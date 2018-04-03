Власти США разрешили развернуть глобальный спутниковый интернет

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила заявку компании Илона Маска SpaceX на запуск нескольких тысяч небольших спутников для создания сети спутникового интернета Starlink. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сайт FCC.

Отмечается, что SpaceX получила разрешение FCC на запуск 4425 низкоорбитальных космических аппаратов. При этом до 29 марта 2024 года компания должна запустить не менее половины из этих аппаратов, а оставшиеся спутники должны быть выведены на орбиту к 29 марта 2027 года.

Первые упоминания о планах SpaceX реализовать проект по обеспечению доступа в интернет по всему миру через сеть из сотен небольших спутников публиковались СМИ еще в 2014 году. В конце 2016 года Илон Маск обнародовал некоторые детали амбициозного проекта, который был назван Starlink. Как следует из описания, группировка будет включать 4425 спутников, которые будут находиться на орбитах высотой от 1150 до 1325 км, а еще 7518 аппаратов планируется вывести на орбиту высотой от 335 до 346 км. Всего в рамках проекта Starlink компания SpaceX намерена запустить около 12 тыс. небольших спутников.

В феврале 2018 года компания SpaceX уже отправила два тестовых аппарата системы Starlink на околоземную орбиту.

Напомним, на днях SpaceX отправила на МКС спутник для охоты за космическим мусором.

Спутник RemoveDebris предназначен для проведения экспериментов по очистке околоземной орбиты от космического мусора. Во время запуска использовались уже летавшие в космос первая ступень ракеты Falcon 9 и космический корабль Dragon. Трансляция запуска < ![CDATA[ ]]> велась< ![CDATA[]]> на YouTube-канале SpaceX.

Согласно данным Европейского космического агентства на орбите вокруг нашей планеты < ![CDATA[ ]]> находится< ![CDATA[]]> 750 тысяч обломков, размер которых превышает сантиметр. Они летят со средней скоростью около 40 тысяч километров в час и представляют собой угрозу не только для работающих на борту Международной космической станции космонавтов, но и для космических запусков вообще. Некоторые исследователи опасаются < ![CDATA[ ]]> синдрома Кесслера< ![CDATA[]]> — варианта развития событий, при котором обломков спутников на орбите станет настолько много, что околоземное пространство будет непригодным для полетов, поэтому ученые разрабатывают технологии для уборки космического мусора.

Инженеры из британской компании SSTL, а также нескольких других европейских стран и Южной Африки разработали для решения этой проблемы экспериментальный спутник RemoveDebris. Он весит порядка 100 килограмм и состоит из двух основных отсеков, где находятся устройства, предназначенные для проведения научных экспериментов. Для демонстрации технологии сбора мусора RemoveDebris будет использовать сеть и гарпун, а в роли обломков выступят два спутника CubeSat. Аппарат выбросит сеть на расстояние около семи метров и опутает кубсат с помощью небольших моторов, чтобы он не вылетел обратно в космос. Гарпун будет работать на более близком расстоянии — до полутора метров. Он предназначен для «поимки» обломков с максимальным размером 10×10 сантиметров. Кроме того, на борту космического аппарата находится эксперимент по визуальной навигации, который использует обычную двухмерную камеру и лидар. Он предназначен для мониторинга и характеризации обломков на орбите. Собранные с помощью инструментов данные о приближающихся объектах будут отправляться на Землю, где их обработкой займутся специальные алгоритмы.

В 23:30 по московскому времени ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon и спутником на его борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. И для первой ступени и для корабля это уже второй полет в космос: первая ступень летала к МКС в рамках миссии CRS-12, а грузовой корабль в рамках миссии CRS-8. Во время этого запуска SpaceX не будет сажать первую ступень на баржу или космодром, но планирует провести экспериментальную посадку на воду для проверки более жесткого, чем обычно, режима посадки.

Через десять минут после старта корабль был выведен на целевую орбиту и отстыкован от второй ступени. Ожидается, что он прибудет к МКС 4 апреля, после чего его захватит роботизированная рука и пристыкует к станции. Спустя две недели после этого RemoveDebris будет запущен в космос с борта МКС и приступит к проверке технологий. Для вывода научного спутника с орбиты будет использован находящийся на его борту парус. После раскрытия он наполнится воздухом из земной атмосферы, затормозит движение космического аппарата и заставит его спуститься к Земле гораздо быстрее.

Помимо спутника грузовой корабль доставит на МКС 2,65 тонны грузов. В частности, на станцию прибудет оборудование и образцы для эксперимента < ![CDATA[ ]]> MARROW< ![CDATA[]]>, проводимого для изучения влияния микрогравитации на костный мозг. Также корабль привезет на станцию оборудование проекта < ![CDATA[ ]]> MISSE-FF< ![CDATA[]]>, предназначенное для тестирования влияние ультрафиолетового излучения, атомарного кислорода, больших перепадов температуры и других условий космоса на различные материалы. Это оборудование будет закреплено на внешней обшивке станции. Также на станцию доставят новое оборудование для выращивания растений, < ![CDATA[ ]]> аппарат< ![CDATA[]]> для имитации гравитации, три микроскопа, новую партию < ![CDATA[ ]]> ячменя< ![CDATA[]]> для изучения влияния микрогравитацию на свойства пива и первый за 17 лет новый принтер. Грузовой корабль должен вернуться на Землю 11 мая и привезти с собой 1,95 грузов и отходов со станции.

Помимо доставки на МКС грузов SpaceX также заключила с NASA контракт на пилотируемые полеты к станции. Для этого компания несколько лет разрабатывает корабль Crew Dragon и провела испытания его критически важных систем, таких как посадочные < ![CDATA[ ]]> парашюты< ![CDATA[]]>. Предполагается, что в августе 2018 года корабль совершит первый беспилотный полет, и, если он пройдет удачно, в декабре состоится первая доставка астронавтов на МКС.

Ранее SpaceX не смогла поймать обтекатель ракеты в сеть.

Новая попытка компании SpaceX поймать в специальную сеть головной обтекатель ракеты Falcon 9, чтобы использовать его повторно, не удалась — глава компании Илон Маск < ![CDATA[ ]]> сообщил< ![CDATA[]]> в своем твиттере, что после из-за перекрутившегося парашюта обтекатель не смог совершить мягкую посадку и разбился о воду.

SpaceX при разработке ракет и космических кораблей закладывает в них возможность многоразового использования, чтобы снизить стоимости запусков. С 2015 года компания более 20 раз < ![CDATA[ ]]> посадила< ![CDATA[]]> первую ступень Falcon 9 после запуска, а с 2017 года < ![CDATA[ ]]> начала< ![CDATA[]]> повторно использовать уже летавшие первые ступени. Теперь помимо спасения первой ступени компания пытается отработать технологию повторного использования головного обтекателя, производство которого обходится примерно в шесть миллионов долларов — почти 10 процентов от стоимости всей ракеты.

В пятницу, 30 марта, ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 10 спутников связи Iridium. Через некоторое время после запуска все спутники успешно отделились от головной части ракеты и отправились в самостоятельный полет. Для запуска использовалась уже летавшая в космос первая ступень, которая в октябре 2017 года также вывела несколько спутников Iridium и села на баржу в океане. На этот раз первая ступень совершала «симулирующую» посадку, при которой она тормозит при приближении к воде, но не садится на баржу. Компания решила не использовать ее в третий раз, поскольку планирует перейти на первые ступени более современной модификации Block 5 и отказаться от Block 4, к которой относится использованная ступень.

Во время запуска SpaceX попыталась посадить половину головного обтекателя на специальное судно «Мистер Стивен». На нем установлены опоры, между которыми натянута большая сеть. На последнем этапе снижения (на высоте нескольких километров) каждая половина головного обтекателя должна была выпустить управляемый парашют, который, ориентируясь по сигналам навигационной системы GPS, направил бы его к судну в океане.

Судно для посадки обтекателя

Через несколько часов после запуска глава SpaceX сообщил, что парашют перекрутился из-за спутной струи от обтекателя и разбился о воду на большой скорости. Компания планирует провести дополнительные тесты парашютной системы со сбросами с вертолета.