Роли в Астрологии.Тема вторая. Луна. Часть 2

27 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Роли в астрологии. Тема вторая. Луна”.



Автор-сказитель – Игорь Силенок



Часть 1 https://youtu.be/3SsH0puGaqk



Астрология, позволяет раскрыть многие тайны о человеке, его способностях, качествах и задачах на Земле. Каждому из людей отведена своя роль. И от того, как он её исполнит, будет зависеть то, как сложится его судьба.

О том, как работает астрология, как и какие роли уготованы нам судьбой, мы поговорим в цикле передач с названием “Роли в астрологии”.



Первую передачу цикла можно посмотреть здесь:



Часть 1 – https://youtu.be/fZAWl3UE2nk

Часть 2 – https://youtu.be/9t-xyQgX0BQ



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



—————————————-



Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-



Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-





Источник: www.youtube.com