Тяжёлая артиллерия, Президент РАН, – призвал отказаться от ЕГЭ

Напомним, недавно группа депутатов внесла законопроект об отмене ЕГЭ. По словам авторов, ЕГЭ направлен "не на получение знаний, а на "дрессировку" по определенному набору заданий".

"Мы должны отказаться от ЕГЭ. Мы должны, в конце концов, после двух лет разговоров об аспирантуре вернуться к нормальной аспирантуре, которая является основой научной деятельности", – сказал глава Академии наук на "пленарке" МЭФ.



Ликвидация Единого государственного экзамена фактически началась. Незаметно, чтобы дать сохранить лицо тем, кто его придумал. Прежде всего, премьеру Медведеву – большому стороннику скопировать что-то американское. ЕГЭ будет уходить в последний путь еще несколько лет, но первые шаги по этой дороге он уже сделал.

Министр образования и науки Ольга Васильева поддержала предложение ректора МГУ, который одновременно еще и председатель Российского Союза ректоров, Виктора Садовничего о разрешении вузам вводить при поступлении дополнительный внутренний письменный экзамен. Она считает инициативу правильной, и теперь внесение изменений – уже вопрос техники.



При этом Васильева отметила, что прежде всего, нужно ввести дополнительный очный экзамен в инженерных, медицинских и педагогических вузах. То есть в подавляющем большинстве институтов и университетов Российской Федерации.

Таким образом, справки о ЕГЭ будет уже для поступления в большинство вузов недостаточно. Предстоит сдать-таки экзамен вузовской комиссии. Инженерные вузы назначат что-то из математики-физики, медицинские – из химии-биологии и так далее.



И отныне система, по которой с Кавказа и из других наших "особо бескорыстных" регионов приезжали толпы стобалльников, заканчивается. И вообще, заканчивается вольница, при которой школьные учителя обогащались на внешкольном натаскивании учеников на ЕГЭ.

Ситуация, хотя об этом не говорят громко, возвращается к исходной позиции. Даже один экзамен позволит четко разобраться, у кого есть знания, а у кого есть только ЕГЭ. И в этом смысле, крах ЕГЭ означает на самом деле восстановление реального конкурса в высшие учебные заведения.

ЕГЭ, скопированный с американской системы тестирования, не прижился на российской образовательной ниве, а коррупция в вузах, которую единый должен был побороть, на самом деле спустилась в школы и стала гораздо более массовой. Кроме того, министерству образования и науки и его органам на местах так и не удалось преодолеть практику выставления вопросов ЕГЭ в сеть.

А самое главное, Единый государственный экзамен объективно калечил всю систему школьного образования. Он в корне менял многими десятилетиями устоявшийся подход, когда учитель учил. При ЕГЭ учить в общем-то потеряло смысл. Поскольку все зачеты школе проходили по результатам ЕГЭ, надо было уже не столько учить, сколько натаскать. Это не иначе как ломка об колено образовательной школы…

Логика, как только письменный внутренний экзамен введут, быстро восторжествует. Не случайно Садовничий не постеснялся сказать обо всем прямо: "Если сказать честно, он (экзамен – В.А.) ставит все на свои места". То есть ликвидирует фальшь ЕГЭ.

Вузовские преподаватели обрадуются, школьные, наверное огорчатся. Но это не так важно, кто радуется, а кто огорчается. Главное, что поступать будут честнее. И те, кто действительно хочет и может учиться. Таков самый главный итог контрпреобразований…





https://www.nakanune.ru/news/2018/04/03/22503218/

https://www.nakanune.ru/articles/112380/



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