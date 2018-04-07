США: Ипотечная просрочка по самым низкопробным «домам» на максимальном уровне с 2005 года

В последние годы в США расцвела индустрия mobile homes - так называемые "дома" трейлерного типа, хижины, которые не строят, а привозят сразу собранными. Максимально дешевое низкокачественное жилье, типа макжрака в мире недвиги. Естественно, даже это покупается зачастую в кредит - ибо у среднего америкоса тупо нет никаких сбережений, все прожирается сразу.

Так вот тревожная новость - уровень просрочки по кредитам на эти мобильные "дома" (где требуемый ростовщиками платеж не поступил за 30 дней и более) вырос за последний год сразу на 200 пунктов и достиг 5%, это максимальный уровень за 13 лет.

ПС кстати, финансовый кризис 2008 -ипотечный

Источник: khazin.ru