Слезы Ройзмана: Кто прикрыл “либеральную лавочку” в Екатеринбурге

Законодательное собрание Свердловской области приняло поправку, которая меняет процедуру избрания главы столицы региона – Екатеринбурга. Это решение вызвало недовольство у нынешнего мэра Евгения Ройзмана. Он спешно организовал протестный митинг, на который пригласил группу поддержки из Москвы в лице “правой руки” Навального Леонида Волкова, политолога Федора Крашенинникова, ведущей радио “Эхо Москвы” Татьяны Фельгенгауэр, оппозиционного политика Дмитрия Гудкова и других. Несмотря на мощный административный ресурс мэра и информационные возможности его “группы поддержки”, акция собрала 2-3 тысячи человек.В ходе акции на сцене появлялись местные группы, депутаты и даже муниципальные оппозиционеры из Москвы, например, Юлия Галямина, недавно выступавшая в Европарламенте с призывами активнее насаждать “европейские” ценности в России.Несмотря на максимальные усилия Ройзмана и сторонников, на митинг пришло крайне мало людей: пара тысяч человек – ничто для города-миллионника.Иными словами, налицо провал как медийной акции, так и самого политического формата, придуманного во многом именно под Ройзмана. По мнению директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, это ожидаемый результат череды попыток властей наладить с оппозицией конструктивный диалог:Избрание Роймана мэром было своего рода соглашением между оппозицией и властью еще на предыдущем этапе о том, что власть допускает одного из оппозиционных лидеров к участию в выборах с высокой вероятностью победы. При этом оппозиция начинает дрейфовать в сторону большей системности, вменяемости и меньшего сотрудничества с Западом и иными внешними структурами, которые активно управляют российской оппозицией. И вот сейчас мы наблюдаем некий финал этого эксперимента, который проявляется в том, что нынешняя оппозиция не готова к системной интеграции в работу в интересах государства, не готова к конструктивной, содержательной критике с выдвижением альтернативных моделей по развитию государства”.Вместо этого оппозиция демонстрирует лишь стремление уничтожить нынешний порядок вещей, не предлагая ни одной конструктивной идеи. При этом в поддержку акции Ройзмана и его соратников выступили лишь традиционные оппозиционные СМИ. Мэр Екатеринбург подвергся критике в большинстве телеграм-каналов, освещающих внутреннюю политику. Так, авторы канала “Старая площадь” уверены, что Ройзмана ждет судьба всех остальных политиков-либералов, полная и во многом добровольная маргинализация:Максимум, на что он может рассчитывать – это приставной стул в коалиции “Гудков-Собчак” и он, скорее всего, этот стул получит, так как им нужен такой город, как Екатеринбург, для распространения своих политических идей.Сам по себе Екатеринбург – знаковое место с точки зрения противостояния политических идей. В этом городе сплелись все слои противоречивой русской истории последних веков. Так, в нем находится Храм на Крови и Ипатьевский дом, где была убита Царская Семья, проводятся императорские балы, а на Крестный ход в память о мученичестве Царственных Страстотерпцев собираются десятки тысяч людей.Одновременно с этим там расположен Ельцин-центр, воздвигнутый в память о первом президенте России. Кроме того, консульство США в Екатеринбурге ведет активную работу с местной оппозицией, регулярно оказывая всестороннюю поддержку “несогласным”. Неудивительно, что для многих либерально мыслящих людей этот город является символическим местом. Эту версию подтверждает и политолог Александр Асафов:“Екатеринбург имеет отношение к Борису Ельцину, которого, при всем историческом негативе, наши оппозиционеры часто вспоминают как своего союзника и соратника, хоть это и не принято делать публично”.Так что поражение, в первую очередь, имиджевое, которое потерпел либеральный лагерь в Екатеринбурге, явственно указывает на трансформацию мышления нашего народа на всем пространстве России. Число пришедших на митинг оппозиции – главный индикатор настроения общества.

Источник: nashaplaneta.su