Делу время – потехе час

Алексей Орлов и Михаил Ять.



Количество важных “говорящих голов”, рассказывающих про Славянство постоянно увеличивается, но почему-то наша жизнь и жизнь Нашей страны от этого в лучшую сторону не изменяется…

В этой беседе мы разбирались почему так происходит, и высказали своё видение о том, как сделать так, чтобы вместо красивых слов о светлом будущем, у нас в настоящем стали происходить нужные и полезные всем Нам изменения.



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Источник: www.youtube.com