КУДА ПОЙТИ ЗА ЧИСТОЙ… СОВЕСТЬЮ?

И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих

и покупающих в храме,

и опрокинул столы меновщиков

и скамьи продающих голубей, и говорил им:

написано, — дом Мой домом молитвы наречётся;

а вы сделали его вертепом разбойников

(Мф. 21:12-13)

«У нас традиция - каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню…», точнее была: после «Иронии…» 31-го в баню не попасть, приходится ориентироваться на другие дни и традиции, например, чистый четверг…

Ура, совпало, на дворе – требуемый четверг! Веник в сумку, прочее и… Стоп, не тут-то было, похоже: холодный пот прошиб до самых костей не хуже парилки. Чур меня, чур! Неужто почуРилось? Протёр глаза (трижды), перезагрузил компьютер (трижды) – не помогло, прочёл бы молитву – не знаю – не в то Верю, другое Знаю…. На экране всё тоже: «РПЦ получила разрешение на выдачу кредитов населению. Широкая сеть православных храмов по всей территории России вкупе с технической платформой и финансированием от «Сбербанка» позволят развернуть сеть новых банковских отделений уже к 2020 году. Среди основных направлений — депозиты, кредитование, оценочные услуги…»…

Трижды… Осиновый кол пробовать не стал – иначе как без компьютера поведать о столь значимой для всех правоверных (ныне – православных) россиян новости, появившейся накануне такого святого для верующих дня – Пасхи!..

«В связи с выдачей лицензии представители РПЦ, Сбербанка и ЦБ провели совместную пресс-конференцию в Москве», - радостно продолжает новостной сайт...

Ещё совсем «недавно» Святые Отцы Церкви, богословы, писатели, философы наперебой рассказывали об истории очищения храма от менял… Её как минимум четырежды можно прочитать в Новом Завете: в Евангелии от Иоанна (2:13–17), в Евангелии от Матфея (21:12–13), в Евангелии от Луки (19:45–46), в Евангелии от Марка (11:15–17)…

«…как верблюду невозможно пройти через ушко иголки, так и богатому невозможно войти в рай», - в один голос повторяют, разъясняя слова Иисуса, Свт. Иоанн Златоуст, Свт. Кирилл Александрийский, Свт. Иларий Пиктавийский и священнослужители…

В толкованиях на указанные места из Священного Писания подробно говорится о пагубном влиянии страсти сребролюбия и стяжательства на душу человека; о том, что Христос в этот момент объявил напрямую о своём Божественном происхождении (когда сказал про храм: «дом Отца моего». – Ин., 2:16); о том, что изгнание Христом торгашей и менял из храма было той «последней каплей», которая привела фарисеев и первосвященников к решению об убийстве Сына Божия; о том, что это был протест Христа против превращения «дома молитвы» в «вертеп разбойников» (Мф., 21:13) и т.д.

Христос (Радомир) в течение всего Своего земного служения не только учил, но и обличал фарисеев, саддукеев, книжников, раскрывал их злые помыслы, давал оценку их злым поступкам, объяснял истинный смысл их лукавых речей. В случае же с торговцами и менялами действовал силой (перевернул скамьи торговцев, столы меновщиков, изгнал их из храма), давая понять, что бороться с таким злом, как торгашество и ростовщичество, следует не только словом, но и силой…Его не слышали, не слушали, не слушают и поныне…

Бренный мир сошёл с ума – не новость… Где же церковь, а где кредиты?.. Да, видимо уже рядом с известным домом и со всем миром… И те, и другие, слившиеся в религиозно-денежном «экстазе», в едином «танце» поклонения «золотому тельцу»…

Первой понадобились деньги (для водочно-табачного «короля» - обычное дело), второй – духовность? Греф: «мы нуждаемся в ней» (в духовности, прим. автора)…

Интересно, под какой процент совесть пойдёт?.. А служащие Сбера теперь во всём чёрном будут в офисах нас встречать? На каких условиях будут принимать на работу в Сбер и в «РПЦ Инвестбанк» (или «Банк Православный») монахов и монахинь?.. Обязательно ли знание молитв и заповедей для банковских служащих и будет ли приниматься зачёт перед зачислением в штат? Предусмотрены ли скидки верующим? Только малая толика вопросов, возникающих в связи... с полной утратой не только контактного состояния с Разумом Земли, но и совести…

Тайное рано или поздно становится явным… Как и истинный Владыка нынешнего «Святейшего» Патриарха, давно испытывающего ненависть к «своему» народу. Так и хотел написать и его духовным основам… Нет, не здесь они, а в истинной Правде предков… И не в искусственном язычестве (язык иначе – чужеземец)… А в шансе любого человека стать Творцом. Создателем своего мира, своими возможностями, своей Сущностью, прошедшей трудный, но реальный путь Познания и Развития, начинающийся со смены акцентов бытия с материальных на духовные… Так учил Радомир – тот, на кого одели лживые маску в угоду паразитической цивилизации и кого с удовольствием предали сегодня… Правда, уже не за тридцать серебряников…

Тайное рано или поздно становится явным… На одного надели маску, с других она слетает, сдуваемая ветрами ожидаемой наживы, в предвкушении «золотого дождя» и сопутствующих земных благ…

Осенью 2008 года, когда начали падать многие банковские гиганты на Уолл-стрит, некоторые духовно чуткие люди справедливо заметили, что это похоже на кару Божию («кризис» по-гречески - «суд»). Самое время повторить путь: одних – менял - из храма, других – Кирилла и Грефа – в храм. И именно перед Пасхой, чтобы воскресший в представлениях правоверных Господь посмотрел на желающих попасть в рай… Через угольное ушко… На дворе ведь снова – кризис…

Выгоняя менял, Христос (Радомир) бросил вызов иудейской верхушке, которая фактически организовала под крышей Иерусалимского храма торгово-ростовщический бизнес. Торговцы и меновщики в притворе храма были лишь небольшой частью той разветвлённой финансово-торговой системы, которая выходила за рамки храма, Иерусалима и всей древней Иудеи, и которая пытается продолжать душить сегодняшний мир, заполняя собой всё наше жизненное пространство и делая нашу жизнь невыносимой.

Кому комфортнее и привычнее под её сенью и вместе с ней – прощайте!

Всем же остальным – лучше в Баню… Лёгкого пара!!! А.С. Никонович

1 Патриарх Кирилл (в миру ВладимирМихайлович Гундяев) с 1 февраля 2009

года - патриарх Московский и всея Руси.

2 Герман Оскарович Греф – российский государственный деятель немецкого

происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России