Главная » Мировоззрение, Политика

Швейцарский историк: Россия никогда не подчинится Западу

16:02. 10 апреля 2018 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Заявил в интервью директор Института по изучению Восточной Европы в Цюрихском университете Йероним Перович

I605_______
Россияне считают себя «самодостаточной евразийской великой державой, и всё это независимо от Путина», подчеркнул швейцарский историк. Запад упустил свой шанс сильнее интегрировать Россию.

«При помощи санкций Запад надеялся ослабить российский режим, а вышло как раз наоборот. Президентские выборы в России показали, что население его поддерживает», — подчеркнул швейцарский историк.


В ходе интервью Перович настоятельно порекомендовал западным странам не прибегать к «крайним мерам» против Российской Федерации. «В Соединённых Штатах уже царит антироссийская истерия», — предупредил руководитель научного института.

По мнению историка, для Запада победа Владимира Путина на президентских выборах в России — «шанс снизить напряжённость».

«Он пользуется большой поддержкой населения и ещё раз просидит в седле шесть лет. Поэтому он может себе позволить пойти навстречу Западу. В противном случае Россия может недополучить необходимые инвестиции. Путин нуждается в европейцах — они главные покупатели нефти и газа. Кроме того, Российская Федерация гораздо сильнее вовлечена в глобальную экономику, чем Советский Союз когда-либо», — пояснил Йероним Перович.

Швейцарский историк также призвал политиков «пересилить себя» и начать переговоры на высшем уровне. «Новой Ялты быть не должно, но мы должны задуматься о новой архитектуре безопасности, которая подразумевает более тесное сотрудничество с Россией», — отметил Перович.

«Российская Федерация никогда не подчинится и никогда не станет частью западного общества с его ценностями. Россия считает себя самодостаточной евразийской великой державой, которая отстаивает свои интересы по всему миру, и всё это независимо от Путина», — констатировал директор Института по изучению Восточной Европы в Цюрихском университете.

==========================================================================

Рекомендуем:

Книги Внутреннего Предиктора СССР

===========================================================================


Ино ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как готовилось вторжение евреев в Россию, и что из этого вышло...
... Источник. По свидетельству историков, "первые, небольшие... обстановке, твёрдой швейцарской валюте, соблюдению принципа.... Дворяне русские никогда, в огромном ...с еврейским нашествием на Россию. "Жиды, — горестно... и решимостью подчиняется приказам одного человека...
Рав М.Финкель: "Зачем евреи совершили революцию в России?"
... Источник. По свидетельству историков, "первые, небольшие ... обстановке, твёрдой швейцарской валюте, соблюдению принципа.... Дворяне русские никогда, в огромном ...с еврейским нашествием на Россию. "Жиды, — горестно...(То есть, подчинился власти Римско-католической ...
История народных соборов в России
... — качества, которые никогда бы не могли развиться...заметные исключения: Нидерланды, Швейцарский союз, Польша, Венецианская...империями. Государство деспотично подчиняет себе церковь, ...», совершенно несвойственные России, утверждает историк. Несвойственные, и...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... Россия – 1 тыс. человек; Третья семейная купель: - Истоки Швейцарских гор...ведический мир не подчинялся религии, а подчинялся знанием мироустройства. ... основная часть Руси никогда не будет целовать ... оторвался от своего историко-церковного прототипа, оброс...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... Россия – 1 тыс. человек; Третья семейная купель: - Истоки Швейцарских гор...ведический мир не подчинялся религии, а подчинялся знанием мироустройства. ... основная часть Руси никогда не будет целовать ... оторвался от своего историко-церковного прототипа, оброс...
Мотивация диагностики Культуры Словянин
... Россия – 1 тыс. человек; Третья семейная купель: - Истоки Швейцарских ...В настоящем хрестиянинстве никогда не было таких...Просто подменили историю. Историки, основываясь на вымышленную ...ведический мир не подчинялся религии, а подчинялся знанием мироустройства....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>