Самый молодой воин Великой Отечественной войны, или 6-летний гвардеец

Во время Великой Отечественной в рядах Красной армии служило более 3500 юных фронтовиков, чей возраст был меньше 16 лет. Они в меру своих малых сил приближали Великую Победу. Сегодняшний рассказ о самом молодом Воине Великой войны. Рассказ об улыбчивом мальчике с ласковой фамилией Алёшков, на долю которого выпали совсем не ласковые времена и испытания.



Серёжа Алёшков родился и жил в лесной деревне Грынь, что находится в Калужской области. Когда в его края пришла война, то деревня стала базой партизанского отряда.



Осенью 1942 года нацистские каратели устроили облаву, и за связь с партизанами казнили маму и старшего брата Серёжи. Мальчишка-сирота убежал в лес и скитался там очень долго.



Голодного, измученного и замёрзшего ребёнка нашли в калужских лесах разведчики 142-го гвардейского стрелкового полка, которым командовал майор Михаил Воробьёв. Наши бойцы перенесли измождённого мальчика на руках через линию фронта.



Вот так Серёжа Алёшкин и стал сыном полка.

Солдаты-гвардейцы сшили для своего приёмного сына военную форму и даже раздобыли где-то сапоги очень маленького размера.

Молодой и неженатый командир полка Михаил Воробьёв стал для Серёжи вторым отцом. Кстати, спустя некоторое время он его официально усыновил.



А вот вторую маму себе Серёжа выбрал сам. Он сказал своему бате, что ему очень нравится медсестра тётя Нина, потому что она добрая и красивая. И пришлось тогда товарищу майору жениться на старшине медицинской службы.

Вот так, с лёгкой руки ребёнка соединились две фронтовые судьбы – Михаил Данилович и Нина Андреевна Воробьевы счастливо прожили вместе всю свою жизнь.

Чем мог заниматься на войне шестилетний мальчишка? Ему поручили вполне посильную службу – он носил бойцам почту и доставлял патроны.

А в перерывах между боями развлекал своих боевых товарищей песнями и стихами.

У мальца оказался совершенно замечательный характер – весёлый, спокойный и покладистый. Серёжка никогда не ныл и не жаловался по пустякам. Глядя на вечно улыбающегося сына полка, воины отогревали свои сердца и оттаивали душой. Они вспоминали свои семьи, своих детей и мечтали о мирной жизни.



Серёжка один укреплял боевой дух бойцов так, как, наверное, не смог бы ни один замполит, и ни одна агитбригада.

Солдатский хлеб малыш ел не даром. Однажды он помог взять в плен двух гитлеровских солдат. Глазастый рядовой Алёшков заметил, что за копнами сена кто-то скрывается. Командир послал туда разведчиков.



И те вскоре привели двух "фрицев" с рацией. Оказывается, то были корректировщики артиллерийского огня. За бдительность гвардии рядовой Серёжа Алёшков получил свою первую благодарность от командования.

Вместе со своим подразделением маленький солдат участвовал в обороне Сталинграда. И даже заслужил там награду – медаль «За боевые заслуги». Он спас жизнь своему названному отцу и нескольким его офицерам. Дело было так.

Однажды, немецкая бомба попала в блиндаж командира полка, разворотила его, завалила брёвнами и землёй майора Михаила Воробьева вместе с его штабистами.



Тяжелораненые офицеры могли бы там задохнуться и погибнуть, если бы к ним на помощь вовремя не пришёл сын полка.



Серёжка прямо под разрывами бросился искать подмогу, нашёл её, привёл к разрушенному блиндажу солдат-сапёров, и те принялись спасать погребённых под завалами людей. А рядом стоял гвардии рядовой Серёжа, и, размазывая по лицу грязь и слёзы, рыдал во весь голос.

Узнав о юном герое, командующий 8-й гвардейской армией генерал Чуйков, наградил Серёжу Алёшкова не только медалью «За боевые заслуги», но и боевым оружием – трофейным пистолетом «Вальтер».





Серёжа в центре на награждении отличившихся бойцов







В 1944 году молодого бойца отправили учиться в Тульское суворовское военное училище. После войны Сергей Алёшков окончил Харьковский юридический институт, много лет проработал юристом в Челябинске, а в последние годы служил прокурором.

До конца своей жизни (а умер самый юный «гвардеец» в истории СССР, к сожалению, рано – в 1990 году) он регулярно навещал своего приёмного отца Михаила Даниловича Воробьёва.

Воробьев Михаил Данилович

Дети войны. Сколько ещё таких маленьких героев, известных и неизвестных, прошло через жернова войны…



До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только родные, одноклассники да друзья. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет.



И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее.

Наша с вами задача помнить о них и рассказывать своим детям внукам и будущим поколениям!

При подготовке текста использованы материалы проекта /polzam.ru

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