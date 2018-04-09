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Делу время – потехе час

16:46. 9 апреля 2018 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Орлов и Михаил Ять.

Количество важных “говорящих голов”, рассказывающих про Славянство постоянно увеличивается, но почему-то наша жизнь и жизнь Нашей страны от этого в лучшую сторону не изменяется…
В этой беседе мы разбирались почему так происходит, и высказали своё видение о том, как сделать так, чтобы вместо красивых слов о светлом будущем, у нас в настоящем стали происходить нужные и полезные всем Нам изменения.

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Источник: www.youtube.com

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