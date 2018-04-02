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Британия — дирижер провалившегося концерта

16:22. 2 апреля 2018 Просмотров - 93 Один комментарий Опубликовал:

Источник: riafan.ru
Высылка более 50 британских дипломатов, о которой объявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, — правильная реакция на действия Лондона. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил писатель Николай Стариков.

«Россия очень правильно реагирует на недружественные жесты, предпринимаемые другими государствами и в первую очередь Великобританией. Именно она является дирижером нынешнего противостояния», — полагает Стариков.

Продолжая образный ряд, писатель Стариков добавил, что «концерт провалился».

«Высылка большего количества британских дипломатов — тонкий намек, что пьеса плохая, партитура неудачная, и, в принципе, можно этот концерт уже и заканчивать».

Напомним, ранее Лондон объявил о выдворении 23 сотрудников дипмиссии РФ, а также о планах по закрытию российского торгпредства.

В связи с этим, МИД России 30 марта 2018 года объявил о зеркальных мерах против стран, выславших в знак солидарности c Великобританией, где спецслужбы РФ якобы отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, российских дипломатов.

Автор: Наталья Макеева

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 1809 25
    VaSya 2 апреля 2018 в 16:30 Ссылка Пометить
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    “Именно она является дирижером нынешнего противостояния», — полагает Стариков.” Кто такой стариков? Мало ли что он полагает?

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