— И вот она особенность людей с добрыми сердцами.

Они додумывают тебе оправдания, даже когда ты не объясняешься сам.

Они принимают извинения, которые ты им не приносишь.

Они видят в тебе только лучшее, даже когда ты не нуждаешься в этом.

В самые темные часы, они подбадривают тебя, даже если это значит, что им придется ставить себя на второй план. Словосочетания «я занят» не существует в их словаре.

Они всегда найдут для тебя время, даже когда этого не сделаешь ты.

И ты задаешься вопросом, почему они так чувствительны.

Ты задаешься вопросом, почему они так заботятся.

Ты задаешься вопросом, почему они стремятся отдать так много себя, не ожидая ничего в ответ.

Ты задаешься вопросом, почему их существование не имеет такого большого значения для других.

Это потому, что они не заставляют тебя добиваться их внимания.

Они принимают любовь, которую, как им кажется, они заслужили.

И ты принимаешь любовь, которую, как тебе кажется, ты заслуживаешь.

Позволь мне сказать тебе кое-что:

Бойся того дня, когда доброе сердце откажется от тебя.

Небо над нашими головами не становится серыми без причины.

Сердце не превращается в лед, если до этого с ним не обращались с холодом.



Лиз Бурбо

Источник: nashaplaneta.su