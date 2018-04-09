Новости Украины и Новороссии 09 апреля 2018

Экипаж арестованного российского рыболовецкого судна «Норд» вновь не смог уехать с Украины в Крым через пункт пропуска «Чонгар», несмотря, казалось бы, на достигнутую договоренность на этот счет.

«Перехода границы ночью (на понедельник — прим. РВ), к сожалению, не произошло. Сейчас экипаж судна отдыхает и отсыпается. Юридическая поддержка отдыхает и начинает готовиться к дальнейшей работе.

Ребята все здоровы, скоро ждем от них видеоновостей», — цитирует РИА Новости представителя судовладельца — керченского рыбколхоза им. Первого мая Анну Шевелеву.

Украинская сторона подтверждает, что не пустила моряков домой.

Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал об этом в эфире одного из телеканалов.

«Сегодня ночью около 1:00 два микроавтобуса с дипломатическими номерами РФ просочились вблизи КПВВ „Чонгар”, но на территорию КПВВ не заезжали.

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Пограничники сразу объяснили требования законодательства относительно пропуска граждан Украины через админграницу на территорию временно оккупированного полуострова, и, я так понимаю, что представители дипкорпуса, которые принимают решения в этой ситуации в РФ, решили не тратить время, скажем так, на бесполезные беседы, потому что поняли, что проехать на полуостров у них не получится.

Они развернулись и поехали куда-то на территорию Украины», — заявил Слободян.