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Прекрасный мир, который мы потеряли. Часть 1

09:57. 4 апреля 2018 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал:

22 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Прекрасный мир, который мы потеряли”.

Автор-сказитель – Дмитрий Мыльников

Часть 2 – https://youtu.be/cMX0vVWdRok

Сегодня многим людям становится очевидно, что современная техногенная цивилизация зашла в тупик. Если продолжать двигаться по этому пути, то нас ждёт неизбежное разрушение биосферы, что приведёт к гибели всего живого на Земле, включая самого человека. Но существует и другой путь развития цивилизации, по которому двигались наши предки. Это путь биогенной цивилизации, которая не воюет с природой, а наоборот, является неотъемлемой его частью. Которая не разрушает биосферу и не уничтожает живые организмы, а наоборот, развивает и улучшает биосферу, создавая новые, более совершенные формы живых существ. Именно такая цивилизация сравнительно недавно существовала на нашей планете, оставив после себя множество следов. Но что это за следы, как их разглядеть и что заставило человечество перейти к техногенному пути развития?

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Источник: www.youtube.com

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