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Лавров: Мы никогда не будем «прогибаться» под ультиматумами

11:04. 10 апреля 2018 Просмотров - 144 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 14 -4
    Vlad Rubos 10 апреля 2018 в 12:50 Ссылка Пометить
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    Вам бы их никто и не ставил,если бы изначально не показали себя трусами
    “Наши западные партнеры”-до сих пор заискивающе блеет вся кремлевская кодла
    Только за это вас будут драть как сидоровых коз.Элементарная психология

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