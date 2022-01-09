Прогноз процессов
Тем более жаль, что письменная подача, (т.е. не суть, а форма) всё же в чём-то проигрывает подавляющему большинству подобных сочинений. Хотя есть и некоторый прогресс: сами тексты стали многократно короче, и теперь статья помещается в один пост ЖЖ!
*
«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
1866 г.
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, –
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…
Федор Тютчев.
Санкт-Петербург
27 февраля 1869
ПРОГНОЗ[1] ПРОЦЕССОВ
Предпосылки прогнозов
Люди и специализированные формирования ведут прогнозы, которые отличаются глубиной и объёмом учитываемых процессов.
На высших этапах полной функции управления (ПФУ (в ДОТУ (достаточно общей теории управления)) в нашей реальности прогноз общественных процессов начинается с выявления нового фактора и включения этого фактора в качестве стереотипа на будущее при построении моделей и средств для управления этими процессами.
Библейских иудейских кланов (колен, родов) концепция и проект (всех других концепций, проектов) могли остаться убеждениями незначительного количества людей, которые скорее всего бы были переработаны (растворились) в народах, окружающих эти кланы.
Кто бы знал и применял их в повседневности, без целенаправленных действий, осуществляемых какими-то общностями, служащих приводными ремнями к действиям от решений, основанных в том числе и на прогнозах[2]:
1 на прогнозах: предназначенных для выработки: стратегии, операций, тактики, конкретики планов, действий;
2 на прогнозах: формируемых:
2 (1) формируемых: индивидами: что они желают в жизни делать, к каким целям стремиться, до чего они додумались;
2 (2) формируемых: общностями: что соответствует их идеалам, уровню развития, условиям окружающей среды,
3 на прогнозах: подкрепляемых: организацией НИОКР, подготовки и отбора управленцев, всех необходимых исполнителей, коллективов, порядков действий, организацией опытного и промышленного производства.
По мере созревания идей всё большее количество людей проникается аналогичными стремлениями и начинают организовываться в некие сообщества, у которых дело идёт более успешно за счёт функционирования слаженной коллективной психики.
Осуществление стадий (этапов) прогнозов и реализации их замыслов проходит соответственно:
1 соответственно: текущим ограничениям: уровней подпитки[3] идей обществом, освоенного массами, уровням развития коллективных психик;
2 соответственно: особенностям технологий этапов ПФУ, их смысла и содержания;
2 (1) содержания: прямых и обратных связей;
2 (2) содержания: у индивидов и общностей значений функций по:
2.2 (1) функций по: мощности;
2.2 (2) функций по: достаточности,
3 соответственно: выявляемым отклонениям, вынуждающих вносить изменения в прогнозы, настройки управляющих систем.
Для развития человечества, определения и понимания им процессов, эффективнее и проще менять индивидам и общностям текущие мировоззрения и миропонимания на более правильные и адекватные, ибо в прежних сделать это невозможно или чрезвычайно сложно.
Отступление от темы
Объективно процессы:
1 процессы: в триединстве материи-информации-меры, неразрывны с материей[4]:
1 (1) с материей: существуют:
1.1 (1) существуют: информация – описания внутреннего содержания, внешней формы, внутреннего мира, на языке жизненных обстоятельств (ЯЖО);
1.1 (2) существуют: мера – изложение способов кодирования, направлений развития и деградации, преображений самих объектов и субъектов или во что-то другое;
1.1 (3) существуют: параметры, которые: не видны, искажены, позабыты;
1.1 (4) существуют: явления, будущее которых неопределённо у ныне идущих, ещё не встречавшихся, вновь появляющихся,
2 процессы: управляемые Творцом, субъектами;
3 процессы: введённые в самоуправление.
Все представления о Жизни приходится учитывать в нашей деятельности, а также и то, что людские творения разного рода являются лишь слабым повтором (отсветом) творений Бога. Поэтому любые наши замыслы и дела необходимо согласовывать с Творцом, чтобы ненароком не вступить в противоречие с благим устройством Его творений.
А.С. Пушкин кратко изложил эту ситуацию, характерную для теорий систем управления, в заметках[5] при чтении второго тома ««История русского народа» Полевого».
В Коране во многих случаях показано развитие процессов, в том числе постепенное сотворение людей Творцом и необходимость развития их самих и разных народов и нет указания[6] на то, что человек был сотворён на Земле.
Если принять во внимание некую информацию (вполне возможно, что правдивую в некоторой её части) о переселении[7] людей в нашу солнечную систему более миллиарда лет тому назад из другой звёздной системы, то можно предположить, что из всего множества вариантов функционирования Мироздания возможен вариант, в чём-то близкий к нижеизложенному.
Постепенное повышение уровня управляемости фрагментов Мироздания происходит, в том числе и за счёт «поселения людей» на те или иные космические фрагменты, в которых до «заселения» людей специально сформированы некие начальные условия.
Затем на основе генетического кода людей (или какой-то другой составляющей, скорее всего духовной) постепенно создаётся биосфера (в привычном / непривычном для нас понимании), которая позже доводится до того состояния, когда людям после перемещения на фрагмент Космоса, ставится цель в духовном плане дорасти до «наместников» Бога.
Для этого требуется «наращивание» соответствующих объёмов содержаний и смыслов ноосферы и эгрегоров, которые всё больше способствуют превращению людей в единый организм с возможностями, соизмеримыми с существующими у фрагмента.
Функционирование такого организма (в режиме единства причин / следствий) в зависимости от выбора[8] разных направлений[9] приводит при:
1 приводит при: возрастании атеизма к катастрофам;
2 приводит при: движении в русле Промысла к праведному развитию[10].
Многие не догадываются, что у людей:
1 у людей: рождение – приход в этот мир, начинается с направления Творцом в этот мир – души. В самом зарождении участвуют: Творец, дарующий судьбу и миссию; родители, передающие свой и предков дух и генетику,
1 (1) душа: на основе ей переданного строит описание организма – дух:
1 (2) душой и духом: строится – психика, ей управляется организм, развивающийся, угасающий,
2 у людей: при уходе:
2 (1) при уходе: телесная оболочка идёт на гумус, дух в ноосферу, душа на разбор полётов к Творцу;
2 (2) при уходе: неизвестны дальнейшие преображения, необходимость о них последующих знаний,
3 у людей: при освоении качественно новой информации изменение мышления, стереотипов и поведения – весьма долгий и трудозатратный процесс.
Нынешняя база прогнозов
Предположим, что на каждом уровне ОСУ пока сохраняется выявленное в наблюдениях соотношение: «2% людей думают; 3% думают, что думают; 95% скорее умрут, чем будут думать». Тогда при отнесении 5% к думающим (отдельно сортировать 2% и 3% вряд ли следует) для настоящего времени получим некое количество[11] людей из общей численности 8 млрд. жителей Земли.
Оперируя этими усреднёнными весьма приблизительными количествами умных людей (способных выделять новые факторы, додумываться до новых гипотез или моделей, или более правильно оценивать прежние достижения людей в познании и практике), на самом высшем уровне их может не хватать для работоспособности жреческой структуры, подобной структуре древнего Египта 6 < 2Ⅹ(1+10) = 22 иерофантов.
Вполне возможно, что до последней глобальной катастрофы – всемирного потопа, бывшего 11 000 – 13 000 лет тому назад, большая часть людей, уцелевших в глобальной катастрофе, начали своё развитие[12] от каменного века (или не смогли поддерживать и применять ранее достигнутый уровень знаний по причине малого количества уцелевших и низкой мощности коллективной психики).
В Коране сообщается, что Творец:
1 Творец: посылал пророков и посланников, но люди их уничтожали;
2 Творец: защитил Иисуса[13] от вожделеющих его казнить:
2 (1) Иисус: посетил Русь, в которой русские не помнят случаев о посланных для неё пророков. Иисус отправился на Русь по другим причинам, чтобы на практике убедиться:
2.1 (1) убедиться: в более гармоничном обществе, организованном на других основаниях;
2.1 (2) убедиться: что принципы и дела иудейские направлены в тупик;
2.1 (3) убедиться: всякий праведник защищён.
Возвращаемся к рассуждениям о Руси и тогда можем предположить, что:
1 предположить, что: для численности Руси в 1-м веке в 7,5 млн (принимаем её такой же, как в 9-м веке, ибо данные по 1-му веку отсутствуют (потеряны, а скорее уничтожены агрессорами)) всё время кто-то был на уровне, сравнимым с пророческим, при этом остальные люди считали этих выдающихся по нравственным качествам людей обычными общинниками, но весьма знающими и умеющими находить решения сложных вопросов общества, организовывать подготовку и реализацию непривычного (небывалого) для общества;
2 предположить, что: у русских:
2 (1) у русских: сохранены соотношения по всем уровням ОСУ, характерные для 1-го века нашей эры, начиная с людей, которых за пророков не считали;
2 (2) у русских: миссия – спасать всё человечество от катастроф[14], служить в социальной области маяком, но не было движения к более справедливому обществу.
В соответствии с этими предположениями получается, что ныне в России людей, сравнимых по качествам с пророками, в каждом очередном поколении на 1-м уровне ОСУ не менее (146 млн: 7.5 млн) = 20-ти. Их численность, также как и численность русских по остальным[15] уровням ОСУ, определяется не особыми происхождением и другой биологией, а социальными качествами[16], в том числе НЭК, включающих доброжелательность, готовность прийти на помощь другим, защиту от агрессоров.
Вряд ли все нападки за якобы неблаговидные помыслы и дела ГП и «выдающихся» деятелей прошлых эпох, будут обоснованными и правильными, на самом деле они не имеют под собой никакой почвы, кроме наших ретроспективных знаний и умений. Ни ГП, ни выдающиеся деятели прошлого фактически не могли организовывать то, что «простым людям» по уровню[17] их развития было недоступно. Поступательное движение общества к достижению большей человечности определяется способностями и готовностью:
1 готовностью: поколений женщин, определять важнейшую цель – воспитание[18] более праведных детей по сравнению с предшествующими поколениями;
2 готовностью: наиболее воспитанных и подготовленных мужчин своевременно разрабатывать в социальной сфере более совершенные модели (проекты и процессы). Это аналогично тому, что ныне делается в технических проектах и процессах при разработке новых изделий, для которых готовят многие варианты со значительным запасом нововведений, далее из которых выбирается конкретика:
2 (1) конкретика: следующих шагов развития;
2 (2) конкретика: для каждой страты общества, что обеспечивается: подготовкой материалов моделей и проектов, устранением в них ошибок, пресечением агрессии любого вида (с 1-го по 7-ой ОСУ), предотвращением последствий:
2.2 (1) последствий: Россия отправляется в рай;
2.2 (2) последствий: Запад – в ад за счёт: ошибочных решений разработчиков; действий людей, вызванных неуравновешенной психикой.
Конкретика прогнозов
Прогнозы сформированы относительно процессов в России[19], для которой среда:
1 среда: окружающая[20]:
1 (1) окружающая: США полтора-два века будут «разваливаться»: под давлением накопленных ими противоречий, идущих: от аборигенов, у которых захвачены территории обманом, с применением высших ОСУ; устроенных: агрессивных войн, «разноцветных» революций; от результатов роли «мирового жандарма», одновременного сохранения недостатков и преимуществ в системе управления;
1 (2) окружающая: ВеликобрАтания в течении трёх веков будет терять: функции метрополии западной цивилизации, управление колониями и криптоколониями;
1 (3) окружающая: Китай в течение пяти веков будет в идеалах перестраиваться от местной к глобальной концепции;
1 (4) окружающая: Индия в течении четырёх веков будет идти из состояния, раздробленного к объединённому;
1 (5) окружающая: буферная зона между западной и русской цивилизацией – бывшие страны «соцлагеря»: терять в течении трёх веков управление ВеликобрАтанией, приобретать пять веков субъектность;
1 (6) окружающая: Россию Окраина: два века избавляться от претензий «мневседолжны», три века учиться «подстригать» неадекватные «элиты», четыре века переходить к пониманию преимуществ единения;
1 (7) окружающая: Главное управление человечества (ГУ)[21] может будет девять веков включать в свой состав управленцев России, применять русские решения;
2 среда: внутренняя[22]:
2 (1) внутренняя: мужчины три поколения будут осваивать применение добронравной концепции;
2 (2) внутренняя: труженики пять поколений взращивать:
2.2 (1) взращивать: «советы чести и совести» (СЧС) с функциями:
2.2.1 (1) с функциями: подбора составов новых женсоветов[23];
2.2.1 (2) с функциями: подготовки решений для «элит»;
2.2.1 (3) с функциями: выявления существа и смысла, подготовленного «элитами»;
2.2.1 (4) с функциями: отбора в «элиты» кандидатов по совести, справедливости, способностям и умению,
2.2 (2) взращивать: новые женсоветы с функциями: отбора для реализации массами решений «элит», помощи в выборе средств воспитания детей;
2 (3) внутренняя: женщины семь поколений будут приступать к более правильному и праведному воспитанию привилегированного слоя детей: «детям – всё лучшее»;
2 (4) внутренняя: «элиты» девять поколений осваивать: добронравное и праведное взаимодействие с обществом, принцип «потомки отвечают за дела предков».
Выводы
Освоение более высоких ОСУ и качеств людей – процессы[24] весьма длительные и трудозатратные и не могут с лёгкостью появиться в режиме чуда с сегодня на завтра.
Качества и действия «элит»[25] зависят от качеств и действий «простых людей», обеим составляющим общества придётся идти навстречу друг другу для преображения в правильном и праведном направлении.
Ни на ГП, ни на выдающиеся деятелей прошлого нападки не являются обоснованными и правильными, не имеют под собой никакой почвы кроме наших ретроспективных знаний и умений.
Наше общее будущее зависит от:
1 зависит от: состояния внешней и внутренней среды;
2 зависит от: проектов и процессов движения к лелеемым идеалам:
3 зависит от: инициативы и творчества всех и каждого.
Подготовлено СБ СССР[26]
(25.11 – 30.12.2021)
[1] Недостаточно с чем-то ознакомиться и якобы тут же любому человеку будет понятна изложенная информация. Не освоившим в достаточной мере понимание сложных вещей, далее читать небезопасно.
[2] По существу, в заметке продолжается применение той формы материала, которая близка к специфическому изложению алгоритмов высокого уровня, использованного в заметке: «Возможные алгоритмы»: https://www.planet-kob.ru/articles/9844/vozmozhnye-algoritmy#tt11441.
[3] Если кто-то стремится к чему-то ранее несбыточному, то это часто воспринимается:
1 воспринимается: аналогично притчи «Когда меняются воды» – сумасшедшим, осмысливающих прорывные соображения – «не от мира сего»;
2 воспринимается: в качестве мифов и легенд, сказок, художественных произведений, результатов НИОКР, непонятной (никчемной) информации;
3 воспринимается: бесполезными занятиями людей по интересам, склонностям, способностям.
В конечном счёте этими делами занимаются все люди в обществе. Превращение профессий познания нового в виде каст и классов вряд ли способствует качеству и полноте освоения новой информации обществом, что сказывается на безопасности, воспитанности, способах применения этой информации.
[4] Посвящённые в нечто более значимое, чем в повседневные дела, древнеегипетские жрецы рассматривали мироздание в качестве неразрывных процессов триединства материи-информации-меры, эти процессы нельзя разъять на части, по отдельности они не существуют, но для непосвящённых предназначались и применялись ущербные четыре категории сами по себе: материя (энергия), силы, пространство, время.
[5] «Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенных Гизотом из истории християнского Запада. – Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном, и события жизни человеч.<ества> были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая – мощного, мгновенного орудия Провидения».
[6] Коран
Глава 57 (15). Ал-Хиджр
26. Мы сотворили человека из гончарной глины,
Сухой и звонкой, как фаянс,
Которой Мы придали форму.
27. А прежде этого
Мы сотворили джиннов из палящего огня.
[7] Примеры славянских летоисчислений (на 2021 год от Р.Х.):
https://derzhavarus.ru/letoischislenie.html:.
Лето 7522 от Сотворения Мира в Звёздном Храме (5515 до Р.Х.);
…
Лето 604395 от Времени Трёх Солнц.
Это лишь часть основных больших событий, от которых велось летоисчисление. Первая Вайтмара Великой Расы прибыла на Мидгард-Землю больше миллиарда лет назад. Сначала наши Предки заселили спутники Земли Ния, Стрибога, Перуна, потом была заселена и обжита Земля Деи, затем Орея, потом Мидгард.
[8] «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».
[9] Приходится напоминать, особенно воцерковленным, что верующими являются все люди:
1 люди: верят:
1 (1) верят: непосредственно Творцу;
1 (2) верят: в возводимую на Творца ложь:
1.2 (1) ложь: во что-то: «священные писания», предания, приметы, суеверия;
1.2 (2) ложь: о ком-то: буйном, вожде, фюрере, бесе, себе,
2 люди: атеисты: не подвигаются к непосредственной вере Творцу, требуют любые доказательства, уничтожают теизм.
[10] Предлагается в рассуждениях применять:
1 применять: что всё в наших знаниях содержит ошибки:
1 (1) ошибки: учитываются, исправляются с применением той или иной схемы, изложенной в ДОТУ, из которых самой совершенной признаётся предиктор-корректор:
1.1 (1) предиктор-корректор: применяется в творениях людей, в том числе с искусственным интеллектом (ИИ). Вряд ли Творцу зачем-то нужно было создавать людей, в противном случае с их функциями легко бы справился созданный ИИ;
1.1 (2) предиктор-корректор: по нашему мнению, считаем, что без некоторых уточнений его нынешняя версия неприменима к человеку и его общностям, ибо при обработке информации по мере развития общества находятся прежние и постоянно появляются новые:
1.1.2 (1) новые: исходя из теоремы Гёделя о неполноте, противоречия встречаются в любом продолжительном тексте (изложении какого-либо знании);
1.1.2 (2) новые: применяемые методы познания и применения этих знаний обязательно несут ошибки;
1.1.2 (3) новые: для исправления неудовлетворительных результатов формулируются модели:
1.1.2.3 (1) модели: которые при их применении следует изменять таким образом, чтобы эти ошибки приносили минимальный вред;
1.1.2.3 (2) модели: динамичные, более точные, но для многих непонятные, например, некая кипящая субстанция, в которой: жидкость – ныне признанные правильными знания, противоречия и ошибки – пузыри;
1.1.2.3 (3) модели: статичные, которые из-за медленного темпа устранения ошибок, могут быть более понятными, например, что-то напоминающее «швейцарский сыр», в котором: ныне признаваемые правдивыми знания – вещество твёрдое; противоречия и ошибки – полости:
1.1.2.3 (4) модели: недостатки в них: прежние – устраняются, новые – в реальных ситуациях проявляются, их можно преобразовывать, применяя способы, основанные на доказательстве Перельманом гипотезы Пуанкаре, сводя «пузыри» и «полости» с противоречиями и ошибками к минимальным размерам,
2 применять: устранение противоречий и ошибок индивидами и коллективами обеспечивать созданием условий для:
2 (1) условий для: доброго воспитания;
2 (2) условия для: освоения мировоззрений и методологий;
2 (3) условия для: деятельности в обществе проектируемых и поддерживаемых структур и бесструктурного управления.
[11] Прикидочные расчёты проведены в обратном направлении для каждого обобщённого средства управления (ОСУ) от уровня 7-го к 1-му:
1 уровня: в соответствии с высшими НЭК – 6.
2 уровня: «мировоззрения и методологии» – 125;
3 уровня: «история, её алгоритмика» – 2500;
4 уровня: «знания наук и конфессий» – 50 000;
5 уровня: «финансирование производства и распределения» – 1 млн;
6 уровня: «генетическое оружие» – 20 млн;
7 уровня: «горячие войны» с обычным вооружением – 400 млн = 8 млрд: 20.
[12] Отсутствие предпосылок немедленного освоения высших уровней ОСУ, привело к необходимости развиваться с 7-го уровня.
Косвенным подтверждением таких процессов в аналогичных условиях являются:
1 являются: ведение многочисленных конфликтов и войн;
2 являются: силовое создание метрополиями колоний и криптоколоний;
3 являются: осуществление клановыми обществами:
3 (1) обществами: на Русь набегов степняков, для защиты от них были построены Змиевы валы на южных границах,
3 (2) обществами: грабежи на Северном Кавказе пассажиров поездов.
[13] На наш взгляд, в Гефсиманском саду Иисус молился не о своём спасении, а о вразумлении иудеев и их хозяев, тогда можно предположить, что других пророков люди не убивали, за убийства они воспринимали иллюзии. Всех праведников Творец напрямую своевременно забирал к Себе, чтобы у людей не было ни малейшего повода обвинить Его в низких нравственно-этических мерилах.
Творец не позволяет издеваться над праведниками любой взвинченной толпе, отдельным злоумышленникам и их вдохновителям.
Благость Творца намного выше НЭК людей: прежних, нынешних и будущих.
[14] Аналогичные мнения высказаны Н.Н. Вашкевичем в книге: «Системные языки мозга».
В этой книге Вашкевич в Мировой державе (протоцивилизации) выделил номером, цветом, особенностями в языках, занятиями каждый регион:
1 регион: Русь (Красный). Охранял державу от набегов племен, которые были не прочь поживиться за счет богатых городов, спасал население в случае стихийных бедствий;
2 регион: Египет (Оранжевый). Занимался химией, тайными знаниями, старался подчинить себе окрестные народы обманом, сформировав библейские проекты и концепцию, которые за счёт умножения и возвращения лжи в управление ведут к глобальной катастрофе;
3 регион: Индия (Желтый). Занимался исследованиями физики (природы) и созданием инженерами механизмов;
4 регион: Аравия (Зеленый, кочевники-бедуины). Занимался выращиванием скота, проведением караванов через степи и пустыни от одного оазиса к другому;
5 регион: Ливия (Голубой). Занимался скотоводством в Африке и снабжением всей протоцивилизации мясом;
6 регион: Китай (Синий). Занимался медициной и восстановлением населения протоцивилизации в случае катастроф;
7 регион: Вавилон (Фиолетовый). Занимался исследованиями (фундаментальной наукой).
[15] В соответствии с вышеприведёнными предположениями расчёт численности проведён в прямом направлении по уровням от 1-го к 7-му ОСУ округлённые количества людей в России и соотнесён с количествами в человечестве (приведены в скобах):
1 уровень: 146 млн : 7.5 млн = 20 > (6)
2 уровень: 400 > (125)
3 уровень: 8 000 > (2500)
4 уровень: 160 000 > (50 000)
5 уровень: 3 200 000 > (1 000 000)
6 уровень: 64 000 000 > (20 000 000)
7 уровень: 1 280 000 000 > (400 000 000 = 8 000 000 000 : 20).
Иными словами, в среднем все уровни ОСУ России превышают соответствующие значения нынешней глобальной цивилизации.
В приблизительных расчётах по России весьма скромные наши два предположения в действительности приводят к б́ольшему запасу количества людей, освоивших те или иные высшие уровни ОСУ.
Косвенными подтверждениями правильности результатов таких расчётов для русских является:
1 является: способности: нахождения неожиданных, простых, эффективных решений; договариваться с противниками о мире или пресекать их агрессию;
2 является: способность другим государствам искать компромиссы при спорах.
Это позволяет мирно, но твёрдо разрешать основные противоречия на Земле между странами и народами, не скатываясь в катастрофы.
[16] Вполне возможно, что до всемирного потопа, у цивилизации русичей уже были сформированы эти социальные качества, которые являются важными стратегическими преимуществами по сравнению с характеристиками людей других региональных цивилизаций, в том числе психически раздавленными библейскими проектом и концепцией.
[17] Люди, поднявшиеся на высокие уровни развития (понимания), ранее могли, могут ныне и в будущем: готовить, разрабатывать, пропагандировать любые замечательные проекты и процессы, но «простые люди» будут считать эти разработки: сумасшедшими, непонятными, вредными, вплоть до соответствующего уровня развития самих людей.
Спрашивается, а кто же тогда будет воплощать эти проекты и процессы в жизнь, неужели не повторятся бывшие действия луддитов в Англии и аналогичные действия неподготовленных людей в других странах?
В книге казанского учителя А. Димиева «Классная Америка», приводится объяснение целенаправленности и деятельности в «простых» школах в США – главное, не дать подросткам включиться в преступную среду (содержание подростков в школах обходится дешевле, чем содержание их в тюрьмах, подростки рано не приобщаются к преступной среде, что уже во взрослом возрасте не подталкивает их к повторным преступлениям), при этом цель: получение знаний учащимися – определена в качестве несущественной.
Примерно в этом же направлении силами либералов, после тихого государственного переворота в СССР, устроенного доморощенными и забугорными «элитами» с 26.06.1953 (расстрел из БТР Берии на обеде в доме) по 04.10.1993 (расстрел из танков остатков Советской власти в Белом доме), образование превращают в дебильное и воспитание для детей – в ненужную составляющую.
Иными словами, вместо творцов советской эпохи желают из детей сделать потребителей, равных свиньям у корыта с кормом под лозунгом: «Хлеба (суррогатного) и зрелищ (развращающих)».
Эта же тенденция видимо сохранится у каждого нового поколения либеральных «элит» и продолжится до эпохи превращения всего человечества в наместников Творца на Земле.
[18] Оценки сроков освоения в РФ концептуальных знаний, относящихся ко 2-му – 5-му уровням ОСУ приведены в заметке СБ СССР: «Особенности стратегии, тактики, распространения концепции в России»:
ЖЖ: https://russkybolshevik.livejournal.com/14428.html
ВК: https://vk.com/russkybolshevik?w=wall-33653590_1284%2Fall
ПК: https://www.planet-kob.ru/analytics/9267/osobennosti-strategii-taktiki-rasprostraneniya-koncepcii-v-rossii.
[19] Формулирование, публикация и разъяснение многим лицам и общностям концепции общественной безопасности (КОБ) коллективом ВП СССР постепенно «прорастают» в нашей жизни и уже достаточно хорошо видны в Русской цивилизации.
[20] Коран
Глава 112 (49). Комнаты
12. О вы, кто верует! С особым тщанием
Себя от подозрительности берегите, -
Бывают случаи, в которых она становится грехом;
И не подсматривайте друг за другом,
И за спиной друг друга не злословьте.
Захочет кто-нибудь из вас есть мясо умершего брата?
Вам омерзительно бы это было!
А потому внимайте Слову Высшего, -
Ведь обращающ Он и милосерден!
13. О люди! Мы сотворили вас от пары: мужа и жены.
И создали из вас семейные роды и разные народы,
Чтоб вы могли друг друга знать …
[21] В заметке (11.03 – 06.04.2021): «Главное управление человечеством»:
https://www.planet-kob.ru/articles/9648/glavnoe-upravlenie-chelovechestvom изложено высшее управление по сравнению с концептуальной властью.
[22] Другие люди и коллективы могут не только озвучивать и добиваться праведного преображения в других временных периодах, но главным образом это будет зависеть от их:
1 зависеть от их: творческой активности большинства людей в коллективах,
2 зависеть от их: заботы и помощи в развитии другим людям и общностям, нахождения и внедрения процессов, сокращающих усилия при преображении, перенаправляющих высвобождающиеся ресурсы на более эффективные дела, что является не тривиальными задачами, ибо у людей разные: субъектность, уровень подготовки, потенциал развития, окружающая обстановка, понимание и следование принципам:
2 (1) принципам: «спасение утопающих – дело рук самих утопающих»;
2 (2) принципам: преображение каждого и общностей в состоявшихся человеков – забота и необходимость всех и каждого;
2 (3) принципам: переход труда преимущественно в материальном производстве к духовному преображению – воспитанию и образованию.
[23] Женщины будут переходить от:
1 переходить от: обустройства семей – «гнёзд» (подобно тому, как это происходит у животных) к более человечному состоянию,
2 переходить от: понятий и дел традиционной семьи к заботе и делам в более широких семьях – род, народ, цивилизация.
[24] Оценки нового, в том числе прогнозы, чаще всего приходится умножать на величину числа π = 3.14… (выведенного из наблюдений опытным путём), как бы это не было печально для кого-то.
[25] Качество «элит» определяется добрыми воспитанием и самовоспитанием, но пока редко существующая система управления заботится о предоставлении возможностей людям в росте уровней:
1 уровней: НЭК, справедливости, подспудно нарушаемой «элитами», которые беспокоятся о своих: кусках масла на бутербродах с чёрной (красной) икрой, золотых унитазах, прочих цацках;
2 уровней: понимания, образованности.
[26] Всё, что обсуждается в этой области, является мнениями людей, вызванных их интересами, в частности они могут быть и такими, чтобы изложение реальных дел вывёртывалось наизнанку для достижения целей в различных направлениях и предназначениях.
Мнения не являются неусомнительными истинами и все люди призываются к поиску ошибок (лжи) и к их исправлению.
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Источник.
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Получается, что основная масса людей – это спящие зомби, воспринимающие поучения от элиты как истину. Но всё больше сомневающихся, готовых поверить, что есть альтернатива истории, социологии, экономике, финансам, энергетике. Поистине все будет не так, как представляется. Неизбежна революция сознания. Прежние революции имели целью передел собственности в пределах нашего мира трехмерности. Новая революция выводит за пределы трехмерности, чистой материи. Основное направление эволюции – развитие ДУШИ, а не материи. Основным инструментом развития становится ПРОСВЕЩЕНИЕ.
Будь бдительным, Брахман! Сейчас набегут боты, разные Жорики, с целью увести от очень важной темы поста. Будут скакать, упражняясь в остроумии, рассыпая свой словесный мусор.