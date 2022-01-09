Библейских иудейских кланов (колен, родов) концепция и проект (всех других концепций, проектов) могли остаться убеждениями незначительного количества людей, которые скорее всего бы были переработаны (растворились) в народах, окружающих эти кланы. Кто бы знал и применял их в повседневности, без целенаправленных действий, осуществляемых какими-то общностями, служащих приводными ремнями к действиям от решений, основанных в том числе и на прогнозах[2]:

На высших этапах полной функции управления (ПФУ (в ДОТУ (достаточно общей теории управления)) в нашей реальности прогноз общественных процессов начинается с выявления нового фактора и включения этого фактора в качестве стереотипа на будущее при построении моделей и средств для управления этими процессами.

Люди и специализированные формирования ведут прогнозы, которые отличаются глубиной и объёмом учитываемых процессов.

В Россию можно только верить.



1 на прогнозах: предназначенных для выработки: стратегии, операций, тактики, конкретики планов, действий;

2 на прогнозах: формируемых:

2 (1) формируемых: индивидами: что они желают в жизни делать, к каким целям стремиться, до чего они додумались;

2 (2) формируемых: общностями: что соответствует их идеалам, уровню развития, условиям окружающей среды,

3 на прогнозах: подкрепляемых: организацией НИОКР, подготовки и отбора управленцев, всех необходимых исполнителей, коллективов, порядков действий, организацией опытного и промышленного производства.

По мере созревания идей всё большее количество людей проникается аналогичными стремлениями и начинают организовываться в некие сообщества, у которых дело идёт более успешно за счёт функционирования слаженной коллективной психики.

Осуществление стадий (этапов) прогнозов и реализации их замыслов проходит соответственно:

1 соответственно: текущим ограничениям: уровней подпитки[3] идей обществом, освоенного массами, уровням развития коллективных психик;

2 соответственно: особенностям технологий этапов ПФУ, их смысла и содержания;

2 (1) содержания: прямых и обратных связей;

2 (2) содержания: у индивидов и общностей значений функций по:

2.2 (1) функций по: мощности;

2.2 (2) функций по: достаточности,

3 соответственно: выявляемым отклонениям, вынуждающих вносить изменения в прогнозы, настройки управляющих систем.

Для развития человечества, определения и понимания им процессов, эффективнее и проще менять индивидам и общностям текущие мировоззрения и миропонимания на более правильные и адекватные, ибо в прежних сделать это невозможно или чрезвычайно сложно.

Отступление от темы

Объективно процессы:

1 процессы: в триединстве материи-информации-меры, неразрывны с материей[4]:

1 (1) с материей: существуют:

1.1 (1) существуют: информация – описания внутреннего содержания, внешней формы, внутреннего мира, на языке жизненных обстоятельств (ЯЖО);

1.1 (2) существуют: мера – изложение способов кодирования, направлений развития и деградации, преображений самих объектов и субъектов или во что-то другое;

1.1 (3) существуют: параметры, которые: не видны, искажены, позабыты;

1.1 (4) существуют: явления, будущее которых неопределённо у ныне идущих, ещё не встречавшихся, вновь появляющихся,

2 процессы: управляемые Творцом, субъектами;

3 процессы: введённые в самоуправление.

Все представления о Жизни приходится учитывать в нашей деятельности, а также и то, что людские творения разного рода являются лишь слабым повтором (отсветом) творений Бога. Поэтому любые наши замыслы и дела необходимо согласовывать с Творцом, чтобы ненароком не вступить в противоречие с благим устройством Его творений.

А.С. Пушкин кратко изложил эту ситуацию, характерную для теорий систем управления, в заметках[5] при чтении второго тома ««История русского народа» Полевого».

В Коране во многих случаях показано развитие процессов, в том числе постепенное сотворение людей Творцом и необходимость развития их самих и разных народов и нет указания[6] на то, что человек был сотворён на Земле.

Если принять во внимание некую информацию (вполне возможно, что правдивую в некоторой её части) о переселении[7] людей в нашу солнечную систему более миллиарда лет тому назад из другой звёздной системы, то можно предположить, что из всего множества вариантов функционирования Мироздания возможен вариант, в чём-то близкий к нижеизложенному.

Постепенное повышение уровня управляемости фрагментов Мироздания происходит, в том числе и за счёт «поселения людей» на те или иные космические фрагменты, в которых до «заселения» людей специально сформированы некие начальные условия.

Затем на основе генетического кода людей (или какой-то другой составляющей, скорее всего духовной) постепенно создаётся биосфера (в привычном / непривычном для нас понимании), которая позже доводится до того состояния, когда людям после перемещения на фрагмент Космоса, ставится цель в духовном плане дорасти до «наместников» Бога.

Для этого требуется «наращивание» соответствующих объёмов содержаний и смыслов ноосферы и эгрегоров, которые всё больше способствуют превращению людей в единый организм с возможностями, соизмеримыми с существующими у фрагмента.

Функционирование такого организма (в режиме единства причин / следствий) в зависимости от выбора[8] разных направлений[9] приводит при:

1 приводит при: возрастании атеизма к катастрофам;

2 приводит при: движении в русле Промысла к праведному развитию[10].

Многие не догадываются, что у людей:

1 у людей: рождение – приход в этот мир, начинается с направления Творцом в этот мир – души. В самом зарождении участвуют: Творец, дарующий судьбу и миссию; родители, передающие свой и предков дух и генетику,

1 (1) душа: на основе ей переданного строит описание организма – дух:

1 (2) душой и духом: строится – психика, ей управляется организм, развивающийся, угасающий,

2 у людей: при уходе:

2 (1) при уходе: телесная оболочка идёт на гумус, дух в ноосферу, душа на разбор полётов к Творцу;

2 (2) при уходе: неизвестны дальнейшие преображения, необходимость о них последующих знаний,

3 у людей: при освоении качественно новой информации изменение мышления, стереотипов и поведения – весьма долгий и трудозатратный процесс.

Нынешняя база прогнозов

Предположим, что на каждом уровне ОСУ пока сохраняется выявленное в наблюдениях соотношение: «2% людей думают; 3% думают, что думают; 95% скорее умрут, чем будут думать». Тогда при отнесении 5% к думающим (отдельно сортировать 2% и 3% вряд ли следует) для настоящего времени получим некое количество[11] людей из общей численности 8 млрд. жителей Земли.

Оперируя этими усреднёнными весьма приблизительными количествами умных людей (способных выделять новые факторы, додумываться до новых гипотез или моделей, или более правильно оценивать прежние достижения людей в познании и практике), на самом высшем уровне их может не хватать для работоспособности жреческой структуры, подобной структуре древнего Египта 6 < 2Ⅹ(1+10) = 22 иерофантов.

Вполне возможно, что до последней глобальной катастрофы – всемирного потопа, бывшего 11 000 – 13 000 лет тому назад, большая часть людей, уцелевших в глобальной катастрофе, начали своё развитие[12] от каменного века (или не смогли поддерживать и применять ранее достигнутый уровень знаний по причине малого количества уцелевших и низкой мощности коллективной психики).

В Коране сообщается, что Творец:

1 Творец: посылал пророков и посланников, но люди их уничтожали;

2 Творец: защитил Иисуса[13] от вожделеющих его казнить:

2 (1) Иисус: посетил Русь, в которой русские не помнят случаев о посланных для неё пророков. Иисус отправился на Русь по другим причинам, чтобы на практике убедиться:

2.1 (1) убедиться: в более гармоничном обществе, организованном на других основаниях;

2.1 (2) убедиться: что принципы и дела иудейские направлены в тупик;

2.1 (3) убедиться: всякий праведник защищён.

Возвращаемся к рассуждениям о Руси и тогда можем предположить, что:

1 предположить, что: для численности Руси в 1-м веке в 7,5 млн (принимаем её такой же, как в 9-м веке, ибо данные по 1-му веку отсутствуют (потеряны, а скорее уничтожены агрессорами)) всё время кто-то был на уровне, сравнимым с пророческим, при этом остальные люди считали этих выдающихся по нравственным качествам людей обычными общинниками, но весьма знающими и умеющими находить решения сложных вопросов общества, организовывать подготовку и реализацию непривычного (небывалого) для общества;

2 предположить, что: у русских:

2 (1) у русских: сохранены соотношения по всем уровням ОСУ, характерные для 1-го века нашей эры, начиная с людей, которых за пророков не считали;

2 (2) у русских: миссия – спасать всё человечество от катастроф[14], служить в социальной области маяком, но не было движения к более справедливому обществу.

В соответствии с этими предположениями получается, что ныне в России людей, сравнимых по качествам с пророками, в каждом очередном поколении на 1-м уровне ОСУ не менее (146 млн: 7.5 млн) = 20-ти. Их численность, также как и численность русских по остальным[15] уровням ОСУ, определяется не особыми происхождением и другой биологией, а социальными качествами[16], в том числе НЭК, включающих доброжелательность, готовность прийти на помощь другим, защиту от агрессоров.

Вряд ли все нападки за якобы неблаговидные помыслы и дела ГП и «выдающихся» деятелей прошлых эпох, будут обоснованными и правильными, на самом деле они не имеют под собой никакой почвы, кроме наших ретроспективных знаний и умений. Ни ГП, ни выдающиеся деятели прошлого фактически не могли организовывать то, что «простым людям» по уровню[17] их развития было недоступно. Поступательное движение общества к достижению большей человечности определяется способностями и готовностью:

1 готовностью: поколений женщин, определять важнейшую цель – воспитание[18] более праведных детей по сравнению с предшествующими поколениями;

2 готовностью: наиболее воспитанных и подготовленных мужчин своевременно разрабатывать в социальной сфере более совершенные модели (проекты и процессы). Это аналогично тому, что ныне делается в технических проектах и процессах при разработке новых изделий, для которых готовят многие варианты со значительным запасом нововведений, далее из которых выбирается конкретика:

2 (1) конкретика: следующих шагов развития;

2 (2) конкретика: для каждой страты общества, что обеспечивается: подготовкой материалов моделей и проектов, устранением в них ошибок, пресечением агрессии любого вида (с 1-го по 7-ой ОСУ), предотвращением последствий:

2.2 (1) последствий: Россия отправляется в рай;

2.2 (2) последствий: Запад – в ад за счёт: ошибочных решений разработчиков; действий людей, вызванных неуравновешенной психикой.

Конкретика прогнозов

Прогнозы сформированы относительно процессов в России[19], для которой среда:

1 среда: окружающая[20]:

1 (1) окружающая: США полтора-два века будут «разваливаться»: под давлением накопленных ими противоречий, идущих: от аборигенов, у которых захвачены территории обманом, с применением высших ОСУ; устроенных: агрессивных войн, «разноцветных» революций; от результатов роли «мирового жандарма», одновременного сохранения недостатков и преимуществ в системе управления;

1 (2) окружающая: ВеликобрАтания в течении трёх веков будет терять: функции метрополии западной цивилизации, управление колониями и криптоколониями;

1 (3) окружающая: Китай в течение пяти веков будет в идеалах перестраиваться от местной к глобальной концепции;

1 (4) окружающая: Индия в течении четырёх веков будет идти из состояния, раздробленного к объединённому;

1 (5) окружающая: буферная зона между западной и русской цивилизацией – бывшие страны «соцлагеря»: терять в течении трёх веков управление ВеликобрАтанией, приобретать пять веков субъектность;

1 (6) окружающая: Россию Окраина: два века избавляться от претензий «мневседолжны», три века учиться «подстригать» неадекватные «элиты», четыре века переходить к пониманию преимуществ единения;

1 (7) окружающая: Главное управление человечества (ГУ)[21] может будет девять веков включать в свой состав управленцев России, применять русские решения;

2 среда: внутренняя[22]:

2 (1) внутренняя: мужчины три поколения будут осваивать применение добронравной концепции;

2 (2) внутренняя: труженики пять поколений взращивать:

2.2 (1) взращивать: «советы чести и совести» (СЧС) с функциями:

2.2.1 (1) с функциями: подбора составов новых женсоветов[23];

2.2.1 (2) с функциями: подготовки решений для «элит»;

2.2.1 (3) с функциями: выявления существа и смысла, подготовленного «элитами»;

2.2.1 (4) с функциями: отбора в «элиты» кандидатов по совести, справедливости, способностям и умению,

2.2 (2) взращивать: новые женсоветы с функциями: отбора для реализации массами решений «элит», помощи в выборе средств воспитания детей;

2 (3) внутренняя: женщины семь поколений будут приступать к более правильному и праведному воспитанию привилегированного слоя детей: «детям – всё лучшее»;

2 (4) внутренняя: «элиты» девять поколений осваивать: добронравное и праведное взаимодействие с обществом, принцип «потомки отвечают за дела предков».

Выводы

Освоение более высоких ОСУ и качеств людей – процессы[24] весьма длительные и трудозатратные и не могут с лёгкостью появиться в режиме чуда с сегодня на завтра.

Качества и действия «элит»[25] зависят от качеств и действий «простых людей», обеим составляющим общества придётся идти навстречу друг другу для преображения в правильном и праведном направлении.

Ни на ГП, ни на выдающиеся деятелей прошлого нападки не являются обоснованными и правильными, не имеют под собой никакой почвы кроме наших ретроспективных знаний и умений.

Наше общее будущее зависит от:

1 зависит от: состояния внешней и внутренней среды;

2 зависит от: проектов и процессов движения к лелеемым идеалам:

3 зависит от: инициативы и творчества всех и каждого.

Подготовлено СБ СССР[26]

(25.11 – 30.12.2021)

[1] Недостаточно с чем-то ознакомиться и якобы тут же любому человеку будет понятна изложенная информация. Не освоившим в достаточной мере понимание сложных вещей, далее читать небезопасно.

[2] По существу, в заметке продолжается применение той формы материала, которая близка к специфическому изложению алгоритмов высокого уровня, использованного в заметке: «Возможные алгоритмы»: https://www.planet-kob.ru/articles/9844/vozmozhnye-algoritmy#tt11441.

[3] Если кто-то стремится к чему-то ранее несбыточному, то это часто воспринимается:

1 воспринимается: аналогично притчи «Когда меняются воды» – сумасшедшим, осмысливающих прорывные соображения – «не от мира сего»;

2 воспринимается: в качестве мифов и легенд, сказок, художественных произведений, результатов НИОКР, непонятной (никчемной) информации;

3 воспринимается: бесполезными занятиями людей по интересам, склонностям, способностям.

В конечном счёте этими делами занимаются все люди в обществе. Превращение профессий познания нового в виде каст и классов вряд ли способствует качеству и полноте освоения новой информации обществом, что сказывается на безопасности, воспитанности, способах применения этой информации.

[4] Посвящённые в нечто более значимое, чем в повседневные дела, древнеегипетские жрецы рассматривали мироздание в качестве неразрывных процессов триединства материи-информации-меры, эти процессы нельзя разъять на части, по отдельности они не существуют, но для непосвящённых предназначались и применялись ущербные четыре категории сами по себе: материя (энергия), силы, пространство, время.

[5] «Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенных Гизотом из истории християнского Запада. – Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном, и события жизни человеч.<ества> были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая – мощного, мгновенного орудия Провидения».

[6] Коран

Глава 57 (15). Ал-Хиджр

26. Мы сотворили человека из гончарной глины,

Сухой и звонкой, как фаянс,

Которой Мы придали форму.

27. А прежде этого

Мы сотворили джиннов из палящего огня.

[7] Примеры славянских летоисчислений (на 2021 год от Р.Х.):

https://derzhavarus.ru/letoischislenie.html:.

Лето 7522 от Сотворения Мира в Звёздном Храме (5515 до Р.Х.);

…

Лето 604395 от Времени Трёх Солнц.

Это лишь часть основных больших событий, от которых велось летоисчисление. Первая Вайтмара Великой Расы прибыла на Мидгард-Землю больше миллиарда лет назад. Сначала наши Предки заселили спутники Земли Ния, Стрибога, Перуна, потом была заселена и обжита Земля Деи, затем Орея, потом Мидгард.

[8] «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».

[9] Приходится напоминать, особенно воцерковленным, что верующими являются все люди:

1 люди: верят:

1 (1) верят: непосредственно Творцу;

1 (2) верят: в возводимую на Творца ложь:

1.2 (1) ложь: во что-то: «священные писания», предания, приметы, суеверия;

1.2 (2) ложь: о ком-то: буйном, вожде, фюрере, бесе, себе,

2 люди: атеисты: не подвигаются к непосредственной вере Творцу, требуют любые доказательства, уничтожают теизм.

[10] Предлагается в рассуждениях применять:

1 применять: что всё в наших знаниях содержит ошибки:

1 (1) ошибки: учитываются, исправляются с применением той или иной схемы, изложенной в ДОТУ, из которых самой совершенной признаётся предиктор-корректор:

1.1 (1) предиктор-корректор: применяется в творениях людей, в том числе с искусственным интеллектом (ИИ). Вряд ли Творцу зачем-то нужно было создавать людей, в противном случае с их функциями легко бы справился созданный ИИ;

1.1 (2) предиктор-корректор: по нашему мнению, считаем, что без некоторых уточнений его нынешняя версия неприменима к человеку и его общностям, ибо при обработке информации по мере развития общества находятся прежние и постоянно появляются новые:

1.1.2 (1) новые: исходя из теоремы Гёделя о неполноте, противоречия встречаются в любом продолжительном тексте (изложении какого-либо знании);

1.1.2 (2) новые: применяемые методы познания и применения этих знаний обязательно несут ошибки;

1.1.2 (3) новые: для исправления неудовлетворительных результатов формулируются модели:

1.1.2.3 (1) модели: которые при их применении следует изменять таким образом, чтобы эти ошибки приносили минимальный вред;

1.1.2.3 (2) модели: динамичные, более точные, но для многих непонятные, например, некая кипящая субстанция, в которой: жидкость – ныне признанные правильными знания, противоречия и ошибки – пузыри;

1.1.2.3 (3) модели: статичные, которые из-за медленного темпа устранения ошибок, могут быть более понятными, например, что-то напоминающее «швейцарский сыр», в котором: ныне признаваемые правдивыми знания – вещество твёрдое; противоречия и ошибки – полости:

1.1.2.3 (4) модели: недостатки в них: прежние – устраняются, новые – в реальных ситуациях проявляются, их можно преобразовывать, применяя способы, основанные на доказательстве Перельманом гипотезы Пуанкаре, сводя «пузыри» и «полости» с противоречиями и ошибками к минимальным размерам,

2 применять: устранение противоречий и ошибок индивидами и коллективами обеспечивать созданием условий для:

2 (1) условий для: доброго воспитания;

2 (2) условия для: освоения мировоззрений и методологий;

2 (3) условия для: деятельности в обществе проектируемых и поддерживаемых структур и бесструктурного управления.

[11] Прикидочные расчёты проведены в обратном направлении для каждого обобщённого средства управления (ОСУ) от уровня 7-го к 1-му:

1 уровня: в соответствии с высшими НЭК – 6.

2 уровня: «мировоззрения и методологии» – 125;

3 уровня: «история, её алгоритмика» – 2500;

4 уровня: «знания наук и конфессий» – 50 000;

5 уровня: «финансирование производства и распределения» – 1 млн;

6 уровня: «генетическое оружие» – 20 млн;

7 уровня: «горячие войны» с обычным вооружением – 400 млн = 8 млрд: 20.

[12] Отсутствие предпосылок немедленного освоения высших уровней ОСУ, привело к необходимости развиваться с 7-го уровня.

Косвенным подтверждением таких процессов в аналогичных условиях являются:

1 являются: ведение многочисленных конфликтов и войн;

2 являются: силовое создание метрополиями колоний и криптоколоний;

3 являются: осуществление клановыми обществами:

3 (1) обществами: на Русь набегов степняков, для защиты от них были построены Змиевы валы на южных границах,

3 (2) обществами: грабежи на Северном Кавказе пассажиров поездов.

[13] На наш взгляд, в Гефсиманском саду Иисус молился не о своём спасении, а о вразумлении иудеев и их хозяев, тогда можно предположить, что других пророков люди не убивали, за убийства они воспринимали иллюзии. Всех праведников Творец напрямую своевременно забирал к Себе, чтобы у людей не было ни малейшего повода обвинить Его в низких нравственно-этических мерилах.

Творец не позволяет издеваться над праведниками любой взвинченной толпе, отдельным злоумышленникам и их вдохновителям.

Благость Творца намного выше НЭК людей: прежних, нынешних и будущих.

[14] Аналогичные мнения высказаны Н.Н. Вашкевичем в книге: «Системные языки мозга».



В этой книге Вашкевич в Мировой державе (протоцивилизации) выделил номером, цветом, особенностями в языках, занятиями каждый регион:

1 регион: Русь (Красный). Охранял державу от набегов племен, которые были не прочь поживиться за счет богатых городов, спасал население в случае стихийных бедствий;

2 регион: Египет (Оранжевый). Занимался химией, тайными знаниями, старался подчинить себе окрестные народы обманом, сформировав библейские проекты и концепцию, которые за счёт умножения и возвращения лжи в управление ведут к глобальной катастрофе;

3 регион: Индия (Желтый). Занимался исследованиями физики (природы) и созданием инженерами механизмов;

4 регион: Аравия (Зеленый, кочевники-бедуины). Занимался выращиванием скота, проведением караванов через степи и пустыни от одного оазиса к другому;

5 регион: Ливия (Голубой). Занимался скотоводством в Африке и снабжением всей протоцивилизации мясом;

6 регион: Китай (Синий). Занимался медициной и восстановлением населения протоцивилизации в случае катастроф;

7 регион: Вавилон (Фиолетовый). Занимался исследованиями (фундаментальной наукой).

[15] В соответствии с вышеприведёнными предположениями расчёт численности проведён в прямом направлении по уровням от 1-го к 7-му ОСУ округлённые количества людей в России и соотнесён с количествами в человечестве (приведены в скобах):

1 уровень: 146 млн : 7.5 млн = 20 > (6)

2 уровень: 400 > (125)

3 уровень: 8 000 > (2500)

4 уровень: 160 000 > (50 000)

5 уровень: 3 200 000 > (1 000 000)

6 уровень: 64 000 000 > (20 000 000)

7 уровень: 1 280 000 000 > (400 000 000 = 8 000 000 000 : 20).

Иными словами, в среднем все уровни ОСУ России превышают соответствующие значения нынешней глобальной цивилизации.

В приблизительных расчётах по России весьма скромные наши два предположения в действительности приводят к б́ольшему запасу количества людей, освоивших те или иные высшие уровни ОСУ.

Косвенными подтверждениями правильности результатов таких расчётов для русских является:

1 является: способности: нахождения неожиданных, простых, эффективных решений; договариваться с противниками о мире или пресекать их агрессию;

2 является: способность другим государствам искать компромиссы при спорах.

Это позволяет мирно, но твёрдо разрешать основные противоречия на Земле между странами и народами, не скатываясь в катастрофы.

[16] Вполне возможно, что до всемирного потопа, у цивилизации русичей уже были сформированы эти социальные качества, которые являются важными стратегическими преимуществами по сравнению с характеристиками людей других региональных цивилизаций, в том числе психически раздавленными библейскими проектом и концепцией.

[17] Люди, поднявшиеся на высокие уровни развития (понимания), ранее могли, могут ныне и в будущем: готовить, разрабатывать, пропагандировать любые замечательные проекты и процессы, но «простые люди» будут считать эти разработки: сумасшедшими, непонятными, вредными, вплоть до соответствующего уровня развития самих людей.

Спрашивается, а кто же тогда будет воплощать эти проекты и процессы в жизнь, неужели не повторятся бывшие действия луддитов в Англии и аналогичные действия неподготовленных людей в других странах?

В книге казанского учителя А. Димиева «Классная Америка», приводится объяснение целенаправленности и деятельности в «простых» школах в США – главное, не дать подросткам включиться в преступную среду (содержание подростков в школах обходится дешевле, чем содержание их в тюрьмах, подростки рано не приобщаются к преступной среде, что уже во взрослом возрасте не подталкивает их к повторным преступлениям), при этом цель: получение знаний учащимися – определена в качестве несущественной.

Примерно в этом же направлении силами либералов, после тихого государственного переворота в СССР, устроенного доморощенными и забугорными «элитами» с 26.06.1953 (расстрел из БТР Берии на обеде в доме) по 04.10.1993 (расстрел из танков остатков Советской власти в Белом доме), образование превращают в дебильное и воспитание для детей – в ненужную составляющую.

Иными словами, вместо творцов советской эпохи желают из детей сделать потребителей, равных свиньям у корыта с кормом под лозунгом: «Хлеба (суррогатного) и зрелищ (развращающих)».

Эта же тенденция видимо сохранится у каждого нового поколения либеральных «элит» и продолжится до эпохи превращения всего человечества в наместников Творца на Земле.

[18] Оценки сроков освоения в РФ концептуальных знаний, относящихся ко 2-му – 5-му уровням ОСУ приведены в заметке СБ СССР: «Особенности стратегии, тактики, распространения концепции в России»:

ЖЖ: https://russkybolshevik.livejournal.com/14428.html

ВК: https://vk.com/russkybolshevik?w=wall-33653590_1284%2Fall

ПК: https://www.planet-kob.ru/analytics/9267/osobennosti-strategii-taktiki-rasprostraneniya-koncepcii-v-rossii.

[19] Формулирование, публикация и разъяснение многим лицам и общностям концепции общественной безопасности (КОБ) коллективом ВП СССР постепенно «прорастают» в нашей жизни и уже достаточно хорошо видны в Русской цивилизации.

[20] Коран

Глава 112 (49). Комнаты

12. О вы, кто верует! С особым тщанием

Себя от подозрительности берегите, -

Бывают случаи, в которых она становится грехом;

И не подсматривайте друг за другом,

И за спиной друг друга не злословьте.

Захочет кто-нибудь из вас есть мясо умершего брата?

Вам омерзительно бы это было!

А потому внимайте Слову Высшего, -

Ведь обращающ Он и милосерден!

13. О люди! Мы сотворили вас от пары: мужа и жены.

И создали из вас семейные роды и разные народы,

Чтоб вы могли друг друга знать …

[21] В заметке (11.03 – 06.04.2021): «Главное управление человечеством»:

https://www.planet-kob.ru/articles/9648/glavnoe-upravlenie-chelovechestvom изложено высшее управление по сравнению с концептуальной властью.

[22] Другие люди и коллективы могут не только озвучивать и добиваться праведного преображения в других временных периодах, но главным образом это будет зависеть от их:

1 зависеть от их: творческой активности большинства людей в коллективах,

2 зависеть от их: заботы и помощи в развитии другим людям и общностям, нахождения и внедрения процессов, сокращающих усилия при преображении, перенаправляющих высвобождающиеся ресурсы на более эффективные дела, что является не тривиальными задачами, ибо у людей разные: субъектность, уровень подготовки, потенциал развития, окружающая обстановка, понимание и следование принципам:

2 (1) принципам: «спасение утопающих – дело рук самих утопающих»;

2 (2) принципам: преображение каждого и общностей в состоявшихся человеков – забота и необходимость всех и каждого;

2 (3) принципам: переход труда преимущественно в материальном производстве к духовному преображению – воспитанию и образованию.

[23] Женщины будут переходить от:

1 переходить от: обустройства семей – «гнёзд» (подобно тому, как это происходит у животных) к более человечному состоянию,

2 переходить от: понятий и дел традиционной семьи к заботе и делам в более широких семьях – род, народ, цивилизация.

[24] Оценки нового, в том числе прогнозы, чаще всего приходится умножать на величину числа π = 3.14… (выведенного из наблюдений опытным путём), как бы это не было печально для кого-то.

[25] Качество «элит» определяется добрыми воспитанием и самовоспитанием, но пока редко существующая система управления заботится о предоставлении возможностей людям в росте уровней:

1 уровней: НЭК, справедливости, подспудно нарушаемой «элитами», которые беспокоятся о своих: кусках масла на бутербродах с чёрной (красной) икрой, золотых унитазах, прочих цацках;

2 уровней: понимания, образованности.

[26] Всё, что обсуждается в этой области, является мнениями людей, вызванных их интересами, в частности они могут быть и такими, чтобы изложение реальных дел вывёртывалось наизнанку для достижения целей в различных направлениях и предназначениях.

Мнения не являются неусомнительными истинами и все люди призываются к поиску ошибок (лжи) и к их исправлению.

СБ СССР



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