал Life.ru:

«В таких пабликах появляются различные записи, где пользователи рассказывают о неадекватных проявлениях наглости и агрессии матерей (…). Клан “яжематерей” всегда поддерживает “своих”, то есть матерей. Другие женщины — состоявшиеся и без детей — враги и рабы (…). “Яжемать” вызывает исключительно отвращение и взаимную агрессию».

Эксперты-психологи, врачи, журналисты и представители церкви хватаются за голову и пытаются объяснить потенциальным адептам движения по борьбе с «яжематерями», что они гоняются за фантомом.

Блогер nedomedik:

«Ужасно бесит мемасик “яжемать”. Уверена, что 99% этих душещипательных историй плод чьей-то буйной фантазии. За всю свою жизнь встретила ровно одну девушку с ребенком, поведение которой действительно было странным (…). Больше я ни разу с подобным не сталкивалась… Наоборот, все женщины с детьми, которых я видела, всем своим видом как бы немного извиняются за то, что они своим младенцем портят порядочным людям жизнь. Даже ни разу не видела, чтобы ребенку просили место уступить в транспорте. Тем не менее, истерия по поводу яжематерей достигла такого накала, что буквально вчера я прочитала пост 12-летней (!!!!) девочки, которая, чуть ли не захлебываясь гневом писала о том как ее бесят “яжематери”. Это результат, безусловно, бесконечного чтения мемасиков и “реальных историй из жизни”, которым соцсеточки забиты под завязочку».

Православный Правозащитный Аналитический Центр:

«Особое опасение вызывают нападки деструктивных либеральных сообществ, обладающих серьезными медиа-ресурсами и искусственно инициирующих травлю в отношении незащищенных категорий граждан: одинокие матери, многодетные, малоимущие семьи, несовершеннолетние. Используя СМИ, крупные паблики в соцсетях намеренно распространяют контент, призывающий к ненависти в отношении всего, что связано с материнством и детством. В частности, в сети активно действует беспрецедентная кампания по травле материнства под общим лозунгом «Я же мать!», направленная на высмеивание матерей. Десятки сообществ под названием «Яжмать» в разных вариациях изготавливают и распространяют явно агрессивный контент, побуждающий к ненависти по отношению к матерями, многодетным семьям, детям (…). Реального массового подтверждения проблемы «наглых матерей» просто не существует, и она высосана из пальца в угоду перечисленным либеральным идеям. Существуют сообщества, которым поперек горла стоят принятые и пока еще сохраняющиеся в нашем традиционном обществе ценности святости материнства, неприкосновенности детства и семьи, которые мешают дальнейшему проведению социальных экспериментов по западным лекалам в поистине экстремистском духе».

Ульяна Скойбеда, «Комсомольская Правда»:

«Кто прав: женщина-мать или женщины-без-детей, требующие, чтобы у женщины-матери НЕ БЫЛО привилегий? Чтобы у нее было НЕ БОЛЬШЕ прав, чем у бездетных, а то и меньше? Сейчас можно было бы поиграть в политкорректность: сказать, что у каждого свой путь, что геи, к примеру, ничуть не хуже нормальных людей, даром что не способны к воспроизведению (привет, геи!)… Но я отличаюсь не корректностью, а конкретностью. Реальность такова, что тот, кто сделал для общества нечто важное, всегда имеет приоритет. Тот, кто воевал – перед теми, кто нет. Фронтовик вошел – все встали. Конструктор, изобревший космическую ракету, будет жить в академгородке и получать “академическую” пенсию – а вы нет. Это правда жизни. Все равны, но некоторые равнее. Государство оценивает, что для него является важным, с помощью пособий и льгот. Плохо оценивает: в развитых странах материнство приравнивают к работе, и женщина может жить безбедно. Но “вектор движения”, оценочный импульс: что хорошо, а что нет, – задан. И согласно нему хорошо как раз иметь детей. Общественная мораль, она, знаете ли, прагматична: нужны новые поколения. Смешные сhildfree разоряются в своих постах: “Я плачу налоги. Я такой же член общества…”, – не такой. “Детные” тоже платят налоги, но еще и рожают детей, которые будут кормить дряхленьких сhildfree на пенсии».

Однако пока что все это – глас вопиющего в пустыне. Истории из групп о «яжематерях» и прочая пропаганда бездетности – смешные, доходчивые и хорошо запоминающиеся. Такие сказки – одна из самых эффективных дробилок для русского традиционного общества, одной из базовых ценностей и основной ячейкой которого столетиями являлась семья. Группы – спокойно работают в открытом доступе, и государство, увы, даже не пытается этому как-либо противодействовать.

В США пропаганда эгоизма-индивидуализма, сексуальная революция и чайлдфри уже сделали свое дело. Согласно информации, распространенной National Institutes of Health, количество людей, страдающих нарциссическим расстройством личности среди молодых американцев в три раза больше, чем среди жителей Штатов, которым исполнилось 65 лет. А по сравнению с 1982 годом данная патология стала встречаться чаще на 58%. Стремительно сокращается в США количество молодых людей, желающих получить работу, предполагающую серьезную ответственность и карьерный рост. Американских студентов, словно подростков, интересует «известность». Они скорее готовы «светиться» в качестве прислуги при поп-звезде, чем работать на руководящей должности в какой-то корпорации. На лицо – тотальная инфантилизация общества.

Кроме того, радикально изменяется на глазах и этно-конфессиональный состав американского социума. На днях социологи из Общественного института изучения религий констатировали, что впервые в истории США «белые христиане» стали меньшинством. Их насчитывается сегодня всего лишь 43% от населения страны. Для сравнения, 40 лет тому назад данный показатель составлял около 80%… Американские правые выполнили свою историческую миссию – посодействовав победе над Советским Союзом в Холодной войне. А теперь мавр сделал свое дело, мавр может уходить.

Все, что осталось в США от традиционного общества, должно быть ликвидировано, переварено в «мультимасскультурном плавильном котле». Семье и религии нет места в жизни, которую строят неолиберальные архитекторы Нового мирового порядка. Поэтому же, на всякий случай, в срочном порядке в США начали сносить и памятниками представителям Конфедерации, которые более ста лет никому не мешали. История – штука опасная. Проснется у людей историческая память, и программа превращения общества в индивидуалистичное стадо, лишенное любых органичных связей, может дать сбой.

Такую же судьбу, судя по всему, неизвестные кукловоды уготовили и нам с вами. Все указывает на то, что именно поэтому в Интернете создаются и активно раскручиваются сообщества, в которых по полной дискредитируются семья, материнство, религия, патриотизм, пропагандируются «права человека» и гипертрофированный индивидуализм. Молодых людей учат тому, что им не нужно слушаться старших и обращать внимание на общественное мнение. Иначе их защита от манипуляций либеральных кукловодов будет слишком сильной, и безвольное стадо из них сделать не получится.

Святослав Князев, сайт Колокол России

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Источник: feedproxy.google.com