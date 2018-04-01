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Роли в астрологии. Тема вторая. Луна. Часть 1

19:32. 1 апреля 2018 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:

27 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему -”Роли в астрологии. Тема вторая. Луна”.

Автор-сказитель – Игорь Силенок

Часть 2 https://youtu.be/rTfVy-0A_28

Астрология, позволяет раскрыть многие тайны о человеке, его способностях, качествах и задачах на Земле. Каждому из людей отведена своя роль. И от того, как он её исполнит, будет зависеть то, как сложится его судьба.
О том, как работает астрология, как и какие роли уготованы нам судьбой, мы поговорим в цикле передач с названием “Роли в астрологии”.

Первую передачу цикла можно посмотреть здесь:
Часть 1 – https://youtu.be/fZAWl3UE2nk
Часть 2 – https://youtu.be/9t-xyQgX0BQ

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Источник: www.youtube.com

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