Лавров: Мы никогда не будем «прогибаться» под ультиматумами
11:04. 10 апреля 2018 Просмотров - 144 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: www.youtube.com
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Вам бы их никто и не ставил,если бы изначально не показали себя трусами
“Наши западные партнеры”-до сих пор заискивающе блеет вся кремлевская кодла
Только за это вас будут драть как сидоровых коз.Элементарная психология