Главная » Экономика

США: Ипотечная просрочка по самым низкопробным «домам» на максимальном уровне с 2005 года

13:31. 7 апреля 2018 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:

Ð¡Ð¨Ð: ÐÐ¿Ð¾ÑÐµÑÐ½Ð°Ñ Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ¾ÑÐºÐ° Ð¿Ð¾ ÑÐ°Ð¼ÑÐ¼ Ð½Ð¸Ð·ÐºÐ¾Ð¿ÑÐ¾Ð±Ð½ÑÐ¼ Â«Ð´Ð¾Ð¼Ð°Ð¼Â» Ð½Ð° Ð¼Ð°ÐºÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑÐ½Ð¾Ð¼ ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ðµ Ñ 2005 Ð³Ð¾Ð´Ð°

 

В последние годы в США расцвела индустрия mobile homes - так называемые "дома" трейлерного типа, хижины, которые не строят, а привозят сразу собранными. Максимально дешевое низкокачественное жилье, типа макжрака в мире недвиги.  Естественно, даже это покупается зачастую в кредит - ибо у среднего америкоса тупо нет никаких сбережений, все прожирается сразу.
 
Так вот тревожная новость - уровень просрочки по кредитам на эти мобильные "дома" (где требуемый ростовщиками платеж не поступил за 30 дней и более) вырос за последний год сразу на 200 пунктов и достиг 5%, это максимальный уровень за 13 лет.
 
 
ПС кстати, финансовый кризис 2008 -ипотечный

Источник: khazin.ru

Метки: бедные американцы, ипотека, мировой кризис
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
США изнутри
.... Ассоциация Ипотечных Банкиров недавно огласила, что более 10% ипотечников в США пропустили.... 28. Более 24% всей ипотечной недвижимости США стоит меньше, чем полученные на... спасает банки и ипотечные компании, то получается, что в США частной собственности...
Дефицит бюджета США — главная опасность скорость его роста
... обязательства государственных структур самих США. Однако настоящую опасность представляет... обязательства государственных структур самих США. Однако настоящую опасность представляет...пришлось самой покупать облигации разорившихся ипотечных фондов. Кто же их...
НАСТОЯЩИЕ ПРИЧИНЫ КРИЗИСА.
...золотому содержанию, обеспечивающемуся золотым запасом США, доллары стали печататься в ...этой борьбы (фондовый рынок США, ипотечные бумаги банков США и т.д.). Все... банки стали отзывать кредиты, прекратилось ипотечное и практически любое кредитование. Олигархи...
50 статистических фактов об экономике США, в которые почти невозможно поверить
...потери выкупа ипотеки.32) Ассоциация ипотечных банкиров недавно объявила, что более...значений за всю историю США.16) Предоставленные правительством США льготы (включая социальное...ответственен за 80% преступлений в США.12) Американская система здравоохранения ...
В США обнаружили связь империи Ротшильдов с терактами 11 сентября
..., который возглавил «крестовый поход» США в Ирак и Афганистан. После...Америка начала целенаправленно скатываться в ипотечный кризис 2008 года. Стремительная девальвация... года пять ведущих инвестиционных банков США стали банкротами, «потеряв» триллионы ...
Касьянов, Навальный & Со консультируют США по запуску санкций, как можно болезненнее для населения России
...а также получение потребительских и ипотечных кредитов в зарубежных банках: ...Евросоюзом или США". "Считаем целесообразным ограничить потребительское и ипотечное кредитование зарубежными... въезд в Евросоюз и США наиболее одиозных представителей государственных...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>