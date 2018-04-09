Новости Украины и Новороссии 09 апреля 2018
- 12:00 ВАЖНО: Российские моряки судна «Норд» вновь не смогли покинуть Украину (ВИДЕО).
- 10:36 На Украине заключённые устроили бунт в СИЗО (ФОТО).
- 07:39 Разыграли триллер: Украина продолжает издеваться над моряками «Норда».
ВАЖНО: Российские моряки судна «Норд» вновь не смогли покинуть Украину (ВИДЕО)
Экипаж арестованного российского рыболовецкого судна «Норд» вновь не смог уехать с Украины в Крым через пункт пропуска «Чонгар», несмотря, казалось бы, на достигнутую договоренность на этот счет.
«Перехода границы ночью (на понедельник — прим. РВ), к сожалению, не произошло. Сейчас экипаж судна отдыхает и отсыпается. Юридическая поддержка отдыхает и начинает готовиться к дальнейшей работе.
Ребята все здоровы, скоро ждем от них видеоновостей», — цитирует РИА Новости представителя судовладельца — керченского рыбколхоза им. Первого мая Анну Шевелеву.
Украинская сторона подтверждает, что не пустила моряков домой.
Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал об этом в эфире одного из телеканалов.
«Сегодня ночью около 1:00 два микроавтобуса с дипломатическими номерами РФ просочились вблизи КПВВ „Чонгар”, но на территорию КПВВ не заезжали.
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Пограничники сразу объяснили требования законодательства относительно пропуска граждан Украины через админграницу на территорию временно оккупированного полуострова, и, я так понимаю, что представители дипкорпуса, которые принимают решения в этой ситуации в РФ, решили не тратить время, скажем так, на бесполезные беседы, потому что поняли, что проехать на полуостров у них не получится.
Они развернулись и поехали куда-то на территорию Украины», — заявил Слободян.
Украинская сторона наглым образом настаивает, чтобы граждане России, имеющие российские паспорта, въехали в Крым по украинским паспортам, утверждая, что «те документы, которые были выданы оккупационными властями в Крыму, являются незаконными».
На Украине заключённые устроили бунт в СИЗО (ФОТО)
В минувшее воскресенье заключённые устроили бунт в николаевском СИЗО, отказавшись возвращаться в камеры после прогулки.
Как пишут украинские СМИ, ссылаясь на источники в пенитенциарной службе, инцидент произошел утром 8 апреля.
В неповиновении сотрудникам СИЗО были замечены около 50-ти человек, при этом часть заключённых имели признаки наркотического и алкогольного опьянения.
По данным источника, зачинщиком беспорядков стал гражданин Грузии по фамилии Саядов, который подозревается в совершении краж.
Дежурные подняли тревогу и сообщили о происходящем в полицию. С бунтарями вели переговоры.
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При этом СМИ пишут, что некоторые подозреваемые нарушали порядок и оскорбляли сотрудников СИЗО на протяжении двух недель, в связи с чем руководство изолятора даже рекомендовало женской части коллектива не выходить на работу.
К 18:00 администрации СИЗО удалось уговорить подследственных вернуться в камеры. После этого полиция сняла оцепление, выставленное по периметру ограждения.
При этом кардинально ситуация не решена. Она остается взрывоопасной, и сотрудники СИЗО массово пишут рапорты об увольнении.
Разыграли триллер: Украина продолжает издеваться над моряками «Норда»
В Крыму все выходные семьи членов экипажа рыболовецкого сейнера «Норд» с нетерпением ждали возвращения домой девяти моряков, которые в пятницу были оштрафованы судом Мариуполя и с этого момента формально считались свободными. Но на пути моряков в Крым снова возникли искусственные препятствия. Под арестом до сих пор остается в Херсоне и капитан судна «Норд» Владимир Горбенко.
После двух недель издевательств в порту Бердянска, когда рыбаки были фактически заперты на судне с пятью тоннами гниющей тюльки и лишены медицинской помощи, в пятницу украинская правоохранительная система все-таки разродилась серией решений в отношении рыбаков «Норда», задержанного 25 марта в нейтральных водах Азовского моря.
Попытка добиться от керченских рыбаков признания украинского гражданства успехом не увенчалась, и тогда в ход пошли статьи уголовного и административного кодекса о якобы нарушенном порядке посещения «оккупированной территории», как называют на Украине российский Крым.
Морякам была вменена часть 2 статьи 204 Кодекса об административных правонарушениях Украины (незаконное пересечение границы). Всем назначен штраф на общую сумму 1200 долларов.
Ранее Херсонский городской суд принял решение об аресте до 31 мая капитана судна «Норд» Владимира Горбенко, которому инкриминировали часть 2 статьи 332–1 Уголовного кодекса Украины («Нарушение порядка въезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны»).
Правда, суд предусмотрел возможность внесения залога для освобождения Горбенко — 35 240 гривен (около 78 тысяч рублей). Залог был внесен адвокатами уже через несколько часов, но процедура освобождения, скорее всего, затянется до начала этой недели.
Дело в том, что после внесения залога необходимо получить подтверждение перечисления необходимой суммы на казначейский счет. В пятницу это не получилось, и стало ясно, что в следственном изоляторе Горбенко пробудет до понедельника.
Тем временем у отпущенных членов экипажа в субботу начались новые «приключения». Чтобы обезопасить моряков от новых провокаций с украинской стороны, российское посольство выделило команде автомобили с дипломатическими номерами. А на руках у моряков были официальные документы — временные удостоверения для выезда с Украины.
Но при попытке выехать в Россию через пункт пропуска «Гоптовка» Харьковской области пограничники затребовали у моряков паспорта граждан… Украины. Естественно, таких у россиян не было. Моряков снова заблокировали в пункте пропуска, а потом отпустили в гостиницу — до решения вопроса о въезде в Крым дипломатическим путем.
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Как сообщила журналистам пресс-секретарь рыболовецкого колхоза имени 1 Мая Анна Шевелева, по последней информации, Украина гарантировала керченским морякам возвращение домой через пункт пропуска «Чонгар». Теперь вопрос в том, когда это произойдет и не будут ли выдуманы Украиной новые препятствия.
Власти Крыма, в свою очередь, считают, что Украина своими действиями грубо нарушила международную Конвенцию об открытом море 1958 года и Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Ведь судно «Норд» ловило тюльку в нейтральных водах.
Илья Изотов
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