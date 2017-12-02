Большим национальным своеобразием обладает русская улыбка — практически она выполняет совершенные иные, если не сказать, противоположные функции, чем улыбка в европейских странах.

Русские с точки зрения европейцев — мрачные, угрюмые, неулыбчивые. Это связано с феноменом бытовой неулыбчивости русского человека, что выступает как одна из наиболее ярких и национально-специфических черт русского невербального поведения и русского общения в целом.

Можно выделить следующие специфические национальные особенности русской улыбки.

1. Русская улыбка (в норме) выполняется только губами, изредка становится слегка виден верхний ряд зубов; демонстрация при улыбке верхних и нижних зубов, как это делают американцы, считается в русской культуре неприятной, вульгарной, а такая улыбка называется оскалом или «лошадиной».

2. Улыбка в русском общении не является сигналом вежливости.

В американском, английском, немецком коммуникативном поведении улыбка — прежде всего сигнал вежливости, поэтому она обязательна при приветствии и в ходе вежливого разговора. Русские писатели не раз обращали внимание на отличие русской и американской улыбки, характеризуя американскую улыбку как странную и искусственную для русского человека. М.Горький писал, что у американцев на лице прежде всего видишь зубы. Сатирик М.Задорнов называл американскую улыбку хронической, а М.Жванецкий писал, что американцы улыбаются, как будто включены в сеть.

На Западе улыбка при приветствии означает прежде всего вежливость приветствия. Чем больше человек улыбается при приветствии, чем более он приветлив в этот момент, тем больше вежливости к собеседнику он демонстрирует в данной коммуникативной ситуации.

Улыбка в процессе диалога с собеседником также сигнализирует о вежливости к собеседнику, о том, что участники вежливо слушают друг друга.

Улыбка в сфере сервиса на Западе (и на Востоке) также прежде всего выполняет функцию демонстрации вежливости. Ср. китайскую поговорку: Кто не может улыбаться, тот не сможет открыть лавку. В Японии девушки у входа на эскалатор в больших универмагах улыбаются и кланяются каждому покупателю, ступающему на эскалатор — 2500 улыбок и поклонов в день.

Улыбка вежливости в некоторых культурах имеет смысл предохранения собеседника от огорчения в связи с восприятием рассказываемого. Так, И.Эренбург в своих воспоминаниях рассказывает о китайце, который с улыбкой сообщил ему о смерти своей жены. Но эта вежливая улыбка, как пишет И.Эренбург, означала: «вы не должны огорчаться, это мое горе».

В русском коммуникативном поведении улыбка «вежливости» или «из вежливости» просто не принята, и даже наоборот — к чисто вежливой улыбке собеседника, если она опознана как таковая, русский человек обычно относится настороженно или даже враждебно: русская фраза «он из вежливости улыбнулся» содержит неодобрительное отношение к улыбнувшемуся.

Постоянная вежливая улыбка называется у русских «дежурной улыбкой» и считается плохим признаком человека, проявлением его неискренности, скрытности, нежелания обнаружить истинные чувства.

«Уберите дежурную улыбку!» — говорили в Воронеже русской преподавательнице английского языка, которая все время по-американски «держала улыбку».

3. В русском общении не принято улыбаться незнакомым.

Улыбка в русском общении адресуется в основном знакомым. Именно поэтому продавщицы не улыбаются покупателям — они же их не знают. Знакомым покупателям продавщицы будут улыбаться.

4. У русских не принято автоматически отвечать на улыбку улыбкой.

Американец на заре перестройки писал в «Известиях»: «Почему-то, когда мы смотрим на таможенников, проверяющих наши паспорта, и улыбаемся им, мы никогда не получаем улыбки в ответ. Когда мы встречаемся глазами на улице с русскими людьми и улыбаемся им, мы никогда не получаем улыбки в ответ». Это наблюдение верное: если русскому человеку улыбнулся незнакомый, это скорее побудит русского искать причину адресованной ему улыбки, чем побудит ответить незнакомцу улыбкой.

На улыбку знакомого человека у русских тоже далеко не всегда автоматически следует улыбка, скорее это рассматривается как приглашение вступить в контакт, в разговор.

5. В русском общении не принято улыбнуться человеку, если случайно встретился с ним взглядом.

Американцы в таких случаях улыбаются, а у русских принято, наоборот, отвести взгляд.

У русских не обязательно улыбаться, совместно глядя на маленьких детей или домашних животных. У американцев это принято, а у русских — нет.

6. Улыбка у русских — сигнал личного расположения к человеку.

Русская улыбка демонстрирует тому человеку, которому она адресована, что улыбающийся человек относится к нему с личной симпатией. Улыбка демонстрирует личное расположение. Поэтому и улыбаются русские только знакомым, поскольку к незнакомому нет личного расположения. Именно поэтому на улыбку в адрес незнакомого человека может последовать реакция: «Разве мы с вами знакомы?»

7. У русских не принято улыбаться при исполнении служебных обязанностей, при выполнении какого-либо серьезного, ответственного дела.

Таможенники не улыбаются, поскольку заняты серьезным делом. Продавцы, официанты — тоже. Это особенность русской улыбки уникальна. В Чейз Манхэттен бэнк в Нью-Йорке висит объявление: «Если наш оператор вам не улыбнулся, заявите об этом швейцару, он вам выдаст доллар». В российских условиях подобная надпись рассматривалась бы как шутка.

Не принято, чтобы дети улыбались на занятиях. Русские взрослые учат детей: не ухмыляйся, будь серьезен в школе, во время приготовления уроков, когда с тобой разговаривают взрослые. Одно из самых распространенных замечаний учителя в российской школе: Что улыбаешься, пиши.

Улыбка обслуживающего персонала при исполнении служебных обязанностей в России всегда отсутствовала — приказчики, продавцы, официанты, слуги были вежливы, предупредительны, но не улыбались. Улыбку в сфере сервиса у русского персонала надо вырабатывать как профессиональное требование, сама она не может появиться.

8. Русская улыбка рассматривается как искреннее выражение хорошего настроения или расположения к собеседнику и призвана быть только искренней.1

В русском коммуникативном сознании существует императив: улыбка должна являться искренним отражением хорошего настроения и хорошего отношения. Чтобы иметь право на улыбку, надо действительно хорошо относиться к собеседнику или иметь в данный момент прекрасное настроение.

9. Улыбка русского человека должна иметь вескую причину, известную окружающим, только тогда человек получает на нее «право» в глазах окружающих. Если русскому человеку причина улыбки собеседника оказывается непонятной, это может вызвать у него серьезное беспокойство, необходимо эту причину выяснить.

Так, одна продавщица попала в психиатрическую больницу: «что-то мне директор улыбается, наверняка у меня недостача»; преподавательница вуза в свое время написала на ректора института жалобу в партком — «он надо мной издевается — всегда улыбается, когда мы с ним встречаемся».

В русском языке есть уникальная поговорка, отсутствующая в других языках — «Смех без причины — признак дурачины». Логику этой поговорки не могут понять люди с западным мышлением. Один немецкий преподаватель, которому объяснили смысл этой поговорки (Если человек без причины смеется, у него не все в порядке с головой), никак не мог понять и все спрашивал: «А почему это из этого следует?»

10. Причина улыбки человека должна быть прозрачной, понятной для окружающих

Если причина непонятна или считается недостаточно уважительной для окружающих, окружающие могут прервать улыбку, сделать замечание — «Чего улыбаешься»?

Например, привычно улыбчивую американку в Ленинграде в 1991 г. незнакомая старушка схватила за рукав и воскликнула: «Чего ты лыбишься?» Американка была в шоке еще и потому, что не нашла это слово в своем карманном словаре.

Достойной (и фактически единственной) причиной для улыбки в русском общении признается текущее материальное благополучие улыбающегося.

Призыв Д. Карнеги «Улыбайтесь» приводит обычно в русской аудитории к реплике: «Чему улыбаться-то? Денег не хватает, вокруг одни проблемы, а вы — улыбайтесь». Обращает на себя внимание употребление местоимения чему: русское сознание фактически не воспринимает улыбку, как адресованную кому, как бы не видит в ней коммуникативного смысла, воспринимая ее как отражательный, симптоматический сигнал хорошего настроения, обусловленного благополучием в материальном плане.

11. В русской коммуникативной культуре не принято улыбаться просто для поднятия настроения собеседника, чтобы сделать приятное собеседнику, чтобы поддержать его; не принято улыбаться и с целью либо для самоподбадривания всех этих функций у русской улыбки практически нет. Если нет хорошего настроения или благополучия, русский человек скорее всего улыбаться не будет.

В японском документальном фильме о вынужденной посадке самолета было показано, как улыбалась стюардесса всем пассажиром перед аварийной посадкой и как после посадки она упала и забилась в истерике — она выполнила свой профессиональный долг, успокоила пассажиров.

Общественное мнение в России в какой-то мере даже осуждает улыбку самоподбадривания: «ее муж бросил, а она ходит улыбается», «у нее семеро детей по лавкам, а она ходит улыбается» и т.д.: все это — осуждение улыбки женщины, которая старается не сдаваться в трудной ситуации.

12. В русском сознании улыбка как бы требует определенного времени для своего «осуществления». Она рассматривается как некий самостоятельный коммуникативный акт, который как таковой в большинстве случаев излишен. Ср. русскую поговорку: делу время, потехе час.

Учителя очень часто делают замечания детям: «Потом будешь улыбаться, работай».

В свое время на аналогичную проблему в сатирической форме указывал А.Райкин: «Смеяться надо в специально отведенных для этого местах!».

13. Улыбка должна быть уместной с точки зрения окружающих, соответствовать коммуникативной ситуации.

Большинство стандартных коммуникативных ситуаций русского общения улыбку не санкционируют. Не принято улыбаться в напряженной ситуации — «не до улыбок». Не принято улыбаться, если рядом есть люди, о которых известно, что у них серьезные огорчения, кто-то болен, озабочен личными проблемами и т. д.

14. Улыбка в официальной обстановке и в компании демонстрирует хорошее настроение и дружелюбие людей. Англичане удивляются, что русские все время улыбаются и смеются в официальной обстановке (Броснахан, с. 77). Но именно в официальной обстановке русские стараются поддерживать улыбку. В компании улыбка выступает как признак взаимной доброжелательности и приятного времяпрепровождения — когда люди собрались, всем должно быть приятно, а это значит — весело.

15. У русских наблюдается нечеткое различие между улыбкой и смехом, на практике часто эти явления отождествляются, уподобляются одно другому.

Ср. реплику учителя улыбающимся детям: «Что за смех? Я ничего смешного не сказал!». Вообще, улыбающимся людям в России нередко говорят: «Не пойму, что здесь смешного!» или «А что я смешного сказал?».

Таковы основные особенности русской улыбки.

Интересно, что смеяться — это общеславянский корень, он имеет сотоответствия и в индоевропейском: лат. smietis — смеяться, санскр. smayaty — улыбаться, англ. smile — улыбаться; но в русском языке этот корень дал смеяться, а не улыбаться. Улыбаться — особенное, собственно русское образования от лыбать — улыбаться, усмехаться.

Бытовая неулыбчивость русского человека (именно неулыбчивость, а не мрачность — русские люди в своем большинстве веселые, жизнерадостные и остроумные) — во многом поддерживается и русским фольклором, где мы находим массу поговорок и пословиц «против» смеха и шуток. Ср. список таких единиц только из словаря В.Даля «Пословицы русского народа»:

Делу время, потехе час

Шутка до добра не доводит

И смех наводит на грех

И смех, и грех

И смех, и горе

Смех без причины — признак дурачины

Иной смех плачем отзывается

Хорошо смеется тот, кто смеется последним

Шути, да оглядывайся

В шутках правды нет

В шутках правды не бывает

Кто шуток не разумеет, с тем не шути

Шутить шути, да людей не мути

Умей пошутить, умей и перестать

Нет лучше шутки, как над собой

Тем не шути, в чем нет пути

Тем не шутят, что в руки не дают

Всякая шутка — баламутка

Набьет улыбка оскомину

Тут не до смеху

Тут не до смешков

Шутка в пазуху не лезет

Шутя люди мед пьют

Шутил, шутил да и вышутил

Боярин шуту рад, да с ним не выходит в ряд

Шут не шут, а хороший шпынь

Шут полосатый /выворотной, гороховый, подновинский/

Это и курам насмех

Куры нахохочутся

Молод смеяться: еще на зубах волоса не выросли

Не перед добром развеселился

Это смех перед слезами

Смехом сыт не будешь

Смех — волынка: надул, поиграл да кинул

Шутил Мартын, да и свалился под тын

Кто весел, а кто и нос повесил

И то смешно, что в животе тощо

За весельем горесть ходит по пятам

С дураком смех берет, а горе тут

Смешки смешками, а дело делом

Пиво пивом, дело делом, а шутка поди в чужую деревню

Смех смехом, а шутка в сторону

Шутил бы черт с бесом, водяной с лешим

Всякая шутка надвое растворена: кому смешно,

ан мышке за беду

Плохая шутка баламутка

Резвился, веселился да в яму свалился

И дураку не всякая шутка к лицу

Кто смешлив, тот и слезлив

Из дурака и смех плачем прет

Умей шутить, умей и отшучиваться

Не смейся другу, не изжив веку

Смешки хороши, да каковы будут пасмешки

Над кем посмеешься, тот над тобою поплачет

Чему посмеешься, тому поработаешь

Последний смех лучше первого

Не смейся носом: надуха пристанет (насморк)

Не смейся, горох: не лучше бобов

Не смейся, вода: сама молода

Не смейся, горох, над бобами — сам будешь под ногами

Шутить над другим, любить шутку и над собой

Кто не любит шуток, над тем не шути

Шутку любишь над Фомой, так люби и над собой

Тоже смешно, да на нож пошло

Встарь люди бывали умней, а теперь веселей

Шутки в сторону

Шутка шуткой, а дело делом

Шутить шути, а рожь купи

Шут в дружбе неверен

Шуту не верь

Хорошо смеяться на сухом берегу

Шутка не погудка

Грызут орешки не для насмешки

Эта шутка не в лисьей шубке /то есть гола, груба, неприятна/

Шутки шутить — людей мутить

Шути, да за спиной простор береги

Шутить шути, а долг плати

Шутить шути, а хлеб купи

Век на смеху живет

Век прошутишь, слово проживешь

На вековую шутку никого не станет

Живем шутя , а помрем вправду

Лишняя шутка в забаву не годится

Шутить хорошо до краски /пока не сердится/

Над другом шути, пока краска в лицо не вступит

Больше /дороже/ рубля не шути

Шутка в добро не введет

Шутка к добру не приведет

В чем живет смех, в том и грех

Чем черт не шутит

Шутить бы черту со своим братом

Бытовая неулыбчивость русского человека может быть объяснена следующими причинами.

Для русской коммуникативной культуры характерна искренность и открытость; соборность, коллективность бытия русского человека предполагает, что все должны все друг о друге знать, не должно быть особых секретов от окружающих. Отсюда — стремление и привычка не скрывать своих чувств, своего настроения.

Повседневный же быт русского человека, его повседневная жизнь были на протяжении многих веков тяжелой борьбой за существование; жизнь рядового русского человека была крайне тяжелой и озабоченность закрепилась как нормативная бытовая мимика русского человека. Улыбка же отражает в этих условиях исключение из правила — благополучие, достаток, хорошее настроение, а все это может быть у немногих и в исключительных случаях, это всем заметно и может вызвать вопросы, зависть и даже неприязнь — «Чего разулыбался?».

Отметим, что рыночные отношения в нынешних условиях являются стимулом, с одной стороны, к еще большей озабоченности русского человека, а с другой стороны — стимулом к появлению профессиональной, «коммерческой» приветливости, что не может не сказаться в конечном итоге на таком невербальном компоненте русского коммуникативного поведения как улыбка.