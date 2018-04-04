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Слезы Ройзмана: Кто прикрыл “либеральную лавочку” в Екатеринбурге

11:16. 4 апреля 2018 Просмотров - 282 Один комментарий Опубликовал:


Законодательное собрание Свердловской области приняло поправку, которая меняет процедуру избрания главы столицы региона – Екатеринбурга. Это решение вызвало недовольство у нынешнего мэра Евгения Ройзмана. Он спешно организовал протестный митинг, на который пригласил группу поддержки из Москвы в лице “правой руки” Навального Леонида Волкова, политолога Федора Крашенинникова, ведущей радио “Эхо Москвы” Татьяны Фельгенгауэр, оппозиционного политика Дмитрия Гудкова и других. Несмотря на мощный административный ресурс мэра и информационные возможности его “группы поддержки”, акция собрала 2-3 тысячи человек.

В ходе акции на сцене появлялись местные группы, депутаты и даже муниципальные оппозиционеры из Москвы, например, Юлия Галямина, недавно выступавшая в Европарламенте с призывами активнее насаждать “европейские” ценности в России.

Несмотря на максимальные усилия Ройзмана и сторонников, на митинг пришло крайне мало людей: пара тысяч человек – ничто для города-миллионника.

Иными словами, налицо провал как медийной акции, так и самого политического формата, придуманного во многом именно под Ройзмана. По мнению директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, это ожидаемый результат череды попыток властей наладить с оппозицией конструктивный диалог:

Избрание Роймана мэром было своего рода соглашением между оппозицией и властью еще на предыдущем этапе о том, что власть допускает одного из оппозиционных лидеров к участию в выборах с высокой вероятностью победы. При этом оппозиция начинает дрейфовать в сторону большей системности, вменяемости и меньшего сотрудничества с Западом и иными внешними структурами, которые активно управляют российской оппозицией. И вот сейчас мы наблюдаем некий финал этого эксперимента, который проявляется в том, что нынешняя оппозиция не готова к системной интеграции в работу в интересах государства, не готова к конструктивной, содержательной критике с выдвижением альтернативных моделей по развитию государства”.

Вместо этого оппозиция демонстрирует лишь стремление уничтожить нынешний порядок вещей, не предлагая ни одной конструктивной идеи. При этом в поддержку акции Ройзмана и его соратников выступили лишь традиционные оппозиционные СМИ. Мэр Екатеринбург подвергся критике в большинстве телеграм-каналов, освещающих внутреннюю политику. Так, авторы канала “Старая площадь” уверены, что Ройзмана ждет судьба всех остальных политиков-либералов, полная и во многом добровольная маргинализация:

Максимум, на что он может рассчитывать – это приставной стул в коалиции “Гудков-Собчак” и он, скорее всего, этот стул получит, так как им нужен такой город, как Екатеринбург, для распространения своих политических идей.

Сам по себе Екатеринбург – знаковое место с точки зрения противостояния политических идей. В этом городе сплелись все слои противоречивой русской истории последних веков. Так, в нем находится Храм на Крови и Ипатьевский дом, где была убита Царская Семья, проводятся императорские балы, а на Крестный ход в память о мученичестве Царственных Страстотерпцев собираются десятки тысяч людей.

Одновременно с этим там расположен Ельцин-центр, воздвигнутый в память о первом президенте России. Кроме того, консульство США в Екатеринбурге ведет активную работу с местной оппозицией, регулярно оказывая всестороннюю поддержку “несогласным”. Неудивительно, что для многих либерально мыслящих людей этот город является символическим местом. Эту версию подтверждает и политолог Александр Асафов:

“Екатеринбург имеет отношение к Борису Ельцину, которого, при всем историческом негативе, наши оппозиционеры часто вспоминают как своего союзника и соратника, хоть это и не принято делать публично”.

Так что поражение, в первую очередь, имиджевое, которое потерпел либеральный лагерь в Екатеринбурге, явственно указывает на трансформацию мышления нашего народа на всем пространстве России. Число пришедших на митинг оппозиции – главный индикатор настроения общества.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: российские новости
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Один комментарий»

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    Ирбис 4 апреля 2018 в 11:54 Ссылка Пометить
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    Кроме того, консульство США в Екатеринбурге ведет активную работу с местной оппозицией, регулярно оказывая всестороннюю поддержку “несогласным”.-ну это между прочим проблема ФСБ. Тем более США дало нам новые правила игры с такими случаями. Там у местных явно проблемы с головой. Ехал как то недавно а поезде с жителями этого прекрасного города, милая интеллигентная пара. Сначала они мне хвалили своего мера Ройзмана, мол смелый и независимый человек, знаете такая душка. Но тут же стали жаловаться, мол в России сплошной бардак, по тому, что в Екатеринбурге все дороги разбиты так, что невозможно проехать. На мой вопрос, а кто в этом виноват, ответ молниеносный Путин! Почему? Ответ меня просто убил, мол ему гаранту всё равно в каком состоянии в Екатеринбурге дроги. То есть по их понятиям, ЖКХ, дорогами, мусорными свалками и всеми городскими проблемами должен заниматься президент Российской Федерации, а меры должны решать международные проблемы. Так и вспомнилась песенка про сапожника. Вот по тому в России и бардак. все знают как надо делать, но по чему то должен делать не тот кто занимает эту должность, а только президент.

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