Британия — дирижер провалившегося концерта

Источник: riafan.ru

Высылка более 50 британских дипломатов, о которой объявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, — правильная реакция на действия Лондона. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил писатель Николай Стариков.



«Россия очень правильно реагирует на недружественные жесты, предпринимаемые другими государствами и в первую очередь Великобританией. Именно она является дирижером нынешнего противостояния», — полагает Стариков.

Продолжая образный ряд, писатель Стариков добавил, что «концерт провалился».

«Высылка большего количества британских дипломатов — тонкий намек, что пьеса плохая, партитура неудачная, и, в принципе, можно этот концерт уже и заканчивать».

Напомним, ранее Лондон объявил о выдворении 23 сотрудников дипмиссии РФ, а также о планах по закрытию российского торгпредства.

В связи с этим, МИД России 30 марта 2018 года объявил о зеркальных мерах против стран, выславших в знак солидарности c Великобританией, где спецслужбы РФ якобы отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, российских дипломатов.

Автор: Наталья Макеева

Источник: nstarikov.ru