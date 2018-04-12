Что делать, если выслали дипломатов? Советы практика. Апгрейд человека

Концептуал СМИ Дипломатический бойкот поставил Россию в тупик

Дипломатический бойкот поставил Россию в тупик. Нынешняя элита никогда не сталкивалась с подобными проблемами. Однако есть советский опыт, который позволяет даже в острые фазы кризиса сохранять контакты и вести сотрудничестово. А в новой России уже появились структуры, которые буквально творят чудеса в международных отношениях, обходясь без прямой поддержки МИДа. В студии канала “День” один из самых успешных российских специалистов по этим вопросам Давид Вартанов.



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