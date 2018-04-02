Вспомним Эдгара Кейси

Оставим политику в стороне и вновь вспомним Кейси и какое прекрасное будущее готовится для нашей многострадальной страны. Катаклизмы неизбежны. Чрезвычайных ситуаций в мире становится всё больше, меняется климат, неустойчивость погоды ощущает каждый. Опасность техногенных катастроф, Не зря же возникло в России Министерство Чрезычайных Ситуаций. Люди подсознательно чувствуют тревогу и неуверенность в завтрашнем дне. Что же ждет нас в будущем и через что еще предстоит нам всем пройти? А путь предстоит до времени расцвета долгий и весьма трудный.

Итак, Кейси:

О России

«Перемены уже намечаются, и это наверняка будет эволюцией или революцией идей духовного мышления. И пример миру явится в конце концов из России; но нет, это не коммунизм! Но, скорее всего, в основе своей то же самое, что и учение Христа – его разновидность коммунизма… С возрождением веры в России мир станет связывать большие надежды. Затем одна страна или группа стран, которые связаны с ней наиболее тесными взаимоотношениями, могут извлечь для себя пользу из происходящих изменений и установления окончательного порядка, поняв, как нужно управлять миром». «В Россию придет новое осознание происходящего, и придет оно к людям обеспокоенным… пока не будет свободы слова, права исповедовать религию в соответствии с велением совести, – до тех пор будет бурлить душа человеческая» (Эдгар Кейси 1938 год).

«Миссия славянских народов, – говорил Кейси, – состоит в том, чтобы изменить сущность человеческих взаимоотношений, освободить их от эгоизма и грубых материальных страстей, восстановить на новой основе – на любви, доверии и мудрости». «…Что же сказать о нациях? С Россией мир связывает свою надежду, но не с тем, что иногда именуют коммунизмом или большевизмом, нет, ее связывают со свободой. С той надеждой, что каждый человек будет жить в любви со своим ближним! Принцип уже рожден. Потребуются годы, чтобы он выкристаллизовался, но из России исходит надежда для всего мира». «… именно Россия возглавит возродившуюся цивилизацию Земли, и центром этого возрождения всего мира будет Сибирь. Через Россию в остальной мир придет надежда прочного и справедливого мира…

Новый Лидер России долгие годы будет никому не известен, но однажды неожиданно войдет во власть… Впоследствии он же станет Властелином Мира, станет Законом, несущим свет и процветание всему сущему на планете… У него, его потомков, его соратников не будет недостатка ни в чем – ни в чистой пресной воде, ни в пище, ни в одежде, ни в энергии, ни в оружии, для надежной защиты всех этих благ, в то время, когда весь остальной мир будет пребывать в хаосе, нищете, голоде и даже каннибализме… Бог будет с ним… Он возродит Религию Единобожия и создаст культуру, основанную на добре и справедливости. Он сам и его новая раса будут создавать во всем мире очаги новой культуры и новой технологической цивилизации… Его дом, и дом его новой расы будет на юге Сибири…»

«…Надежда мира, его возрождение придут из России, и не будут иметь никакой связи с тем, что сегодня называется коммунизмом. Именно в России возникнет подлинный и великий источник свободы… Это будет абсолютно другой способ существования, базируется на принципе, который станет основой новой философии».

Центром возрождающейся цивилизации он видел Западную Сибирь, которая должно стать своеобразным Ноевым ковчегом. «Да, в Западной Сибири уже идет накопление чистой энергии, – говорил Кейси. – Она защитит эту землю от разрушающего действия природных и энергетических катаклизмов. Западная Сибирь

останется почти невредима».

Предсказания о будущем:

«В чем заключается дух Америки? Большинство ее граждан с гордостью похваляется «свободой». Свободой чего? Если вы связываете всевозможными путями людям души и сердца, разве это и есть представление свободы слова? Свобода вероисповедания? Свобода от чего? Пока эти принципы не применяются по‑настоящему… человек не может чувствовать себя свободным… Да, конечно, Америка может похвастаться этим, но чаще этот принцип (свободы) забывается… и в том состоит грех Америки». Эдгар Кейси так говорил о будущих передрягах, которые предстоит пережить Америке: «Хотя будут периоды больших потрясений, когда брат восстанет на брата, группа, секта или раса восстанет против расы – все же должно наступить равновесие». Он также предупреждал о серьезном перевороте в Америке, призывая «тех, кто на вершине власти, использовать свои средства, деньги, образование и положение», чтобы со вниманием отнестись к тем, кто имеет меньше привилегий в обществе: «Что касается этих людей, в конечном счете, в этой стране будет переворот – и один район восстанет против другого. Так как здесь вопрос равенства и тех способов, к которым прибегают люди, когда есть в изобилии в одних областях и недостаток средств к существованию в других».

То же касается и Англии, откуда пришли эти идеи, – не идеалы, – идеи хоть чуть‑чуть, но превосходят других. Вы должны вырасти до такой величины, чтобы заслужить право быть признанным, заслужить право получить что‑то. В этом было и есть грехопадение Англии.

Что касается Франции, которую первой привлек этот принцип (быть выше других), то здесь он превратится в средство для удовлетворения своих желаний. В этом заключен грех Франции.

В этом государстве, которое первоначально именовалось Римом… то что привело его к краху? То же самое, что и Вавилон. Раскол, рабство и такое направление деятельности, с которым только немногие могли согласиться и провозгласить себя олицетворением Высших Сил. Этим людям казалось, что они действуют ради человека, но закончилось смертью. В этом и есть грех Италии

В чем состоит грех Китая? В спокойствии, которое нельзя нарушить, желание все время поддерживать свой потенциальный рост. На протяжении веков шло медленное усиление этой страны, желавшей, чтобы ее оставили в покое и дали удовлетвориться тем, что она имеет.

То же самое и в Индии – колыбели знаний, которые не нашли применения нигде, кроме как в ней самой. В чем заключается грех Индии? В ней самой, в ее эгоистических интересах!»

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/110975/24259/-

Источник: nashaplaneta.su